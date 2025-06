La Casa de los Manríquez abrirá como restaurante temático del grupo Voltereta en el corazón de la Judería de Córdoba

La Casa de los Manríquez, en el corazón de la Judería de Córdoba, abrirá en breve como uno de los restaurantes temáticos del grupo valenciano Voltereta. El uso como espacio gastronómico de esta emblemática casa solariega del siglo XVIII no es nuevo, pues hasta el año 2020 acogió Los Patios de la Marquesa. Antes, el edificio, ubicado en la calle Manríquez, 4, fue la sede del Mercado de Artesanía de Andalucía.

Los Patios de la Marquesa, un mercado gastronómico nacido en 2014 y que agrupaba a una docena de negocios a los que se accedía a través de distintas estancias, no superó la crisis que para muchos negocios hosteleros supuso la pandemia del coronavirus. Cerró sus puertas en diciembre de 2020. Desde entonces, la Casa de los Manríquez ha estado desocupada. Vacía casi cinco años, durante los cuales no han faltado los rumores acerca de su posible uso como establecimiento hotelero o para apartamentos turísticos, entre otros.

Imagen de archivo de Los Patios de la Marquesa, elmercado gastronómico en la Casa de los Manríquez, en 2014. / CÓRDOBA

Edificio catalogado como monumenrto en el Plan Especial del Casco Histórico de Córdoba y bien protegido por la ley del Patrimonio Histórico Español, una intervención para adecuar la Casa de los Manríquez a usos hosteleros conlleva sus dificultades. Quizá eso haya retrasado su recuperación, hasta ahora, en que se ha fijado en el emblemático edificio una empresa hostelera que viene avalada por una trayectoria de varios éxitos en distintas ciudades españolas.

Una experiencia inmersiva

Voltereta destaca por “transformar espacios cotidianos en escenarios únicos donde la comida y el ambiente rompen con lo convencional”, señala esta empresa en su página web. Pero para hacerse una idea más clara de lo que significa esa declaración de intenciones, basta con decir que en Valencia, donde la compañía inició su andadura allá por 2017, tiene restaurantes inspirados en Manhattan, Bali o Kioto, donde se combinan viajes y gastronomía para ofrecer una auténtica experiencia inmersiva. En Sevilla, donde Voltereta abrió en 2024, el restaurante está dedicado a París, y en este se recrea una auténtica plaza parisina con todos los tópicos que el visitante pueda esperar. Además de Sevilla y Valencia, también hay restaurantes Voltereta en Zaragoza, dedicado a Nueva Zelanda, o Alicante, inspirado en Tanzania.

Anuncio en redes sociales

En el caso de Córdoba, esta empresa hostelera lleva anunciando desde hace una semana en redes sociales su llegada a la ciudad, si bien en una calculada campaña de marketing, oficialmente no ha desvelado la ubicación de su nuevo restaurante (en un "antiguo palacio cordobés", dicen) ni la temática a la que estará dedicado. Sobre la fecha de apertura, se limitan a señalar que abren este verano.

En las imágenes que difunden en sus redes no es difícil, para quien en su día conoció Los Patios de la Marquesa, reconocer la ubicación. La obra para adecuar el edificio a los requisitos del nuevo restaurante continúa estos días, como ha podido comprobar Diario CÓRDOBA, que ha confirmado in situ, no solo que la Casa de los Manríquez es el lugar elegido, sino que, además, parte de la plantilla que trabajará allí ya ha sido contratada, la mayoría del personal es de Córdoba.

A la espera de conocer los detalles, lo cierto es que en la Casa de los Manríquez, tras casi un lustro desocupada y de la que aún muchos recuerdan con cierta nostalgia Los Patios de la Marquesa, volverá a cobrar vida como un nuevo, y original, espacio gastronómico que sumar a la amplia oferta del casco histórico de Córdoba.