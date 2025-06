Bellido lamenta la primera muerte por un golpe de calor en Córdoba y pide extremar las precauciones

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha lamentado este lunes la muerte el sábado en la ciudad de un hombre de 58 años tras sufrir un golpe de calor y ha dado el pésame a su familia. El regidor cordobés ha lamentado que haya ocurrido esta primera muerta por estas circunstancias en Córdoba -se investiga si, además, se trató de un accidente laboral- y ha pedido a los cordobeses que extremen las precauciones y no se confíen frente al calor. "Es una desgracia que simplemente por vivir en esta ciudad, por soportar este calor y por estar haciendo el hombre su trabajo, que parece ser que estaba instalando un luminoso, haya perdido la vida. Yo creo que es una situación muy lamentable que la verdad es que nos ha apenado a todos", ha añadido.

Bellido ha reconocido que las rachas de calor en Córdoba son cada vez más largas, más calor por la mañana, pero también más calor de noche: "Estamos en el mes de junio y ya llevamos bastantes días seguidos con máximas por encima de los 40 grados, una anomalía, no pongamos como nos pongamos", ha recordado el regidor.

No bajar la guardia

"Nosotros sabemos cómo se vive en Córdoba, sabemos a qué horas son las que uno puede salir o no salir y no debemos bajar la guardia. Muchas veces, seguramente nos confiemos en que sabemos manejar esta situación y no es así. A cualquier persona, con independencia de su condición física, de la edad, le puede venir un problema de estos de golpe si no nos cuidamos, si nos despistamos", ha dicho este lunes el alcalde a preguntas de los periodistas.

Refugios de calor

Por último, el alcalde ha indicado que el Ayuntamiento de Córdoba ha puesto en marcha algunos refugios climáticos para las personas que no tienen aire acondicionado en sus casas sobre todo personas mayores. Por ese motivo, todos los centros de mayores municipales permanecen abiertos en horarios extraordinarios para que quien quiera pueda ir a ellos para quitarse del calor. "Cualquier persona que en su casa no tenga las condiciones climáticas adecuadas puede ir en cualquier momento a uno de estos lugares para estar más resguardado", ha recomendado.