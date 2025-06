Córdoba marca con 170 proyectos un camino en accesibilidad para otros territorios

Argentina, Chile, Perú, Australia o Francia, y ciudades españolas como Barcelona, han tomado a Córdoba de ejemplo de cómo aplicar medidas de accesibilidad. La ciudad se ha convertido "en un espejo en el que mirarse" para otros territorios, tal y como señaló el delegado de Inclusión y Accesibilidad del Ayuntamiento de Córdoba, Bernardo Jordano, durante la celebración del Foro CÓRDOBA Conecta, organizado por CÓRDOBA en el Hospes Palacio del Bailío bajo el título Todo lo que Córdoba incluye. Precisamente, esas dos últimas palabras, Córdoba Incluye, son la marca bajo la que el Ayuntamiento lleva seis años desarrollando políticas de accesibilidad universal, convirtiendo a la ciudad en un espacio transitable, vivible y disfrutable para toda la población, tenga las capacidades que tenga.

Jordano resumió la política de esta delegación de forma muy simple: «La estrategia pasa por entender el problema». Bajo esa premisa, el Ayuntamiento aplica ya 170 medidas encaminadas a conseguir el objetivo y que pasan por colocar pictogramas en el transporte público, por rebajar pasos de peatones o por colocar códigos Navilens en edificios públicos, entre muchas otras acciones.

Una delegación propia

Durante el acto, presentado por el periodista José María Martín, Jordano recordó que las políticas municipales que se aplicaban en este sentido desde lo municipal siempre estaban incluidas en el área de Servicios Sociales. Hace seis años, señaló, «ya innovamos desde lo clásico y creamos una delegación propia, sacándola de ahí porque esto no es una política asistencial». A partir de ahí, entiende el delegado de Inclusión, todo lo que se hace es ejecutar acciones para que quienes tienen alguna discapacidad puedan «empatar con el resto de los mortales». El crecimiento que ha vivido la ciudad a este respecto y que ha servido para que otras ciudades llamen a Capitulares interesándose por las iniciativas se ve muy claro también en lo económico. Como apuntó Jordano, la delegación empezó teniendo un presupuesto propio de 200.000 euros y para el siguiente plan ya se van a rozar los dos millones de euros.

Foro Córdoba Conecta sobre accesibilidad, celebrado en el Hospes Palacio del Bailío. / Manuel Murillo

Sin embargo, la clave de cómo ha avanzado Córdoba en accesibilidad universal trasciende a un área en concreto y se convierte en una forma de trabajar transversal que empapa ya a todo el Ayuntamiento. «Hemos conseguido cambiar el chip a las 1.600 personas que pueden trabajar en las empresas públicas o en las delegaciones municipales», celebró Jordano. Porque, siguiendo con los números, esos 200.000 euros de hace seis años se han transformado en un Plan de Accesibilidad Universal que invertirá 30 millones de euros de aquí a cinco años de la mano de toda la política municipal. «Esto supone que todas las delegaciones tienen que hacer lo que hacemos nosotros», añadió el delegado, y agregó que su delegación, si las cosas se hacen bien, «en un futuro, debería sobrar».

Rafael Romero, Bernardo Jordano y José María Bellido, en el Foro CÓRDOBA Conecta. / Manuel Murillo Martínez / COR

¿Qué se ha hecho?

Resumir lo que se ha hecho en materia de accesibilidad durante estos seis años sería imposible en un espacio tan acotado. Sí se pueden señalar algunas de esas acciones que han colocado a Córdoba como referente. Se han colocado códigos Navilens (que aportan información de diversa índole para personas con discapacidad visual) en numerosos espacios de la ciudad; se han introducido chalecos vibratorios para que personas con sordera puedan disfrutar de conciertos; se han colocado baños para pacientes ostomizados en edificios públicos o en la Feria o se han colocado pictogramas fáciles de entender y con los que se puedan comunicar personas con trastorno del espectro autista.

Sector privado

También se refirió Jordano a cómo el sector privado debe ponerse en paralelo a todo lo que aplica la administración, para que no solo la calle o un teatro municipal sean accesibles, sino que también lo sean un hotel, un bar o una tienda de ropa. Apelando a lo meramente económico, el también delegado de Movilidad manifestó que, más allá de que las empresas deben entender que «esto no es una moda, sino algo de justicia social», también es algo «interesante» porque se puede llegar «a un perfil que antes se te escapaba» y que no deja de ser un cliente más.

En definitiva, y a modo de resumen, Jordano instó no solo a las empresas sino a otras administraciones a trabajar más estas políticas porque «no tienen que ser ni costosas ni farragosas», toda vez que destacó el resultado «gratificante» que se alcanza porque «a poco que pongas en marcha una iniciativa, por pequeña que sea, ya se nota».