«Córdoba necesita que nos hagamos valer fuera, en la Junta y el Gobierno»

-Hemos llegado al ecuador del mandato, ¿qué balance hace de su gestión en estos dos años?

-Notas no me gusta poner, pero el nivel de satisfacción es alto. Desde 2023, he dicho que tiene que ser un mandato de industrialización y empleo, y las cifras por ahora van muy bien. Córdoba despega. Cada día salen de la lista de paro seis personas, hay 2.187 parados menos en el último año. Los proyectos industriales, que algunos eran un reto complicado como Cunext o Hitachi, están en marcha; Escribano está ya aquí; Defensa está a punto de terminar la obra de urbanización de la Base Logística y nosotros ya hemos licitado la obra de urbanización. En segundo lugar, en zonas verdes y calidad de vida, seguimos avanzando; y en servicios públicos, también. Al final del mandato anterior, estaba un poco preocupado por la limpieza y hemos mejorado bastante. Tenemos que seguir mejorando, pero vamos por buen camino. En definitiva, hemos cerrado carpetas del pasado como el estadio, que ya tiene la cesión, y ahora vamos a acabar la Preferencia.

-Dice que no le gusta poner nota, pero la oposición sí se las ha puesto: 1,5 (PSOE), 2 (Hacemos) y 3,5 (Vox).

-Las notas no las ponen los portavoces de la oposición, - ellos también se examinaron y suspendieron-, sino que las pone el pueblo. Los datos que tengo son que tenía 9 concejales y cuando ellos fueron candidatos subí a 15, y en la última encuesta que publicó CÓRDOBA íbamos por 17. Creo que igual viven una distorsión centrada en redes sociales, y las redes sociales no representan el sentir ciudadano. El ciudadano está muy cabreado, pero por lo que está viendo en el panorama político nacional. Tengo aquí 26 folios de cuestiones que hemos acabado en estos dos años, y parece que para ellos no existen. Y eso deben hacérselo mirar, es preocupante tener una distorsión de lo que piensa el ciudadano con respecto a las notas que ellos dan.

-Hace una semana estaba en Madrid pidiendo la salida de Pedro Sánchez. ¿En qué sentido cree que afecta el panorama de crispación a provincias como Córdoba?

-Sí, sí, afecta a toda la sociedad y Córdoba no es una isla. Afecta, primero, porque hay mucha polarización y eso dificulta alcanzar acuerdos. El presidente llegó a decir que quería construir muros en vez de tender puentes y está haciendo honor a su palabra. Y en segundo lugar, afecta a la credibilidad de todos los que estamos en esto, porque no es bueno para nadie. Aquí los alcaldes tenemos un deber especial, por la cercanía con nuestros vecinos. Si a ellos se les caen también los alcaldes, puede ser peligroso para la democracia.

En Córdoba necesitamos otras inversiones, además de la Base Logística del Ejército

-Como alcalde primero, y como dirigente del PP, ¿qué opinión le merece lo sucedido esta semana a partir de la dimisión de Santos Cerdán?

-Lo que estamos viendo es una degeneración y una degradación del Gobierno, de la calidad democrática y de la honestidad, la ética y la decencia en España, que es insoportable. Primero, como alcalde, un mensaje a todos los cordobeses: que no todos somos iguales. Hay miles de concejales, cientos de alcaldes y alcaldesas que trabajan sin ni siquiera a veces cobrar, que no ven un duro y están siempre a las duras, a las maduras, cuando hay apagones, danas, pandemias, inundaciones o incendios forestales. Los ves los primeros y dando el callo, con lo cual no todos somos iguales. Y segundo, esto tiene remedio, de esto se pasa página. Y luego ya, más como miembro del Partido Popular, evidentemente estoy totalmente de acuerdo con lo que estamos reclamando: el Gobierno es insostenible y más allá de la aritmética parlamentaria, más allá de las intenciones de querer resistir, es que la ética también cuenta. El ciudadano que ahora mismo está entre enfadado, defraudado, intranquilo, merece ver una reacción contundente y que le dejen expresarse. Por eso tenemos que tener elecciones cuanto antes.

