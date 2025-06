Urbanismo desestimará las alegaciones contra el camping de lujo del Botánico y el proyecto sigue adelante

El consejo rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba tiene previsto desestimar la semana que viene las alegaciones presentadas por Hacemos Córdoba al proyecto de un camping de lujo junto al Jardín Botánico. De esta forma, la iniciativa, promovida por la empresa Altanea Camp, seguirá adelante.

Este camping de lujo o glamping supondrá la inversión, según la empresa, de 23 millones de euros y la creación de 58 puestos de trabajo. Ocupará una parcela ubicada junto al río y detrás de la Facultad de Medicina y de los Colegios Mayores, junto a los terrenos de la Huerta Cabritera.

El camping, que ocupará 68.147 metros cuadrados de suelo no urbanizable de especial protección de la Vega del Guadalquivir, contará con zonas para tiendas de campaña montadas, para cabañas y para autocaravanas. Las tiendas serán de tipo safari de menor tamaño (que irán diseminadas entre los árboles), safari deluxe (glamping, que irán colocadas sobre plataformas en la parte más escarpada del terreno) y mobilhomes (cabañas con ruedas).

La denuncia de Hacemos

El grupo municipal Hacemos Córdoba se posicionó desde un principio en contra del proyecto al considerar que "vulnera la normativa urbanística vigente y supone un grave riesgo para la protección de un entorno que debería mantenerse como suelo no urbanizable de especial protección". Además, Hacemos recordó que la zona donde se ubicará el camping colinda con áreas protegidas, como el suelo agrícola de especial protección y la histórica Granja del Estado, un enclave vinculado históricamente a la investigación agraria. A ello añadían que se encuentra en zona inundable.

El portavoz de Hacemos Córdoba, Juan Hidalgo. / A. J. GONZÁLEZ

Entre las razones que se dan para no estimar las alegaciones presentadas, Urbanismo dice que si bien el PGOU, efectivamente, determina que el suelo donde se ubicará el camping es "no urbanizable de especial protección de la Vega del Guadalquivir", esto no implica que el plan general contenga "una prohibición absoluta de cualquier actuación en la Vega, sino que establece un régimen de autorizaciones excepcionales para determinados usos de interés público o social". Además, entre otras cosas, también recuerda que el proyecto ha pasado por distintas instancias que no han presentado informes desfavorables al mismo, como pueden ser la CHG, la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural o la Oficina de Arqueología de la propia GMU.