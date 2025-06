Incertidumbre en el sector del carburante de Córdoba por el conflicto de Oriente Medio: así afectará a los precios

La escalada bélica que se viene produciendo entre Israel e Irán, con amenaza incluida del bloqueo del Estrecho de Ormuz, está generando una situación de incertidumbre en el sector de los carburantes, del que los empresarios cordobeses no son ajenos.

La duda mayor es el devenir que tendrán los precios del crudo, pues el 20% del petróleo que llega a Occidente pasa por ese estratégico lugar. El presidente de los empresarios de estaciones de servicio de Córdoba, Rafael Larrea -un sector que agrupa a unas 230 gasolineras en la provincia-, ha explicado a este periódico que el sector está «un poco revuelto», porque nadie es ajeno a las repercusiones económicas que pudiera tener una mayor escalada bélica en la zona, aunque por el momento, aclara, «parece que los mercados han descartado que vaya a pasar nada».

Este mensaje de tranquilidad se sustenta, según matiza el empresario, en que lo que se temía es que Irán llevara a efecto un ataque duro y con consecuencias estratégicas, lo que finalmente no ha ocurrido, de modo que en lo que se refiere a las tensiones de los mercados internacionales se puede decir que por el momento se han relajado.

Un hombre echa carburante a su vehículo en una gasolinera. / Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

Exceso de oferta y menos demanda

Larrea indica que al principio del conflicto, cuando Irán amenazaba, los precios sí subieron algo, «pero ahora se han relajado», porque, según explica, ante el ataque de Estados Unidos, los precios han bajado porque hay «un exceso de oferta y menos demanda» y las previsiones que se hicieron se han desvanecido. Otro factor que está influyendo en que los países europeos puedan adquirir el crudo a un mejor precio es la revalorización del euro en relación con el dólar, por lo que «se puede adquirir más producto con menos gasto», aclara Rafael Larrea.

En cuanto a las previsiones para las próximas semanas, el empresario señala que «los mercados piensan que no va a pasar nada», por ello se muestra convencido de que el consumidor español (y el cordobés) no se verá afectado por una subida del combustible por culpa la guerra. Esta apreciación, matiza Larrea, no es categórica, pues en un sector como el de los carburantes, «cualquier movimiento geopolítico hace que todo se mueva y todo cambie, pero en estos momentos la tendencia es a la baja», cuando hace unos días, «ante la incertidumbre que se vivía los mercados aconsejaban que se comprara crudo en prevención de posibles bloqueos». El empresario insiste en mostrar el deseo del sector de que «todo se pueda reconducir y la repercusión de todo lo que está pasando sea mínima» y transmite a los cordobeses el mensaje de seguir actuando con normalidad, «sin necesidad de hacer acopio de combustible».