-Es alcalde desde hace 6 años y ya dijo que volverá a presentarse, ¿sigue con esa idea o el escaparate de la FAMP, entidad que preside, le ha tentado a hacer otra cosa?

-No, yo me quiero presentar a la Alcaldía, primero, porque no he estado en otra cosa que no sea política local, es mi vocación. Y luego porque aunque vamos bien, quedan cosas por cerrar, que están en esa fase de casi remate y me gustaría poderlas culminar. Para mí sería una satisfacción dejar sentadas las bases del crecimiento futuro. Córdoba tiene muchas posibilidades y necesita, no solo que cumplamos con lo nuestro, sino que nos hagamos valer fuera, en la Junta de Andalucía, en el Gobierno, para que conozcan en profundidad lo que está pasando aquí, nos ayuden a explotarlo al 100% y no nos quedemos a mitad de camino.

-Por lo corto estará de alcalde 8 años, ¿cómo le gustaría pasar a la historia? ¿Cómo quiere que le recuerden?

Creo que mi labor política va a estar íntimamente ligada a la Base Logística y a las industrias que se están instalando. Si hay algo que se recordará de estos años positivo será eso. Y lo que me gustaría es que Córdoba pudiera desarrollar su capacidad al 100%, que no nos quedáramos a la mitad por otras cuestiones que tengan más que ver con equilibrios políticos o territoriales.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, en el despacho de Alcaldía del Ayuntamiento. / MANUEL MURILLO

-¿A qué se refiere exactamente con los equilibrios territoriales?

-No me refiero a nada en concreto, pero sí a todo en general.

-¿Está hablando por ejemplo de Jaén en materia de Defensa?

-No, no estoy hablando de Jaén, pero tampoco dejo de hablar de Jaén porque podría hablar de cualquier otra ciudad de España. Lo que quiero decir es que en Córdoba necesitamos otras inversiones, además de la base. La primera, la conexión ferroviaria de ese polígono logístico. Eso al final es una inversión de Estado que puede venir o no porque son decisiones políticas, de Madrid. Y puede que decidan invertir en Córdoba o en otra ciudad porque hay otras componentes políticas, otras decisiones territoriales. En segundo lugar, la propia industria. La industria de defensa es un sector que va a crecer mucho en los próximos años en España. Va a tener necesidad de expandir muchas de esas empresas, pero todos sabemos que tienen un componente de colaboración público-privada importantísima. La defensa al que le vende es al Estado. Yo quiero que se tomen en serio que Córdoba está ya con fuerza en el panorama de la logística y de la defensa y que el Estado también lo tenga en cuenta a la hora de esos contratos. Y a eso me refiero, no es que esté hablando en particular, pero sí que necesitamos que siga ese apoyo que hemos tenido hasta ahora. Uno de nuestros deberes va a ser convencer de que se siga manteniendo en el futuro.

Quiero que el Estado tenga en cuenta que Córdoba está con fuerza en logística y en defensa

-En enero presentó un proyecto, Edilquivir, para la reforma del eje del río con el que se persiguen 20 millones de fondos Edil (Edusi) , ¿qué novedades puede contarnos?

-Están a puntito de salir. Soy positivo; el proyecto es muy bueno.

-Su gobierno planteó recuperar un diseño de Rafael de la Hoz para levantar un nuevo Ayuntamiento en la avenida de la Victoria, ¿en qué punto está ese proyecto?

-Estamos con dos cuestiones previas: una puramente jurídico-administrativa de cómo encajar ese proyecto del que había un borrador, del que tienen que respetarse las líneas generales marcadas por De la Hoz, con los sistemas de contratación pública actuales. En segundo lugar, Urbanismo está viendo qué estudios arqueológicos previos hay para encajar allí el proyecto, para que cuando se haga sea realizable.

-Patrimonio y medioambiente han sido dos puntales de su gestión, ¿con eso echamos el cierre del mandato o hay algo más?

