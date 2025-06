Posponen a después del verano la decisión de trasladar el mercadillo del Sector Sur a la Asomadilla

La junta municipal de distrito Norte ha pospuesto a septiembre la decisión sobre el traslado del mercadillo del Sector Sur al Parque de la Asomadilla como habían pedido los comerciantes. El presidente de la junta municipal, Miguel Ángel Torrico, ha propuesto a los vecinos y a los representantes de los grupos municipales dejar encima de la mesa la decisión para que a vueltas de las vacaciones de verano pueda comparecer el delegado de Comercio, Julián Urbano, y plantear incluso entre todos alternativas de localización al mercadillo.

Hay que recordar que los ambulantes del Sector Sur persiguen desde hace tiempo un cambio de ubicación de su mercadillo, porque el sitio donde se desarrolla en la actualidad, en la calle Libertador Sucre (antes de la reforma estaban en la plaza de la Unidad), no es bueno para sus negocios y les está llevando a acumular importantes pérdidas económicas. Hubo un primer intento de reubicación del mercadillo del Sector Sur en Miralbaida hace dos años, pero no tuvo éxito, por lo que los vendedores están tratando ahora de reubicarse en la Asomadilla.

De momento, el consejo de distrito Norte no se ha mostrado muy favorable a esa demanda que los vendedores ambulantes habían lanzado en consenso con Urbano y que pasaba por instalar sus puestos en la explanada de aparcamientos cerca de la entrada del parque, junto a la plaza de la Cruz de Juárez.

Reticencias vecinales

El presidente del consejo de distrito Norte, Antonio Toledano, explica a Diario CÓRDOBA que no están en absoluto en contra de los mercadillos y que comprende la situación de los vendedores, pero que le hubiera gustado que el Ayuntamiento contara con ellos para buscar ubicaciones en su barrio. Asimismo, desde el consejo de distrito recuerdan que la Asomadilla no es zona azul, "categoría de suelo en la que se asientan el resto de mercadillo", y que en cualquier caso la ubicación que proponen los ambulantes del Sector Sur, junto a la puerta de entrada principal de la Asomadilla, no les parece la más idónea.

Un vendedor ambulante coge una prenda en uno de los puestos del mercadillo del Sector Sur. / CHENCHO MARTÍNEZ

Además, consideran que la colocación de puestos en esa zona restaría numerosos aparcamientos en un barrio, el de Santa Rosa o Valdeolleros, donde no sobran precisamente. "Hay muchas personas que aparcan en ese sitio y acuden al centro cívico municipal o al centro de salud", indica Toledano. Además, tampoco les convence los días que se habían propuesto, en principio los lunes y, en segundo lugar los viernes, ya que son días laborables y con mucha actividad en la zona. La petición de los vendedores del Sector Sur planteaba probar en la Asomadilla durante 6 meses para ver los resultados.

Por último, otra de las razones esgrimidas es que cerca de su distrito hay otros dos mercadillos, por lo que el aumento de la oferta con uno nuevo supondría "una amenaza" para los comercios de barrios como Santa Rosa y Valdeolleros.

Mercadillo de El Arenal, en una imagen de archivo. / A.J. GONZÁLEZ

Mercadillo de El Arenal

Otros vendedores ambulantes que tampoco han resuelto sus problemas de localización son los de El Arenal. La celebración del festival Córdoba Fest, junto al estadio del Arcángel, ha desplazado temporalmente y hasta el 14 de julio a los vendedores a la avenida de las Lonjas. Sin embargo, el Ayuntamiento les propuso trasladarse al Arenal, en concreto, a la calle Guadalquivir (la de las casetas de partidos y sindicatos, junto al río), algo que han rechazado.

La semana pasada, tras reunirse con el delegado de Comercio, Julián Urbano, quedaron en proponer otro emplazamiento alternativo, pero de momento, indica el concejal los vendedores no lo han planteado.