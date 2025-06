El PSOE sostiene que Bellido engaña al comercio y que no tiene plan municipal para el de cercanía

La concejala del grupo municipal socialista en Córdoba Mamen González ha denunciado hoy el fiasco absoluto del gobierno municipal en su supuesta apuesta por el comercio tradicional de la ciudad “ante un alcalde, José María Bellido, que lleva dos años prometiendo planes que no existen y medidas que nunca llegan”. En rueda de prensa, González ha recordado que el alcalde anunció en mayo de 2023 un ambicioso Plan de Revitalización del Comercio de Cercanía, campañas de modernización, sinergias con el turismo y un nuevo modelo comercial para Córdoba “que se han quedado en la nada, ya que a día de hoy no hay ese plan, ni urbanismo comercial, ni una nueva zona de aparcamiento en las zonas comerciales, ni un paso hacia un centro comercial abierto en el distrito sur, ni una sola acción real”. Así, ha informado que lejos de asumir el abandono, en marzo de 2025 el Ayuntamiento volvió a anunciar junto a Comercio Córdoba que estudiaría la integración del comercio en la oferta turística de la ciudad.

“Dos años después, siguen prometiendo lo que ya prometieron, pero Córdoba no necesita que la estudien más; Córdoba necesita acción, y lo que Bellido ha hecho con el comercio es en- gañar, incumplir y dejar morir un sector clave de nuestra economía”, ha aseverado González. Para la capitular, los datos no engañan: “No existe hoja de ruta, planificación pública ni memoria económica que respalde los anuncios realizados”, por lo que desde el grupo socialista se exige al gobierno municipal que abandone la propaganda y comience de inmediato a ejecutar medidas reales y útiles para el comercio cordobés encaminadas a la modernización digital, apoyo a zonas en declive, campañas activas de dinamización y conexión real con el turismo cultural y responsable. “No basta con derivar la responsabilidad hacia las asociaciones por las subvenciones que les dan. La competencia municipal en promoción comercial no se desvanece por dar una subvención, y sin embargo no se ejerce”, ha apostillado.

Sin plan municipal

Mamen González concluye que el Ayuntamiento carece de un plan municipal real, pese a que la federación ya tiene uno aprobado hasta 2028; que la ZGAT impuesta por la Junta no corresponde a lo que la ciudad quería; que nunca implantó el Bono Comercial presupuestado en su día; que quedan pendientes el desarrollo del centro comercial abierto del Distrito Sur y las obras de Urbanismo Comercial como son Viñuela, Santa Rosa o Ciudad Jardín; que no hay ni un solo aparcamiento en zonas comerciales nuevo, y que la foto de marzo para unir los centros comerciales abiertos a la oferta turística se ha quedado en una promesa incumplida más. “Bellido engaña al comercio: ni plan, ni presupuesto, ni proyectos, ni voluntad. Y mientras tanto, Córdoba pierde oportunidades y vida en los barrios”, ha concluido.