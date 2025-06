El PSOE dice que Bellido es Pepe Gotera y señala 35 "fiascos" de sus primeros dos años de mandato en Córdoba

Si ayer, 17 de junio, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, hizo balance de su gestión en el ecuador del mandato, hoy le ha tocado el turno al portavoz del principal partido de la oposición, el socialista Antonio Hurtado que ha señalado 35 "fiascos" del equipo de gobierno en estos dos primeros años. El edil del PSOE ha comparado al popular José María Bellido con Pepe Gotera y le ha atribuido la autoría de "un cúmulo de fiascos" por "su nula capacidad de gestión y su desinterés sobre el bien común".

Hurtado, además, acusa al alcalde de parasitar la gestión del Gobierno de la Nación poniendo como logros propios proyectos que ha impulsado el Ejecutivo de Pedro Sánchez como la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) o el despegue del aeropuerto, y de empresas cordobesas como Cunext o Hitachi. En una segunda estrategia ha colocado "el electoralismo permanente" que atribuye a Bellido, que vive -según Hurtado- en un continuo "álbum de fotos" e inmerso en el marketing digital y las puestas en escena.

En tercer lugar, lo acusa de haber externalizado servicios como la de los mediadores de museos y de practicar el dumping laboral para "desmantelar los recursos humanos del Ayuntamiento". En cuarto lugar, afea a Bellido practicar el clientelismo con un aumento de convenios y subvenciones directas y de perder calidad eventos municipales propios por los patrocinios municipales a citas externas, como el Córdoba Live frente al Festival de la Guitarra.

35 fiascos

Por último, el portavoz del PSOE ha enumerado "una retahíla de fiasco" que se han producido en estos dos años y que son los siguientes: la implantación de la plataforma digital "que ha paralizado la gestión del ayuntamiento"; la pérdida de recursos y fondos europeos; "la engañosa política fiscal", que ha favorecido a las grandes empresas y perjudicado a los ciudadanos con la subida de las tasas de basura y agua; el hecho de que haya 10.000 personas esperando certificado de empadronamiento desde hace medio año; que el espectáculo del Alcázar lleve casi dos años sin ofrecerse; el gemelo digital; el hecho de que por primera vez todas las empresas municipales hayan cerrado el año con pérdidas; los cinco aparcamientos anunciados "ninguno construido"; el plan de arbolado; instalaciones deportivas pendientes como el Pabellón de la Juventud o el Córdoba Arena; el Aula de la Naturaleza que no se ha puesto en marcha; la rehabilitación del Parque Figueroa con planes Next Generation, en el que de 72 comunidades que podrían haberse acogido a las ayudas solo 14 lo han hecho; cero promociones en marcha de Vimcorsa y 7.000 demandantes de vivienda; un espectáculo de dinosaurios que no se llegó a hacer en el Jardín Botánico; un ayuntamiento moroso con sus proveedores a pesar de tener 250 millones en caja; el plan de gestión del centro histórico de Córdoba sin concluir; subvenciones y patrocinios para negocios de “amiguetes”; la no celebración de festivales anunciados como el de cine fantástico Ciudad de Córdoba o el de Piano del Guadalquivir; el photocall de las letras Córdoba del que no se supo nada; el no haber reducido la generación de residuos pese a la instalación de un quinto contenedor; "la flota decadente" que tiene Aucorsa; que la Orquesta de Córdoba siga "en precario y con riesgo de accidentes" sus trabajadores; el bono comercial que se anunció y no se puso en marcha; que el equipo de gobierno "regale el CEFC" que supone una "competencia desleal" para otros empresarios; que no se haya hecho la instalación de toldos en el viaducto y que se hayan puesto "mal" los toldos en los colegios; que no se haya retirado el avión del Guadalquivir; que no se celebrara pese a anunciarla una consulta popular sobre la Feria; que no se haya peatonalizado aún la avenida de la Viñuela; que no se haya organizado una red de voluntarios deportivos; que Córdoba se quede fuera del Plan Turístico de Grandes Ciudades; "que no haya Zona de Bajas Emisiones ni controles de contaminación"; que Córdoba tenga su patrimonio "deterioro"; "ocurrencias" como la construcción del nuevo ayuntamiento en La Victoria; "la dejadez de la periferia", o que se haya eliminado el plan íntegra de Sadeco. "Hemos señalado 35, pero podíamos haber señalado 100", ha concluido diciendo Hurtado.