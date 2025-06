-¿Cómo se gestiona una empresa familiar con siete generaciones?

-Con mucha responsabilidad y siendo consciente de que hay quien está ahí. Por otro lado, el know how, es importante, a mí me ha pasado mucho que crees que no sabes pero sí. Yo he crecido rodeada de aceite de oliva, cuando empecé a trabajar estaba el miedo de no saber lo que tenía entre manos. En una feria en Alemania me di cuenta de lo que sabía, ya que realmente yo llevo toda la vida en el campo y en la fábrica.

-¿Qué cambios ha habido en el olivar durante todo este tiempo?

-Muchísimos. Si hace 25 años a mí me dicen cómo va a ser una fábrica actualmente, con las exigencias y cómo se trabaja, te prometo que no me lo creo. Es una forma totalmente diferente. Los sistemas de producción han cambiado mucho, en la industria menos porque la revolución se hizo un poco antes, pero el campo es otro mundo. Hay mucho olivar intensivo, donde la forma de trabajar es diferente. La revolución agronómica se ha producido en los últimos 25 años, pero sí puedo decir que en cuanto a requisitos, en las almazaras se han multiplicado por 10.

-¿Hay un problema con la burocracia?

-Es tremenda. Esta es una queja de la asociación de almazaras y lo hemos dicho muchas veces. Es complicado trabajar así.

-Ustedes se centran en el aove ecológico. ¿Es ese el futuro?

-Nuestra empresa es particular porque empezamos con el ecológico. También tenemos aceite convencional pero estamos especializados en ecológico. El objetivo es ir transformando todo en ecológico. Queremos ser no abanderados, pero sí promover la transformación de olivares. El futuro del olivar cordobés pasa por la diferenciación. Producir puede costar desde 1,8 a 5 euros el litro, pero el producto es el mismo, AOVE. Con esos costes tan variables, lo único que puedes hacer es diferenciarte. Una forma de hacerlo puede ser el ecológico. Otra puede ser de olivar de montaña... El que sea, el ecológico es uno más. Nosotros apostamos por este.

-¿Cómo compiten con olivares que ofrecen un aceite más económico?

-Como digo por diferenciación, no hay otra manera. El mercado funciona de otra forma. Al margen de los costes, por ejemplo el año pasado el precio fue muy bajo pero la rentabilidad fue tremenda. Ocurrió así porque no había producción. En los lineales de los supermercados encuentras de todos los precios y ahí juega la calidad.

-¿Cree que los precios de este año son adecuados?

-Creo que era una anomalía impresionante los 9 euros que se pagaron en la anterior campaña. Este sector debe asumir que es una anomalía igual de compleja los 2 euros por litro. Llevo 25 años y en los últimos 15 años ha estado en torno a 2 euros. Los 8 o 9 del año pasado no es lo habitual. Mi opinión es que ni 9 ni 2, un punto medio en torno a 4 ó 5. Ahí juegan la oferta y la demanda.

-¿Este año también habrá una buena cosecha?

-Es muy pronto aún para saberlo, pero apunta bien. Las campañas malísimas de los años 2022 a 2024 tuvieropn tres componentes muy negativos. Uno fue la sequía, que fue brtutla; otro el calor durante la floración y finalmente una helada fuera de tiempo que también bajó la producción. Ahora la sequía no está gracias a Dios, aunque volverá, pero ahora mismo no está y se nos ha pasado el susto... Las altas temperaturas de floración no están siendo excesivas y además el suelo tiene humedad, que no es lo mismo con el suelo seco. Las heladas se dieron en marzo otros años y eso tampoco se ha dado en esta campaña. Los tres componentes de la tragedia en su época ya no existen. Pueden pasar otras cosas, por supuesto, pero todo apunta a una campaña positiva en el olivar para este año.

-¿Con qué problemas se encuentran en su día a día?

-La falta de mano de obra es impresionante. Todos los agricultores tienen problemas porque es muy difícil encontrar gente para trabajar en el campo. Tradicionalmente en el campo no han trabajado las personas más preparadas. La solución pasa por dignificar las labores, el campo es una profesión más. Antes las diferencias de salario eran importantes y trabajar en el campo estaba mal remunerado. Ahora ya no; Ahora ya es como otro trabajo pero encontrar profesionales es muy difícil. Habría que trabajar más la formación profesional, enseñar a talar un olivo, a aplicar tratamientos, esas cosas... Después las almazaras tienen también muchas dificultades, por ejemplo con la Ley de la Cadena Alimentaria que nos asfixia, nunca ha existido ese problema. Tenemos que cumplir una serie de requisitos que no tienen ningún sentido. En cuanto a exportaciones, la complejidad es grande, pero es más la incertidumbre lo que nos preocupa. Las dificultades de exportar son nuestro trabajo y con eso convivimos. Pero te ponen aranceles como ocurre ahora con EEUU. Fueron más complicados los de la anterior época, cuando EEUU no puso aranceles a países como Portugal o Italia.

-¿Qué otros productos ofrecen al público además de su aceite de oliva?

-Hacemos vinagre PX, reducción de Jerez, gazpacho y aceitunas de mesa. Es casi todo para exportación, en torno a un 90%. El aceite de oliva virgen extra también está muy enfocado a la exportación. En nuestra primera campaña el 99% de lo que produjimos fue a la venta en el exterior, luego hemos evolucionado y hemos diversificado los países de exportación, pero estamos enfocados a esto principalmente desde siempre.

Suscríbete para seguir leyendo