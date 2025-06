«Córdoba necesita cuidado, limpieza y mantenimiento; está deteriorada»

-Hemos llegado al ecuador del mandato, ¿qué balance hace la gestión realizada por el PP?

-Lamentablemente es muy mala. Hay coyunturas que te condicionan, pero el PP no tiene hoy ningún condicionante para poder hacer lo que quiere. Tiene todo el poder, una mayoría absolutísima, todo el dinero, nunca ha habido un ayuntamiento tan rico como este y tiene millones de asesores. Y aún así el resultado es muy malo. A la gente hay que medirla por lo que tiene para conseguir un fin, y Bellido lo tiene todo. Tristemente, no ha conseguido poner en pie nada.

-¿A qué lo atribuye?

-Uno se acomoda, se acaba creyendo que esto es para siempre, que esto es su cortijo. Lo que le pasó también al PSOE en Andalucía. Cierto perfil de gente se acomoda fácil al sueldo fijo y a la vida regalada y ha elegido mal a sus compañeros de viaje. Está rodeado de un ejército que no merece el puesto que tiene. Es el peor equipo que ha pasado por este Ayuntamiento.

-¿Qué alcalde tiene Córdoba y qué alcalde necesitaría entonces esta ciudad?

-Córdoba necesita un alcalde que tenga un proyecto real de ciudad, más allá de heredar lo que había y de pasar de puntillas. Que quiera ser alcalde y que no quiera ser nada más, que no empiece con la megalomanía de hacer grandes cosas que están muy alejadas de lo que para mí es la política municipal. Es complicado, porque todos los alcaldes utilizan la Alcaldía como trampolín.

Con todo, es la política que mejor nota pone a Bellido e insiste en decir que le duele mucho ser tan ácida, pero que no tiene más opción que serlo «por conciencia».

-¿Qué es lo que necesita la ciudad con más urgencia?

-Necesita cuidado, limpieza y mantenimiento, porque está en general deteriorada. Todo el mundo sabe que si no inviertes, tu casa cada día vale menos. Históricamente se ha dicho que los barrios estaban abandonados; ahora no es que estén abandonados es que no hay una zona de Córdoba que esté limpia. Ni siquiera la joya de la corona, el casco histórico, que está peor que nunca. Eso es un clamor en la calle, por eso creo que el alcalde ya no pisa el terreno. Desde luego si yo fuese alcaldesa te puedo asegurar que pondría todos los medios para que la ciudad no estuviera así.

-¿Eso es un problema de Sadeco o de algo más?

-No creo que el problema sea la empresa municipal, la misma empresa en otros momentos más complicados ha funcionado mejor. Es un problema de liderazgo y de quién lleva el timón de las cosas.

-¿Cómo es la relación ahora mismo de Vox con el PP?

-No hemos llegado a más acuerdos porque no los necesitan y ellos no hacen las cosas porque consideren que son buenas o malas, sino porque les haga falta para mantenerse en el poder. Lo único que les importa es el poder por el poder. El mandato pasado tuvieron que negociar cosas y nosotros apoyamos aquello que pensábamos que era bueno y pusimos ciertas condiciones que incumplieron. El PP sistemáticamente engaña, no solamente a Vox, engaña a sus votantes y engaña a todo el mundo. En este mandato hemos negociado el reglamento de pleno porque entendíamos que era una necesidad para no seguir manoseando y estropeando la institución por la actitud del Partido Socialista y poco más. No nos necesitan, todas nuestras propuestas caen en saco roto y las mociones luego no se llevan a cabo.

Paula Badanelli, portavoz de Voz en el Ayuntamiento de Córdoba. / A. J. González

-¿Qué plan impulsado por el gobierno local continuaría Vox si gobernasen?

-Tristemente desconozco sus planes, lo único el plan de asfalto, que obviamente nosotros lo mantendríamos y lo incrementaríamos.

-¿Cuál es el modelo de ciudad, la alternativa que proponen?

-Dedicar los recursos a lo que de verdad importa: hacer una ciudad más agradable para vivir. El PP no ha hecho nada para que Córdoba luzca mejor y hay dinero suficiente porque han subido los impuestos. Y luego, por supuesto, recortar el gasto superfluo.

La única oposición es Vox. El PSOE está en una deriva; y Hacemos, en Palestina

-¿Qué nota le pondría al alcalde?

-Un 3,5.

-¿Y la oposición cómo cree que lo está haciendo?

-Creo que la única oposición es Vox. El PSOE está en una deriva que lo aboca a la desaparición con un portavoz, Antonio Hurtado, que no me imagino de candidato dentro de dos años. Y Hacemos, con un portavoz muy preocupado por Palestina, pero poco preocupado por los problemas de Córdoba.

Suscríbete para seguir leyendo