Las rebajas de verano se adelantan a esta semana en Córdoba para dinamizar las ventas

Las rebajas de verano 2025 se adelantan una semana en Córdoba. Aunque hace ya diez años que las rebajas se liberalizaron y no tienen fecha fija, por lo que cada cual es libre de hacer descuentos a sus productos cuando le apetezca, lo cierto es que la mayoría de las firmas suelen colgar el cartel de rebajas en torno a julio. Este año, la mayoría de las franquicias y el pequeño comercio lo harán a lo largo de esta última semana de junio en un intento de aumentar el consumo.

Las grandes cadenas como Inditex (Zara, Pull & Bear, Stradivarius y Berskha) ya han anunciado que sus rebajas empezarán el día 25 de junio en la web y el 26 de junio en tienda. Esa es la fecha elegida también para dar el pistoletazo de salida en El Corte Inglés o Sfera. Otras como Mango han empezado este lunes y hay firmas avezadas como Springfield que ya va por las segundas rebajas.

Siguiendo la estela de las grandes firmas, el pequeño comercio cordobés también tiene previsto adelantar los descuentos de temporada. Según Manuel Blasco, de Centro Córdoba, "la mayoría de las tiendas del centro que hacen rebajas empezarán a finales de esta semana, entre el jueves 26 y el viernes 27, para aprovechar el tirón del fin de semana, ya que el día 1 de julio cae en martes y no es buena fecha". Lo harán con descuentos de entre un 20% y un 30% e irán elevando el listón a medida que pasen los días, como es habitual. Algunas tiendas como Calzados Benavente, ya han empezado a anunciar sus rebajas de hasta un 50%.

Rebajas en un establecimiento de Córdoba. / A. J. González

Descuentos en el comercio local

En la zona de La Viñuela, también se están preparando para empezar las rebajas de forma inminente. "Esta temporada no está siendo muy buena", explica Manuel Calvo, presidente del centro comercial abierto La Viñuela, "la situación económica no es muy halagüeña y las altas temperaturas no acompañan, la gente no sale mucho de compras, así que esperamos que con este incentivo se animen".

Según ha explicado, en los últimos tiempos están observando un cambio de tendencia. "Tradicionalmente, la gente venía a nuestras tiendas en busca de productos de calidad aunque el precio fuera un poco más elevado, pero vemos cómo cada vez más, por la inflación y la pérdida de poder adquisitivo, la calidad sobre todo en el textil ha pasado a segundo plano y se buscan productos baratos aunque duren solo una temporada", ha comentado. Esto está haciendo que los proveedores también se adapten ofreciendo otro tipo de productos que sean más competitivos.

Las rebajas empezarán con estock en los almacenes, lo que llevará a muchas tiendas pequeñas a empezar con descuentos por encima del 30% y el 40%. "Habrá descuentos más y menos agresivos con el fin de dinamizar las ventas y que la gente se anime a salir a comprar", explica Calvo, que recuerda que ya han puesto en marcha el horario de verano, de 18 a 21 horas, para que haya más opciones en un momento en el que las altas temperaturas ahuyenta al público potencial.