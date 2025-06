El Movimiento Ciudadano pide debatir ya "la deriva de las Cruces y la Feria de Córdoba"

El Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC), máximo órgano de participación ciudadana reconocido por el Ayuntamiento de Córdoba, ha recordado la "necesidad" de que, de acuerdo con el compromiso que adoptaron responsables municipales en abril, "se evalúe en este mismo mes de junio la deriva que están tomando fiestas populares como la de las Cruces y la Feria", según consta en la nota de prensa remitida a los medios de comunicación. además, el CMC reclama que "se adopten compromisos con tiempo para mejorarlas, todo ello sin esperar a que un año más llegue el verano y de nuevo se olviden aspectos importantes y el debate pase relegado a un segundo plano".

Para esta entidad, estos encuentros son "necesarios más allá de otras valoraciones realizadas únicamente por parte municipal", como las hechas a raíz de una encuesta, ya que es preciso escuchar a los colectivos y llegar a acuerdos con ellos "que permitan con tiempo ir trabajando en las medidas y soluciones para los problemas detectados y las mejoras pendientes".

Vallas junto a la escalera del Bailío, que da acceso a una de las cruces más populares. / Víctor Castro

Limitar el número de Cruces

Colectivos del CMC, de entrada, ya han previsto plantear entre las medidas el "limitar el número de cruces en el Concurso Municipal, primando la calidad de las mismas y no la cantidad, una filosofía con la que se busca limitar la masificación en algunos entornos y que permitiría volver a las raíces de la fiesta". Paralelamente, se hace necesario "analizar y adaptar elementos de la celebración popular al reciente Reglamento para la Calidad Acústica implantado por la Junta de Andalucía", normativa que deroga algunos puntos de las ordenanzas, está en vigor desde abril y que "debe aplicarse para la próxima edición del Mayo festivo".

Ordenanza municipal

Respecto a la Feria, y a la espera de conocer el borrador de ordenanza municipal al respecto (aún no está ni siquiera publicada en la web de transparencia, el primer paso del proceso para desarrollar la norma), el CMC considera que entre los puntos más urgentes a tratar está "el retraso en las prometidas ayudas municipales para el montaje de casetas, no ya para la reciente edición de 2025, sino para la anterior de 2024". Estas subvenciones del año pasado aún no están definidas, "no se sabe quiénes las cobrarán, de cuánto será el montante y, ni mucho menos, cuándo recibirán el dinero los beneficiados", denuncia el CMC. Esta entidad tiene previsto pedir que "también se agilicen las ayudas al montaje de casetas de la reciente edición de la Feria de 2025, clausurada hace ya tres semanas, y que al menos se publique con la mayor brevedad posible la convocatoria de estas otras subvenciones".

"Clarificar el plan de inversiones en el parque urbano de El Arenal respecto a infraestructuras, pavimento, creación de sombras, etcétera es otro de los ejes a tratar en este mes de junio para que haya tiempo suficiente para adoptar las mejoras en la próxima edición de la Feria", recuerda el CMC.