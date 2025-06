Los bomberos de Córdoba precintan una casa ocupada en el barrio de San Agustín tras un incendio sin heridos

Los bomberos de Córdoba han precintado una casa ocupada en la calle Humosa, en el barrio de San Agustín, tras un incendio registrado durante la tarde de este viernes, en el que no se han registrado heridos. El fuego se ha iniciado a las 18.00 horas, según la información facilitada por el 112, desde donde se ha activado a bomberos, Policía Local y Nacional, así como a los servicios sanitarios. El incendio ha afectado al primer piso del número 18 de la calle Humosa, donde en ese momento no se encontraba nadie en el interior. Finalmente, no ha sido necesaria la intervención de los sanitarios.

Los efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento han extinguido el fuego. Según fuentes municipales, se trata de una casa ocupada y debido al mal estado de habitabilidad, ha quedado precintada por el SEIS. Por el momento, se desconoce cuál ha sido el origen del incendio.

Balcones de la vivienda okupada en el número 18 de la calle Humosa, en el barrio de San Agustín, tras el incendio. / VÍCTOR CASTRO

Un foco de conflictos

El número 18 de la calle Humosa en Córdoba es una casa ocupada y desde hace varios años son numerosas las quejas de los vecinos sobre los ocupas. Quejas que han sido puestas en conocimiento del Ayuntamiento en numerosas ocasiones a través de los representantes de las asociaciones vecinales.