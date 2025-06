Las obras de urbanización de la Base Logística del Ejército en Córdoba ya están terminadas

Un paso más, y de especial relevancia. Las obras de urbanización y vallado de los terrenos donde se levantará la Base Logística del Ejército de Tierra General Javier Varela, la BLET, ya están terminadas. El Ministerio de Defensa da ya los últimos retoques a unos trabajos ejecutados en La Rinconada, en Córdoba capital, y que comenzaron a finales de 2023. Los plazos, como es habitual en este ministerio, se han cumplido.

Viales, farolas, casetas de electricidad e incluso árboles ya dan forma al terreno donde debe levantarse la Base Logística. Se espera que, más pronto que tarde, Defensa saque a licitación la construcción de los edificios. Las obras de urbanización la ha ejecutado la unión temporal de empresas (UTE) formada por la catalana Acsa y la cordobesa Sepisur XXI, tras adjudicárselas el ministerio de Margarita Robles por 19 millones de euros.

¿Cuáles serán los siguientes pasos?

Ahora, Defensa deberá licitar la construcción de los edificios, es decir, de la Base Logística propiamente dicha y eso se hará en lotes. Pero hay que tener en cuenta otra cosa. A los terrenos urbanizados les hacen falta los servicios y canalizaciones, es decir, toda la parte que tiene que ver con el suministro de agua o de electricidad. Lo que se ha hecho es, básicamente, una urbanización interior, y el resto depende ahora de los trabajos paralelos que deben ejecutarse en el polígono empresarial que está justo al lado de la Base.

Esos trabajos de urbanización del polígono, que darán los suministros a la Base, están ahora en licitación. Los licita la junta de compensación de esos terrenos donde se ubicará el parque empresarial y de salida están cifrados en 38 millones de euros. A pesar de activarse el concurso, esas obras no podrán empezar hasta que el Ministerio de Transportes no dé el visto bueno al enlace que hay que hacer con la antigua nacional. Todo parece indicar que los problemas que había en este sentido ya han sido salvados, pero el ministerio de Óscar Puente aún debe autorizar ese enlace.

Vista de viales, vallados, árboles y señalización de los terrenos de la Base. / Manuel Murillo

Una vez autorizado el enlace con la carretera y adjudicados los trabajos, se iniciarán las obras de urbanización del polígono. Cuando acaben, desde Defensa podrán 'enchufarse' a los suministros que desde allí se activarán. Las obras de ese parque empresarial no solo supondrán los trabajos de urbanización, ya que en paralelo se ejecutarán otras actuaciones como la construcción de una subestación eléctrica, el proyecto de abastecimiento y saneamiento o una depuradora.

Los plazos

Según las últimas informaciones dadas por Defensa, el objetivo es licitar por lotes la construcción de los edificios de la Base para las que obras puedan comenzar, si todo sale bien, a finales de este 2025. Esas obras no finalizarán hasta 2026 y la previsión es que este enclave logístico y militar pueda empezar a funcionar (no al 100%) para finales de 2028 o principios de 2029. Parecen plazos demasiado extendidos en el tiempo, pero hay que hacerse una idea de la envergadura de este proyecto.

Terrenos donde se ubicará la Base Logística del Ejército. / Manuel Murillo

La última cifra que ha dado Defensa respecto al coste del proyecto se va ya por encima de los 500 millones de euros, un dato que ya sirve para entender más o menos la envergadura de la iniciativa. En cualquier caso, la Base Logística no empezará a funcionar al 100% desde el principio lo que supondrá que elementos que están en el proyecto y no son indispensables no estén activos desde primera hora. Por ejemplo, el ministerio no considera indispensables el edificio sociocultural, la guardería o parte de los alojamientos incluidos en el proyecto original, o los edificios de vestuarios (algunos), el museo o la zona deportiva.