-No, tenemos que hacer más zonas verdes, cerrar ya la Arruzafilla y el parque del Flamenco, y tenemos ya en marcha nuevas zonas: Poniente y Miralbaida, y la de al lado de Mirabueno, además de la remodelación del Parque Cruz Conde (incluido en el Edilquivir). Conforme crezca la ciudad, el anillo verde hay que ensancharlo. Y, en la parte patrimonial, la inversión es importante, pero los tiempos de ejecución son más lentos. Se ha hecho el Molino de la Albolafia, el Templo Romano, Alcázar, -al que le estamos echando dinero como si no hubiera un mañana-, el Archivo municipal, están en obras los conventos de Santa Clara y Regina y ya tenemos el presupuesto para la ermita de la Aurora.

-¿Y árboles sabe cuántos se han plantado en estos dos años?

-6.745. Que, como diría el otro, no sabemos si tiene más mérito plantarlos o contarlos.

-Aun así no son suficientes. Necesitamos más sombras.

-El plan director del arbolado tiene previsto incrementar el ritmo de plantación un 20% en 5 años y un 25% en 2035. Comparto el objetivo de que tiene que haber más árboles, pero no comparto la crítica porque hemos puesto en marcha millones de metros cuadrados de zonas verdes y estamos plantando árboles al nivel más alto que se ha conocido en este Ayuntamiento.

El Gobierno de España es insostenible, tenemos que tener elecciones cuanto antes

-Córdoba Ecuestre presentó su proyecto para convertir Caballerizas en el Centro del Caballo, ¿qué problemas se han encontrado que están retrasando la cesión?

-No hay problema, la administración tiene unos plazos. Córdoba Ecuestre presentó un primer documento de solicitud de la cesión, que ha tenido que corregir. Y, paralelamente, estamos culminando dos cuestiones: la modificación de la ficha urbanística del Alcázar, que recoge los usos que plantea Córdoba Ecuestre, y la renovación del convenio con Diputación sobre la huerta de Caballerizas, que se ha ido prorrogando. Comparto con Rafael Blanco [presidente de Córdoba Ecuestre] que antes de final de año tiene que estar resuelta la cesión.

-El espectáculo del Alcázar se ha vuelto a retrasar y no hay visos de su estreno. ¿Está siendo la ciudad demasiado paciente con la empresa responsable del montaje o es la empresa la que está siendo paciente con la ciudad?

-La empresa por lo pronto paga su canon y lo que está perdiendo es tiempo de explotación del Alcázar. Igual creo que se reparte a mitad y mitad como estamos siendo todos de pacientes. Lo que ha ocurrido aquí es que el nuevo espectáculo, Navegantes, conlleva una serie de modificaciones respecto a la licencia que tenían para el anterior y que, aunque son afecciones menos agresivas con el entorno patrimonial, requieren una nueva calificación de la Junta. La empresa ha preferido esperar a tener todo para empezar la obra, y el Ayuntamiento está aprovechando para actuar, -no nos ha venido mal-, en las fuentes y otros aspectos. Espero que obtengan la licencia pronto y ya empiecen las obras.

-Tras las inundaciones de marzo, Urbanismo propuso estudiar la posible demolición de algunas viviendas en la zona inundable del aeropuerto. ¿Podrá hacerse para evitar futuros problemas?

-Lo está llevando asesoría jurídica y ahí hay diferentes casuísticas. Hay algunos casos donde es bastante claro, porque ya hay expedientes anteriores que nos va a permitir actuar. Y luego hay otros con los que buscamos un camino legal, porque al final son viviendas y a esas familias hay que ofrecerles una solución. Es decir, más allá de garantizar la seguridad de todos con la eliminación de esa vivienda, hay que ofrecer una alternativa y eso no es sencillo. No voy a echar a nadie de su casa si no puedo ofrecerle una alternativa.

En limpieza tenemos que seguir mejorando, pero vamos por buen camino

-Este verano dijo que quería convertir Córdoba en un puntal nacional de ‘cross-docking’, un proyecto logístico complementario a la Base Logística. ¿Qué pasos se han dado?

-Si tenemos el enlace ferroviario en la base, podremos ampliar el polígono y dedicar un espacio al cross-docking, una zona no solo ya de empresas logísticas, sino de servicios a esas empresas. Entonces, ¿el camino cuál es? Urbanizar, lograr la inversión ferroviaria o por lo menos tenerla garantizada, y trabajar en el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) para ampliar ese suelo logístico.

