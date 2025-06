«En la empresa es esencial saber leer en cada momento los retos»

-¿Cuándo se fundó esta empresa y a qué se dedica?

-La empresa se dedica desde sus inicios a la compra-venta y reparación de vehículos industriales y turismos (desde más de tres décadas con Mercedes Benz y Ssang Yong KGM y, más recientemente, con Smart). En la actualidad hemos completado nuestra actividad con la incorporación de un departamento muy potente de financiación y seguros y con una rama inmobiliaria que crece consolidadamente y que le da mayor robustez a la compañía.

-¿Tiene delegaciones fuera de Córdoba?

-Desde el comienzo de la actividad de Covisa con la marca Mercedes Benz, el apoyo con el que se ha contado en la zona sur de la provincia ha consistido en la figura de un tradicional agente ubicado en Lucena. Desde julio del 2006 la zona sur cuenta allí con una nueva delegación.

-A lo largo de su historia, ¿cuáles cree que son los hitos más importantes de esta entidad?

-Pues yo diría que la implantación en Córdoba en 1965 de la empresa Finanzauto y Servicios, dirigida por Manuel Ibáñez Bedmar. Después vino la fundación de Córdoba Distribuciones en 1982 para la explotación de Pegaso, de la mano del grupo sevillano Concesur. Más tarde empezó la actividad de la empresa con Mercedes-Benz en 1993. Sin duda alguna, la entrada de la segunda generación entre 1992 y 1995 supuso un empuje importante y la escisión del grupo Concesur en 1996. Y en 2005 fue destacada la creación de la delegación en Lucena y, sin duda alguna, lo más destacado fue la creación del complejo Ciudad Mercedes en 2007. Después ha llegado la actividad inmobiliaria y, por último, la incorporación de la tercera generación, en 2020.

Manuel Ibáñez, gerente del Grupo Covisa-Mercedes, en las instalaciones de la empresa. / Manuel Murillo

-¿Me puede decir la facturación anual y el número de empleados que tiene?

-Hemos cerrado 2024 con una facturación de 48 millones de euros y contamos en la actualidad con una plantilla de 98 personas.

-¿Cuáles son los retos u objetivos de futuro de la empresa?

-Creo que en la empresa es esencial saber leer en cada momento los retos, oportunidades y amenazas existentes y, más importante todavía, es mostrar cierta capacidad de reacción y adaptación ante los mismos, como crisis, cambios de ciclo, tendencias del sector, etcétera. Bajo nuestro criterio, los retos principales a los que nos enfrentamos vienen dados por la situación que vivimos actualmente, con el fenómeno de la globalización y las crisis globales que afectan muy rápido al negocio local: grandes guerras, crisis de materiales (chips y materias primas), guerras comerciales, inflación y subida de tipos, crisis sanitarias, etcétera. Es vital contar con capacidad para adaptarse a tanta fluctuación de forma ágil y consistente. También afectan las tendencias del mercado en general, con la concentración y crecimiento de las empresas, la búsqueda de ahorro de costes, las sinergias, la lucha contra grandes grupos... Todo ello son tendencias generales de todos los mercados y cada empresa debe encontrar su camino y usar correctamente sus armas en este nuevo entorno y, por último, las tendencias concretas de la automoción, como la electrificación, los vehículos chinos, el vehículo compartido, autónomo, la venta on line y el análisis de varias marcas de la evolución del sector a modelo de agencia, etcétera. Todos los comentados son enormes restos que tenemos por delante, que afectan en mayor o menor medida a nuestro entorno próximo y que suponen cambios en nuestra organización.

-¿Tienen garantizado el relevo generacional?

-Actualmente nuestra empresa se encuentra en proceso de transición entre la segunda y su tercera generación. La presencia ya ejecutiva de una tercera generación, muy capaz, en nuestra actividad diaria, nos hace ser optimistas y prever que el futuro de nuestra empresa está bien encauzado. Creo sinceramente que no se trata de un tema menor y sí de un motivo de orgullo, ya que estadísticamente la empresa familiar supera este proceso de avance a la tercera generación en tan solo el 15% de los casos. Es por esto que estamos dando pasos ordenadamente en esta dirección para que, llegado el momento, esta transición sea lo más sencilla y exitosa posible.

-¿Cuáles diría que son las claves del buen funcionamiento de su empresa?

-Yo diría que, como he dicho antes, saber leer bien cada momento. Y luego mantener un crecimiento muy basado en la reinversión de ganancias y cuidando siempre ratios saludables de fondos propios y fondos de maniobra. También haber sabido diversificar nuestra actividad, haber sido siempre una compañía con un organigrama muy plano, con una toma de decisión muy ágil, pero muy jerarquizada a la vez, sin guerras internas y con respeto absoluto a las decisiones tomadas. Como en cualquier empresa, pero mucho más en una empresa familiar, es clave predicar con el ejemplo. Tenemos claro que no se puede exigir a nuestro personal un esfuerzo que no estemos dispuestos a mantener nosotros mismos.

-¿Qué significa para ustedes haber sido reconocidos con el galardón de Cordobeses del Año?

-Este galardón supone un gran orgullo para nosotros. Mantener viva una empresa familiar durante tantas décadas no es tarea sencilla. Nuestro sector ha cambiado radicalmente y, sin embargo, aquí seguimos cuidando el detalle cada día, siempre fieles a nuestros valores: compromiso, trabajo constante, cercanía a nuestros clientes y empleados y calidad y pasión por el trabajo bien hecho. Este reconocimiento tan relevante en nuestra sociedad cordobesa nos refuerza el ánimo para seguir dando lo mejor de nosotros y creo que es un reconocimiento precioso a mi padre, que es el verdadero protagonista de nuestra compañía y que arrancara con pleno acierto su actividad empresarial hace ya 60 años.

