Foro Turismo y Futuro del PP de Córdoba: "Andalucía necesita unos servicios de transporte y movilidad a la altura"

El coordinador de Turismo del Partido Popular de Andalucía y consejero del ramo, Arturo Bernal, ha subrayado este lunes que el futuro de Andalucía pasa por el turismo, la gran palanca laboral y económica de la comunidad autónoma, a la par que ha reivindicado el liderazgo de Andalucía de la mano del sector y de la vía andaluza de Juanma Moreno.

Así lo ha destacado en el Foro Turismo y Futuro en Córdoba, organizado por el PP de Córdoba, y que ha contado con la presencia del presidente del PP de Córdoba, Adolfo Molina, y el alcalde de la ciudad, José María Bellido, además del secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo.

Bernal ha subrayado que el turismo “no solo vive un gran presente, sino que escribe un futuro ilusionante”, liderando un nuevo modelo basado en la sostenibilidad, la calidad y el respeto a la convivencia entre viajeros y residentes. “Andalucía no es solo un destino de récord, es un modelo a seguir”, ha afirmado destacando el papel protagonista que está teniendo la comunidad en el diseño del turismo del mañana.

Locomotora turística de España

En este sentido, Arturo Bernal ha recalcado que este liderazgo necesita un compromiso claro en materia de infraestructuras. “Andalucía no puede ser locomotora turística de España si no dispone de unos servicios de transporte y movilidad a la altura. Nos indigna y nos preocupa el reiterado olvido del Gobierno de Pedro Sánchez y María Jesús Montero hacia nuestra tierra”.

“Cada AVE que no llega, cada aeropuerto que no se moderniza, es una oportunidad de progreso que se pierde. No se trata solo de justicia territorial: se trata de economía, de empleo, de competitividad. Exigimos al Gobierno central que deje de mirar hacia otro lado y empiece a tratar a Andalucía como lo que es: un motor turístico de primer nivel”, ha insistido.

Participantes del Foro Turismo y Futuro en Córdoba, organizado por el PP de Córdoba. / CÓRDOBA

En el caso de la gestión en Andalucía, Bernal ha puesto en valor la elaboración de una nueva Ley de Turismo Sostenible, elaborada de la mano del propio sector. “Una ley moderna, valiente y centrada en la sostenibilidad, la innovación, la tecnología y la co gobernanza que ejemplifica cómo Andalucía está haciendo las cosas de manera diferente para obtener resultados distintos”, ha señalado.

El responsable de Turismo ha defendido la apuesta de Andalucía por una sostenibilidad integral, no solo ambiental, sino también social y económica, impulsada mediante el uso de la inteligencia de negocio, los datos y la innovación tecnológica. En este ámbito, ha resaltado la colaboración con empresas líderes como Microsoft, Amazon o LinkedIn, “grandes compañías que ahora sí se fijan en esta gran tierra”.

Arturo Bernal también ha destacado la importancia de la diversificación de la oferta turística para combatir la estacionalidad y atraer visitantes los 365 días del año, con nuevos productos turísticos centrados en la cultura, la gastronomía, la naturaleza, el patrimonio y los congresos.