Un investigado en Córdoba como "mula económica" de una estafa con el método 'smishing' en varias provincias

La Guardia Civil de Palencia ha investigado a cinco personas, residentes en Ceuta, Córdoba, Granada, León y Lugo, por su presunta implicación en una estafa de casi 60.000 euros cometida mediante el método smishing, una modalidad de fraude que utiliza mensajes de texto fraudulentos para obtener información bancaria de las víctimas.

La operación, denominada Crosslink, ha sido desarrollada por la Guardia Civil tras la denuncia de una persona en Palencia que sufrió una estafa por 59.974 euros, después de facilitar sin saberlo sus claves de acceso a la banca online tras recibir un sms fraudulento.

Con esa información, los autores realizaron transferencias no autorizadas a distintas cuentas bancarias españolas, según ha informado este martes la Comandancia de la Guardia Civil de Palencia.

Posteriormente, el dinero fue retirado en efectivo o transferido a cuentas ubicadas en el extranjero, en países como Chipre, Francia y Reino Unido, dificultando así su rastreo.

Según la Guardia Civil, los investigados actuaban como "mulas económicas", abriendo múltiples cuentas bancarias a su nombre y utilizándolas para mover el dinero fraudulento con el objetivo de fragmentar el rastro económico y dificultar la trazabilidad de los fondos dentro del entramado delictivo.

Los cinco están siendo investigados por delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.

Dinero recuperado

Hasta el momento, las actuaciones han permitido recuperar aproximadamente 14.000 euros, que ya han sido reintegrados en la cuenta del perjudicado.

Las diligencias han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción número 4 de Palencia.

La Guardia Civil recuerda una serie de recomendaciones para evitar este tipo de fraudes, entre ellas, no pulsar enlaces en SMS que simulen ser de entidades bancarias, no facilitar claves o códigos por ningún canal no oficial, comprobar siempre la autenticidad de la dirección web y activar notificaciones de operaciones bancarias para detectar movimientos sospechosos.

En caso de duda o intento de estafa, se aconseja contactar directamente con la entidad bancaria y denunciar de inmediato los hechos ante la Guardia Civil o la Policía Nacional.