-La urbanización de la base está a punto de terminar. ¿Qué necesidades y compromisos quedan por cubrir dentro del proyecto?

-En primer lugar, Defensa y Junta Andalucía están trabajando para firmar ya el convenio de los 100 millones y parece que van en buena sintonía. En segundo lugar, tenemos que urbanizar y para eso ya hemos sacado la licitación del proyecto (condicionado al informe de Fomento porque ya no podíamos esperar más), y hacer los accesos a la base. Ahí es verdad que me hubiera gustado que el Ministerio hubiera ido más rápido, no puedo decir otra cosa. Pero parece que ya está en la ultimísima fase de resolución y que hay entendimiento sobre el proyecto y las condiciones o deberes que debemos asumir. Espero que en julio tengamos ya todos los ok de Fomento al proyecto de enlace. Y luego Defensa, con el que hemos acoplado los ritmos muy bien, está a punto de sacar la licitación de su siguiente fase.

-Sobre Escribano, qué últimas noticias tiene con toda la confusión que hay generada en torno a la prohibición de emplear tecnologías israelís, teniendo en cuenta que los materiales que iban a construir en Córdoba eran con patentes de ese país. Ha habido medios que han dicho que estará prohibido, pero tanto la ministra de Defensa como su secretaria de Estado dijeron que todos esos programas, incluido el del Silam, no se verían afectados por la medida del Gobierno.

-No tenemos noticias de que le haya afectado a la producción en Córdoba. De ahí poco más te puedo decir, porque me pierdo en las decisiones gubernamentales, pero sí es cierto que Escribano no nos ha transmitido ninguna preocupación al respecto. Doy por hecho que todo va bien. Y si cambia de tecnología, quiero decir, si el Silam no sale con esa tecnología que tenía prevista, buscarán una sustituta. Dicho esto, con Escribano estamos retomando los proyectos que tenían de expansión. Ahora mismo han pedido una licencia de obra para la ampliación de su nave actual y estamos trabajando para que salga lo más rápido posible. Es cierto que se nos quedó desierto el contrato de la parcela que querían ampliar, pero la verdad es que soy muy optimista y vamos a poder retomarlo pronto. El interés de Escribano no ha decaído, sino que tienen una situación societaria que ahora mismo es muy variable. Además, estamos viendo otros modelos de sacarlo, bien con derechos de superficie, bien con concesión administrativa, que seguramente encajen más en el modelo de Escribano o en las necesidades financieras que tiene, así que espero que pronto lo desbloqueen.

En el PGOM vamos a seguir desarrollando nuevos suelos de vivienda para que el 50% sean VPO

-¿Qué hay de otras empresas que mostraron su intención por instalarse en Córdoba, como Santa Bárbara, Grupo Oesía e Indra?

-Van todas en su ritmo, me consta que todas están avanzando, y algunas más que tienen que ver con otras industrias auxiliares que también van a venir. Estoy ilusionado porque son grandes empresas tecnológicas y de defensa que espero que podamos, cruzo los dedos, empezar este año a dar pasos para que se instalen en la ciudad.

-La vivienda es una de las grandes preocupaciones de los cordobeses y la señaló como su principal reto en 2025, ¿qué pasos ha dado para enfrentar este problema?

-La verdad es que muchos. Por contextualizar, decir que la vivienda es un problema de ámbito nacional y que en Córdoba, dentro de un panorama desolador, hay indicadores que nos dicen que no somos los que estamos peor. En primer lugar, porque los datos de compra-venta siguen muy bien, y porque los precios no son los que están subiendo más ni porcentualmente, ni por metro cuadrado, ni en vivienda ni en alquiler. Y dicho esto, ¿qué medidas estamos tomando? Muchísimas. En primer lugar, el problema hay que atajarlo en colaboración con la empresa privada y sacando oferta, oferta y oferta porque nos sirve de mecanismo estabilizado del mercado. Entonces, Córdoba tiene plan general, y ahora vamos a hacer uno nuevo a través de la herramienta del PGOM para seguir creciendo. Hay un barrio que ya se está construyendo, Huerta de Santa Isabel Oeste, que es el desarrollo residencial más grande que hay ahora mismo en toda Andalucía. Son 4.000 viviendas, la mitad VPO, una parte será pública y otra parte en colaboración público-privada. Y eses es el modelo es el que queremos que se consolide. Por eso en el PGOM vamos a seguir desarrollando nuevos suelos de vivienda con en ese mismo modelo para que el 50% sean VPO. Hemos impulsado el Plan Vives, 600 viviendas para jóvenes y mayores en un horizonte temporal de 4 o 5 años. Estamos viendo si podemos incluir procesos industriales de construcción para intentar recortar el proceso. Por último, atajar los problemas concretos que puede haber en determinadas zonas:por ejemplo las viviendas de uso turístico en centro y en distrito sur.

