Comienzan las oposiciones a docente en Córdoba: "Es muy duro y cansado"

"Es muy duro y cansado. Cada año cambia en algún aspecto", ha afirmado este sábado el onubense Antonio Santana, profesor interino de Biología y Geología en Córdoba, minutos antes de participar en la oposición a docente en el campus universitario de Rabanales. Desde 2008, se ha presentado a todas las convocatorias, que han sido seis, pero el tiempo pasa y, además de estudiar, también es padre de familia y trabajador.

Como él, otros candidatos se están examinando con el peso del trabajo, el estudio y los cuidados familiares a su espalda. Entre las caras más jóvenes, en cambio, hay quienes se presentan por primera vez y aquellos que acuden para conocer las pruebas. Todos tienen por delante cuatro horas y media de examen y fuera les esperan padres, parejas e hijos.

Javier Brea, desplazado desde Málaga, también aspira a una plaza en Biología. Antes de comenzar la prueba estaba "tranquilo y con ganas de que pase". Lleva menos de un año preparándose, pero en 2025 se han convocado "muchas plazas" y opina que se trata de "una buena oportunidad".

Comienzan las oposiciones a docente en Córdoba / Manuel Murillo

En la misma línea, Raquel Muñoz ha apuntado que "vengo a conocer el procedimiento". Esta candidata trabaja y está realizando su tesis doctoral, y admite que "no me las he preparado". "Estoy tranquila, porque no tengo muchas opciones", ha comentado. En cualquier caso, afirma que la oposición "me parece accesible si estudias".

Opositores esperan ante el Aulario de Rabanales para entrar al examen. / MANUEL MURILLO

Entre los candidatos, nervios y repasos de última hora a los apuntes. Hay quienes han lamentado la escasez de plazas para la estabilización de los profesionales. También han apuntado que este año "no hay cambios significativos, pero parece que serán más estrictos con las faltas de ortografía".

Un escenario diferente ha sido el de los profesores de dibujo, para quienes se repite el examen de 2021 a raíz de un fallo judicial, según ha explicado Irene García, profesora y opositora. De este modo, ha detallado que la sentencia se dictó hace cuatro meses y lamenta la falta de tiempo y de información.

"No te pueden parar la vida"

Entre quienes esperaban fuera de las aulas estaba Francisco García, que ha acudido este sábado al campus universitario a acompañar a su pareja, aspirante a una plaza de Pedagogía terapéutica. Han viajado desde Montemayor para asistir al examen. "La semana ha sido complicada. Es el primer año y quiere aprobar", ha señalado.

Como otras familias, Miguel Ángel Guillén ha destacado el madrugón para asistir al examen. Acompaña a su esposa, Cristina Rodríguez, y se han despertado a las cuatro de la madrugada para dar el pecho a su hija recién nacida, Elena, y desplazarse desde Puente Genil. Cristina es maestra interina de Primaria y ya se ha presentado a las pruebas en ocasiones anteriores. En la puerta del Aulario de Rabanales, la familia esperaba a conocer cuándo podría salir a dar el pecho a su bebé. "Las oposiciones no te pueden parar la vida. Esperemos que este año sea el definitivo", ha afirmado Miguel Ángel con una sonrisa.