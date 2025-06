Los sindicatos se movilizan en Córdoba para denunciar "deficiencias" y falta de financiación en la sanidad pública

Una vez más, los sindicatos con representación en el SAS, UGT, CSIF, CCOO y SATSE, se concentraron esta mañana, junto a la Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas de Córdoba y diversas plataformas por la sanidad de la provincia, en este caso en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, para protestar por la situación que atraviesa la sanidad pública andaluza y, concretamente, por la “extrema urgencia”, según señalaron, que requiere en la provincia de Córdoba, “con interminables listas de espera, con servicios cerrados en centros de salud y hospitales, y con un plan vacacional que nos anuncia la falta de asistencia en muchos pequeños municipios, así como una sobrecarga de trabajo excesiva en el resto, con la terrible repercusión para las personas trabajadoras y para los usuarios de estos servicios, en muchas ocasiones, en situación de extrema urgencia sanitaria” señalaron.

El delegado sindical de UGT Servicios Públicos en el Hospital Reina Sofía Juan Buendía denunció "los pactos incumplidos firmados en la mesa sectorial, carrera profesional, el pacto de Atención Primaria y las actualizaciones de las bolsas del SAS". Respecto a las bolsas, Buendía señaló que la situación está creando un gran malestar entre los profesionales y, aseguró que “ahora que estamos en verano, que es cuando más contrataciones se hacen, se están contratando a la mayoría de las categorías con los listados de 2021, con el inconveniente de que, como ponen una nota de corte muy alta se están quedando sin candidatos baremados, lo que está provocando, un verano más, que nuestros profesionales se tengan que ir a otras comunidades en busca de mejores contratos y condiciones de trabajo”. El representante ugetista denunció, asimismo, que “el SAS anunció el jueves pasado que el pacto de bolsa firmado con los sindicatos se rompía de forma unilateral y que en las próximas semanas presentarían un borrador para iniciar un periodo de negociación”. “Se trata de un nuevo maltrato por parte de la Junta a los profesionales de la sanidad pública andaluza que desde los sindicatos no estamos dispuestos a permitir ni consentir”, concluyó.

Por su parte, el portavoz del Sector de Sanidad de CSIF Córdoba, Antonio López, lamentó que “el Plan de Atención Primaria pactado con el SAS no solo no se ha llevado a cabo, sino que se han sufrido más recortes”. En lo que se refiere a la Bolsa de Empleo del SAS, el representante sindical denunció el aumento de las notas de corte “hasta unos límites inasumibles en algunas categorías, lo que va a provocar que muchas que personas que aspiran a un empleo en un centro sanitario público no van a poder acceder nunca”. “A todo esto se suma la reciente ruptura unilateral por parte de la Junta de Andalucía del pacto que regula la Bolsa de empleo al presentar la Administración una propuesta sin contar con nadie con la intención de no tener en cuenta méritos que históricamente sí se han evaluado, algo que no podemos tolerar”, según explicó López. Del mismo modo, el representante sindical aseguró que “únicamente se cubren el 50% de las reducciones de jornada y de las bajas de larga duración de los trabajadores y las trabajadoras del SAS, mientras que las de corta se quedan sin suplir, lo que genera una sobrecarga laboral insostenible para la plantilla” Para el portavoz de CSIF Sanidad Córdoba, “todos estos asuntos suponen un granito más de maltrato y menosprecio del SAS hacia sus profesionales”.

163 menos que el año pasado

El responsable de Acción Sindical del Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba, José Antonio López, remarcó que el maltrato del SAS a su plantilla se evidencia en el plan vacacional. "En Andalucía se van a realizar 36.529 contratos, 163 menos que el año anterior, y ello para sustituir a una plantilla de 107.822 profesionales. Es muy llamativo el recorte en el grupo A1, constituido mayoritariamente por médicos y otros especialistas, que ha pasado de 1.306 contratos en 2024 a 1.091 en 2025, es decir, ha disminuido un 16,5% la contratación. En la provincia de Córdoba se han autorizado 3.168 contratos, eso para una plantilla de 10.444 profesionales, lo que supone que solo se van a sustituir 9 días a cada trabajador o trabajadora. En el caso del Reina Sofía, la media sube a 10 días por profesional, si bien hay que tener en cuenta que es el centro sanitario con mayor pérdida de trabajadores y trabajadoras en los últimos tres años: 796 profesionales y 1.231 en toda la provincia", expuso.

Finalmente, el secretario provincial de Satse en Córdoba, Rafael Osuna, destacó que “la falta de plantillas es un problema que tenemos todo el año y queremos que toda la población conozca que todos los sindicatos junto a las mareas, hemos realizado un informe según datos oficiales del Ministerio de Sanidad que, de alguna manera, ponen el dedo en la llaga y sitúa el problema en una falta de financiación en Andalucía”.

Informes para conocer el el sistema por comunidades

Osuna señaló que “los informes del Ministerio que se hacen de manera anual para ver el estado de salud de cada comunidad dicen que en Andalucía tenemos menos médicos, menos enfermeras y profesionales por habitante y que se invierte menos per cápita en salud, con más listas de espera, y con una mortalidad más alta que el resto de territorio nacional y la esperanza de vida de los andaluces es de 1,2 años menos que la media nacional”, y concluyó indicando que “la causa efecto entre esa menor financiación y esa peor esperanza de vida, esa mortalidad, está, de alguna manera, tasada, y por eso los sindicatos estamos manteniendo reuniones a nivel autonómico. Aquí en Córdoba ya hemos mantenido reuniones con el PSOE, con IU, con Podemos y con VOX mientras que el PP aún no nos ha recibido, y queremos canalizar todos los sindicatos y mareas, a través de los partidos políticos mociones en todos los ayuntamientos y diputaciones que insten a la Junta de Andalucía a incrementar el gasto y la inversión en sanidad y redunde en que se cumplan los pactos, se incrementen las plantillas y que la salud de las andaluzas y andaluces pueda mejorar”. Osuna agradeció a la Diputación que en el pleno de la pasada semana se aprobara la primera moción a nivel andaluz con el voto a favor de PSOE, IU y VOX y el voto en contra del PP, y recordó “las difíciles condiciones en las que trabajan los profesionales de la sanidad pública andaluza”.