-¿Se plantea ampliar la limitación de la concesión de permisos a los apartamentos turísticos (bloques completos)?

-La vivienda de uso turístico suponía, porque está bajando al haberse retirado licencias, el 2,5% en Córdoba. Es decir, no hay una influencia en el precio global de la vivienda, pero sí lo había en esos barrios donde eran casi el 40%, como la Judería, por eso ahí hay una moratoria en la concesión de licencias, pero con limitar los apartamentos turísticos no estoy de acuerdo. La vivienda turística no hay que demonizarla. Muchas familias pueden viajar porque hay vivienda de uso turístico. Todos los modelos tienen que convivir con seguridad jurídica y una norma, que ahora ya sí es la misma para todos y que debe cumplirse en toda la ciudad. Ahora, con esos requisitos urbanísticos, - hemos puesto un límite por barrio del 5% del parque de vivienda-, ¿por qué no vamos a dejar que haya viviendas de uso turístico en zonas donde no generan tensión? El problema de las viviendas turísticas surge si no sabemos controlarlas y crecen como setas. Prohibir por prohibir, no lo comparto.

-Volviendo a la vivienda pública, el portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, siempre le recuerda que Vimcorsa no tiene en marcha ninguna promoción.

-No es verdad, ahora mismo tiene en torno a 300 viviendas en marcha. Vimcorsa es una empresa cíclica, que ahora mismo está en pérdidas precisamente porque se ha llenado de suelo para empezar a construir, y luego entrará en beneficio cuando empiece a vender y alquilar esas viviendas.

-¿Le preocupa las pérdidas que han registrado otras empresas como Sadeco o Emacsa?

-No me preocupa. El peor momento fue durante la pandemia, donde tuvimos que salir a un rescate puro y duro ampliando capital. Sadeco pierde dinero por la nueva ley, que nos ha metido más costes, nos ha hecho poner un quinto contenedor y cambiar el sistema de húmedo-seco. Eso nos ha obligado a subir la tasa, pero con ella la empresa va a estar en equilibrio, con total seguridad el año próximo. A Emacsa le ha pasado algo parecido y con los cálculos que hemos hecho va a tener un ligero beneficio con la entrada en vigor de la nueva tasa. O sea que no es un problema estructural, sino coyuntural en ambas.

La Junta en manos del PSOE no puso un euro en el estadio, así que vamos a dejarnos de cinismo

-Al nuevo obispo «le dio un vuelco el corazón» saber que Córdoba tiene tres de los barrios más pobres de España. ¿Qué piensa cuando lo recuerda?

-Pues que eso es un dolor que en la ciudad llevamos trabajando muchos años y que es muy complicado, vamos a ser claros. No tiro la toalla, que esté diciendo que una cosa sea difícil y complicada, no quiere decir que no se siga trabajando. La configuración urbanística de esos barrios fue mal concebida, porque concentran toda la vivienda social y con ella los niveles de pobreza y desigualdad en determinados barrios. Pese a todo tengo que decir que han mejorado, porque salió El Higuerón del ránking y el resto han ido mejorando posiciones. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Cambiar el concepto de lo que se viene haciendo. Habíamos entrado en un bucle de solo hacer en esos barrios políticas sociales. A mí el ejemplo de lo que hemos hecho en el colegio Duque de Rivas me encanta. Porque es un centro educativo para toda la ciudad que está en Palmeras. Igual que pasa con la Normal. Eso es un granito de arena en un desierto, pero es que la vuelta a las situaciones se tiene que hacer grano a grano. Esos barrios no van a, de la noche a la mañana, a salir de los rankings, eso tiene que pasar con mucho trabajo.

