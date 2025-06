Aurelio Carrillo, nuevo secretario general de UGT Servicios Públicos Córdoba

Tras 23 años con Isaías Ortega al frente de UGT Servicios Públicos de Córdoba, la federación ugetista asume, tras el congreso celebrado el pasado fin de semana, una nueva etapa con el luqueño Aurelio Carrillo al frente.

- ¿Cómo asume la secretaría general de la federación en Córdoba de más peso en UGT y mayoritaria en la representación de las personas trabajadoras de las administraciones públicas de la provincia?

Con gran responsabilidad, compromiso y mucha humildad, pues eso nos exige estar a la altura de sus demandas y defender con firmeza sus derechos laborales. No podemos olvidar tampoco que dentro del ámbito de esta federación existen sectores con una importante precariedad laboral y necesidad de mejoras salariales, y frecuentemente nos topamos con la administración que juega con la baza del tiempo, sin prisa; no tiene la urgencia de las personas trabajadoras.

Somos un sindicato que promueve la negociación colectiva con trasparencia y de forma constructiva, sin descartar, obviamente, la presión cuando ese espíritu dialogante no se ve correspondido.

- Después de 23 años bajo el liderazgo de Isaías Ortega asume su lugar en UGT SP, pero con la experiencia de haber pasado por organización, ¿podría detallarnos su trayectoria en el sindicato?

Pues llegué casi a la par que él, comenzando como delegado de personal ocho años en empresa pública, pasando luego a ser, durante 14 años, presidente del comité de empresa, cargo que he compaginado en los últimos seis años como secretario de organización de la federación y donde he tenido que afrontar los cambios organizativos que llegaron con la pandemia y la negociación de algún que otro ERTE en el ámbito más privado de nuestra federación. Durante gran parte de esos años he sido secretario general de la sección sindical de UGT en mi empresa y colaborando estrechamente, cuando era necesario, con la federación dentro del sector de la administración local.

UGT SP es un sindicato que promueve la negociación colectiva con trasparencia. / UGT SP Córdoba

- ¿Cuáles son los principales retos que afronta como nuevo secretario general de UGT SP Córdoba?

Preocupa mucho el deterioro que están sufriendo los servicios públicos, con plantillas envejecidas y vacantes que no se cubren, y esto también se ve reflejado en nuestra afiliación que también envejece, si no hay trabajadores jóvenes, es complicado rejuvenecer la afiliación de personas trabajadoras. Si bien es cierto que tenemos bastante afiliación desempleada que busca su empleo público, a la cual prestamos servicio de orientación y apoyo en la búsqueda de empleo. Reforzar este servicio y la mejora constante de la atención al afiliado/a y de la sección sindical es una prioridad.

- Usted viene de un municipio de la provincia de Córdoba, Luque, y es trabajador de la empresa pública Andalucía Emprende, que también está pasando por una situación complicada. ¿En qué modo afectan estas experiencias a su nuevo reto al frente de la federación ugetista?

Cierto. Una situación complicada en dicha empresa y alargada vergonzosamente en el tiempo. Antes lo comentaba. La Administración juega con ello y no tiene prisa en resolver los problemas de las personas trabajadoras. Toda experiencia enriquece ya sea en lo que se debe o no se debe hacer y en este caso hemos pasado por todo, desde negociación en mesa, con mediación, con arbitraje, conflictos judiciales… Lo dicho, toda experiencia aporta.

- ¿Por qué considera que los servicios públicos son un referente en la organización?

Son el corazón de nuestro sindicato, representan la esencia de lo que defendemos: derechos laborales, justicia social, igualdad y calidad de vida para la ciudadanía. Lo comentaba el otro día en mi intervención en el Congreso, la educación es futuro, la salud es vida, los servicios sociales y dependencia son dignidad.

- En los últimos años, su federación no ha dejado de lanzar el mensaje de que los servicios públicos de la Junta están en peligro y que se está produciendo una alarmante privatización de los mismos, ¿podría explicarnos estos datos y a qué puede ser debido?

Los datos, recabados de fuentes oficiales, son claros y preocupantes. Aparecen en el reciente informe sobre el deterioro de la sanidad pública andaluza realizado por las cinco organizaciones sindicales mayoritarias del sector. Indica que somos la comunidad con menor ratio de profesionales por habitante; en 2025, el presupuesto sanitario por habitante en Andalucía es 189 € menos por habitante que la media del resto de comunidades estando, además, entre las cinco peores financiadas; ofrece datos sobre déficit de profesionales y demora de las citas de hospitalización y atención primaria, constatable cada día. Nos hablan de un incremento del presupuesto sanitario, que es cierto, pero que no va a reforzar el sistema público, sino a engordar el sector privado. En definitiva, llevamos años con un aumento progresivo de externalización de servicios esenciales, que entiendo se deben a intereses económicos fuertes, que ven en lo público un negocio, no un derecho.

UGT Servicios Públicos de Córdoba. / UGT SP Córdoba

- ¿Qué objetivos cumplidos serían para usted suficientes para concluir los próximos cuatro años su actual mandato?

Ahora mismo gozamos de una buena salud, tanto en afiliación como en representación sindical. Mantener ese mismo nivel lo consideraría suficiente, si bien el tanto por ciento de afiliación de jóvenes es un reto que tenemos y donde queremos incidir. Luego existen cuestiones enquistadas desde hace tiempo que considero deberían resolverse en este periodo, tales como el proyecto de rescate del servicio de Correos que se está negociando, resolver la situación de la jubilación parcial en los empleados públicos, que no se vuelva a abusar de la temporalidad, desaparición de la tasa de reposición de efectivos y actualización de la plantilla en la administración local, así como conseguir una negociación colectiva dinámica que permita la negociación y firma de aquellos convenios cuya negociación tenemos bloqueada.