El PSOE dice que son "humo" las promesas del PP de construir una piscina olímpica de 50 metros en Córdoba

El grupo municipal socialista ha hecho un balance negativo de los dos años de gestión deportiva del alcalde, José María Bellido, al frente del Ayuntamiento de Córdoba y asegura que las políticas del PP en esta materia se han caracterizado por "la inacción, el abandono de las infraestructuras municipales y el incumplimiento sistemático de promesas”. “El deporte en Córdoba no avanza. Lo único que crece es el hastío de los trabajadores del Imdeco, que siguen sufriendo una gestión interna desordenada y sin rumbo”, ha denunciado en rueda de prensa el concejal socialista Ángel Ortiz, quien ha calificado de “nefastos” estos seis años de políticas deportivas del PP.

Entre las cuestiones más preocupantes destaca el estado de abandono de las instalaciones deportivas municipales, muchas de ellas con "graves carencias de mantenimiento". A ello se suma "la incapacidad" del equipo de gobierno para sacar adelante proyectos estratégicos que mejoren la calidad de vida de los vecinos a través del deporte. Uno de los ejemplos más flagrantes es la piscina olímpica de 50 metros, una histórica reivindicación del mundo de la natación en Córdoba que sigue sin materializarse, pese a haber sido reiteradamente prometida por el alcalde.

“En el último Pleno pregunté directamente a José María Bellido si mantenía su promesa de construir una piscina olímpica. Me respondió que sí. Pero al insistirle si estaría incluida en los presupuestos de 2026, quedó claro que no. Lo que hay es humo, lo que hay es otra promesa electoral para el próximo mandato”, ha señalado Ortiz. El edil socialista ha lamentado, además, que en la última entrevista pública sobre política deportiva el alcalde omitiera cualquier mención a la piscina olímpica y, en cambio, pusiera el foco en el proyecto del Córdoba Arena. “Córdoba no necesita un macroproyecto vacío como ese, sino equipamientos útiles y necesarios. Lo que urge es una piscina de 50 metros que democratice el acceso al deporte acuático y permita crecer a nuestros clubes y deportistas”, ha subrayado.

Los socialistas reiteran su compromiso con el deporte base y con la natación en particular, exigiendo al gobierno municipal que "deje de jugar con las expectativas de clubes, familias y deportistas, exigiendo además la implicación de la Junta de Andalucía". “El PP vuelve a mentir. Y lo hace con una de las grandes deudas históricas de esta ciudad. Córdoba no va a tener piscina olímpica en este mandato. No nos van a engañar más”, ha concluido Ortiz.