-¿Por qué no ha recurrido el Ayuntamiento a la Junta para financiar el cierre de la Preferencia del Estadio del Arcángel?

-Porque no somos sede del Mundial y porque creo que la gran obra del estadio ya está hecha. En 2005, la Junta en manos del PSOE no puso un euro, así que vamos a dejarnos de cinismo. Ese estadio no ha tenido nunca financiación de la Junta y le hemos echado millones y millones de euros. ¿Ahora qué queda? El cierre que tiene un presupuesto ridículo de 1.600.000 euros y tiene sentido hacerlo. El estadio estuvo fatal diseñado y en 20 años ninguna empresa privada ha tenido interés en hacer nada. Los empleados públicos, cuando han tenido que ir allí, han ido cabreados, vamos a hablar claro. Entonces, hay que cerrar la preferencia y ahora la tribuna. Ahora mismo estamos en un periodo de transición, hemos cerrado la seguridad jurídica, el Córdoba aspira a tener un proyecto más ambicioso y ahí se incluirá la reforma del estadio, que se haría en colaboración público-privada. Y luego es que las cifras no son comparables: el presupuesto de la obra de La Rosaleda es de 270 millones a repartir entre Ayuntamiento, Diputación de Málaga y Junta. Le meten caña ahora a la Junta por ser Juanma Moreno, pero lo dice el PSOE que ha gobernado 40 años en Andalucía y todo lo que ahora reclama no lo hizo.

Las Cruces han salido perfectas; los Patios, muy bien, y en la Feria quedan detallitos

-¿Entonces no es menos exigente con la Junta por estar gobernada por el PP?

-Vamos a repasar qué ha puesto la Junta con Juanma Moreno en Córdoba: 100 millones para la Base Logística; el hospital Materno-Infantil, ¿cuántos años llevamos hablando del hospital? Y se va a acabar en una semana; la ronda del Marrubial, ola ronda Norte. Todos los que he dicho son debates de décadas en esta ciudad. Juanma Moreno está haciendo lo que no se hizo durante décadas en esta ciudad.

-Pasado el Mayo Festivo, ¿en qué se ha acertado y en qué seguimos errando?

-Ha salido bien todo: las cruces han salido perfectas; los patios, muy bien, y en la Feria quedan detallitos por arreglar, pero poquitas cosas.

Juanma Moreno está haciendo lo que no se hizo durante décadas en la ciudad

-Parece que hay algunos proyectos que se le resisten: Pabellón de la Juventud, párking Puerta de Córdoba o el Córdoba Arena.

-Está costando, sí, pero estamos esperando el informe definitivo sobre el nuevo pliego del Pabellón de la Juventud y esperamos que este sí tenga interés por parte de las empresas. El Córdoba Arena irá en el O4, y la Gerencia va a redactar el proyecto. Y los aparcamientos van saliendo: el de Puerta de Córdoba va a salir a licitación el contrato de las catas arqueológicas; Lepanto, ya está adjudicado el estudio; y lo mismo vamos a hacer en el párking de la plaza de toros.

-Hablando de aparcamientos, el propietario de los cines de verano quiere construir unos en los cines de verano Fuenseca y el Delicias, una medida que ha despertado el rechazo vecinal, ¿permitirá hacerlo el Ayuntamiento?

-Esto no va de que yo deje o no deje, va de que se pueda o no se pueda. Él ha presentado una iniciativa y hay que examinarla desde el punto de vista de la legalidad urbanística. No puedo manosear la iniciativa de un privado. No puedo decir, me gusta o no me gusta. Yo critiqué mucho al gobierno de Ambrosio y Pedro García porque llegaban los proyectos urbanísticos a la Gerencia, se ponían sus gafas de color y decían, me gusta o no me gusta. Eso no lo podemos hacer. A partir de ahí, me parece bien lo que ha hecho el Consejo del Movimiento Ciudadano, personarse como tercero afectado por interés legítimo en el expediente.

