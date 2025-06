Más de tres días a 40º no es igual a ola de calor: esto es lo que dice la Aemet

Aún no ha llegado el verano y Córdoba encara una nueva semana con avisos amarillo y naranja por altas temperaturas, termómetros con máximas de 40º, noches tropicales y la posibilidad de enlazar alertas por calor durante más de siete días –desde el sábado 14 al domingo 22 de junio-.

¿Estamos ante la primera ola de calor de la temporada? De acuerdo con el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Juan de Dios del Pino, no. No se puede hablar de ola de calor técnicamente hablando. No obstante, son muchos los cordobeses que sí califican el episodio que viven estos días como ola de calor, y no la primera de la temporada, popularmente hablando, si se tiene en cuenta los días sofocantes vividos en el recinto ferial de El Arenal en el último tramo de la Feria de Córdoba.

Dos mujeres se abanican junto a la Mezquita de Córdoba. / Manuel Murillo

¿Qué es una ola de calor?

Según la Aemet, “se considera ola de calor un episodio de al menos tres días consecutivos, en que como mínimo el 10 % de las estaciones consideradas registran máximas por encima del percentil del 95 % de su serie de temperaturas máximas diarias de los meses de julio y agosto del periodo 1971-2000”.

Partiendo de este criterio, es difícil que se califique de ola de calor a los episodios de altas temperaturas que tienen lugar fuera del periodo canicular, que es cuando se registran los días más cálidos del año. Además, desde la Aemet precisan que a la hora de calificar de ola de calor un episodio de temperaturas extremas, hay que tener en cuenta que los umbrales de temperaturas no son los mismos, por ejemplo, para Córdoba y Sevilla, que para municipios del norte de España.

Una joven se refresca en plena ola de calor en Córdoba. / A.J.González

Eso sí, para empezar a valor la calificación de ola de calor deben darse tres coincidencias como mínimo: unas temperaturas excepcionalmente altas, un calor que sea mínimamente duradero y que la situación sea generalizada, que afecte a una extensión más o menos amplia del territorio.

Olas de calor: mayor número, más intensas y más largas

¿Cuántas olas de calor habrá este 2025? A la espera de lo que deparen los próximos meses, Aemet Andalucía ya ha avanzado que prevé un verano más cálido de lo habitual en la región y que sus modelos probabilísticos otorgan un 60% de posibilidades a un trimestre con temperaturas superiores a la media, especialmente en el extremo oriental de Andalucía.

En cuanto a las olas de calor, las estadísticas de la Agencia Estatal de Meteorología para el tramo comprendido entre 1975-2023 identifican 90 episodios de ola de calor y evidencian una tendencia a mayor número de olas de calor, más intensas y más largas.

En este sentido, entre 1975 y 1994, el promedio fue de 0,6 olas por año; entre 1995 y 2014 se elevó a 1,5; y desde 2015, la media está por encima de 3 olas de calor.

Un termómetro de Córdoba en un día de calor. / A.J. GONZÁLEZ

Las peores olas de calor hasta la fecha

Cabe destacar varios hitos de ola de calor en la última década. En el año 2015, se registró la ola de calor más larga desde que hay registros, con 26 días seguidos, entre el 27 de junio y 22 de julio, con 30 provincias afectadas y una anomalía de 3,4 grados en la temperatura media.

El año 2017 fue el que registró más olas de calor, con un total de 5 episodios, que sumaron 25 días de calor sofocante. En número de olas de calor, le siguen 1991, 2016 y 2023, con cuatro episodios.

Por su parte, en 2022 se registró el mayor número de días con ola de calor, concretamente 41, repartidos en tres episodios.