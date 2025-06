Cuando la ciudad crece y la historia aflora

Córdoba es una de esas ciudades donde lo que no se ve cuenta, en muchas ocasiones, más historias que lo que puede observarse a simple vista. El pasado de una ciudad que en época romana nada tenía que envidiarle a la capital del imperio y que en el siglo X era uno de los territorios más importantes del mundo aglutina historia, prácticamente, bajo cada trozo de tierra. Por eso no es raro que, desde hace años, cada vez que una administración o un particular quieren desarrollar alguna iniciativa los trabajos previos afloren restos arqueológicos que, no siempre, corren la misma suerte.

Hay ejemplos para todo. Desde proyectos que nunca llegaron a desarrollarse porque la tierra habló materializando la historia visigoda, romana o musulmana, hasta carreteras desviadas dado que su trazado original atravesaba un molino de aceite datado entre los siglos I y II. Pasando, también hay que decirlo, por infraestructuras que destrozaron un fastuoso palacio construido en los últimos años del siglo III y los primeros años del siglo IV, atribuido al emperador Maximiliano.

Este último caso habla de Cercadilla, quizá el ejemplo más sangrante de destrozo arqueológico que nunca va a abandonar el recuerdo de expertos e interesados por la historia. Aquí, a principios de los noventa del siglo XX, la administración priorizó la estación del AVE, coincidiendo con la Expo de Sevilla, antes que el estudio y la conservación de uno de los mayores palacios del Imperio romano.

Excavaciones en Cercadilla. / A. J. González

Pero las cosas no se han hecho tan excesivamente mal siempre. Unos años antes de que los trenes atravesaran Cercadilla, en 1986, el gobierno municipal de Julio Anguita promovió un aparcamiento subterráneo bajo el bulevar de Gran Capitán. Iba a tener 450 plazas y un presupuesto de 230 millones de pesetas. Cuando la empresa catalana Saba, adjudicataria de los trabajos, metió la excavadora, empezaron a salir multitud de restos arqueológicos, desde un muro árabe, a esculturas del tardorromano o cientos de monedas de Constantino. Parte de lo hallado sufrió daños y hubo incluso manifestaciones de estudiantes de la Facultad de Filosofía. El Ayuntamiento preguntó a la Junta que qué hacía con todo aquello y como no contestaba, un día se tapó todo y hasta hoy.

Tapar lo que se encuentra y construir encima, o llevarse algunas cosas para estudiarlas o exponerlas es bastante habitual. Es cierto que los restos, si se tapan, no sufren tanto daño, pero esto también supone huir de todo el conocimiento que se pueda extraer. Por ejemplo, en la zona de poniente, por los barrios de Huerta de Santa Isabel Este y Oeste (el primero desarrollado y el segundo en urbanización) han aparecido ya en varias ocasiones unos cuantos tramos del acueducto romano de Valdepuentes o Aqua Vetus. En María la Judía, por ejemplo, hay un trozo expuesto junto a un parque.

Excavaciones en el bulevar para un parking subterráneo que nunca llegó a hacerse. / Francisco González

Zona de poniente

Esa zona de poniente, alejada de lo que todo el mundo considera la parte más histórica de Córdoba (el entorno de la Mezquita-Catedral), es protagonista de varios casos de hallazgos arqueológicos. El último, precisamente, lo ha dado a conocer este periódico esta semana: un complejo religioso de culto cristiano de época mozárabe, que parte de la reconstrucción de otro edificio anterior, visigodo, ubicado en la zona que debe atravesar la ronda Norte. Aquí todavía no se sabe qué va a pasar.

Muy cerca, en la ronda Oeste, a principios de los 2000, se halló una almunia califal del siglo X durante las catas para hacer, precisamente, esa carretera. Aquí lo que se hizo fue crear un paso inferior, conocido como de la Almunia, para salvar esos restos, que quedaron encima y a los que tampoco ha terminado de sacársele partido. En otra zona de expansión, el plan parcial O-7 (el nuevo Zoco), afloraron una cantidad ingente de restos, incluida una necrópolis con más de 4.000 tumbas de un cementerio islámico. Aquí se excavó todo lo que se pudo, lo que supuso un retraso importante de los trabajos, algo que es muy habitual.

Excavaciones en el plan parcial O-7. / Francisco González

No muy lejos, por la Arruzafa, hay un ejemplo de iniciativa privada que se topó con hallazgos de relevancia. Fue el caso del Hospital La Arruzafa donde, durante unas obras en 2013, afloraron vestigios que se remontan a 3.000 años antes de Cristo, a los que se añaden restos romanos, tardoantiguos, islámicos, bajomedievales, modernos y contemporáneos. El proyecto se modificó y parte de lo hallado se integró para que estuviera a la vista.

Esto último es algo bastante común. En Córdoba, por ejemplo, si se va a comprar al Aldi del Brillante puede verse un alfar romano. O si se pasea por la avenida de América de repente se puede entrar en un bloque de pisos y observar un arrabal tardoislámico que la promotora Neinor ha conservado y expuesto.

Restos integrados

Tampoco es raro, en esta ciudad, estar en un edificio modernísimo y que, en medio, haya un muro califal. Es lo que ocurre en la Biblioteca del Estado, en los jardines de la Agricultura. Allí se halló un trozo de muro califal que atraviesa ahora la planta baja de un edificio contemporáneo a más no poder. No fue lo único que se encontró, también había una necrópolis romana, o vestigios de la ocupación islámica. En este caso, hubo restos que se trasladaron también al Museo Arqueológico. Todo ello obligó, como es normal, a modificar el proyecto original y retrasó la ejecución del edificio. Pasó también cuando se halló una almunia en los terrenos donde ahora está el edificio del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic) o se encontraron importantes restos en las obras del Centro de Recepción de Visitantes (CRV). En este último se integraron restos de una muralla romana y visigoda, una alberca visigoda y unas cisternas de un molino romano. Aquí, las obras debían estar acabadas en 2009, pero no finalizaron hasta cuatro años después.

Muro califal integrado en la planta baja de la biblioteca del Estado. / Manuel Murillo

Carreteras

Si hay que hablar de retrasos por el hallazgo de restos arqueológicos se puede nombrar también la ejecución de la variante de las Angosturas de Priego. Aquí se modificó el proyecto al descubrirse que la carretera iba a pasar por encima de un complejo para la producción de aceite, fechado entre los siglos I y II y que habría sido un establecimiento estratégico dentro de la Bética.

De carreteras que se topan con el hallazgo de restos hay más ejemplos, como el de la autovía de Málaga, donde se encontró una necrópolis de la época tardorromana (siglo II d.d.C.) en 2003 en Montilla. También se desvió esta autovía, a la altura de Montemayor, al hallarse un santuario del siglo III antes de Cristo en buen estado de conservación que pudo estar dedicado al agua. El yacimiento se salvó, aunque luego no ha conseguido ponerse en valor.

Y todos ellos son solo ejemplos, porque el listado es larguísimo. Si alguien recorre la ciudad encontrará por muchos lugares vestigios del basto pasado que tiene Córdoba. Ocurrirá, por ejemplo, en la ronda del Marrubial, donde durante las obras de la primera fase de su reforma (la que pega a la muralla) se encontró una barbacana en buen estado. Este muro defensivo puede verse a día de hoy en el paseo protegido por unos muros transparentes para protegerlo y, a la misma vez, darlo a conocer.

Después hay cosas que no se ven, pero que conservan su utilidad original. En 2008, Emacsa abrió la calle Alfonso XIII para unas obras de remodelación y se encontró con una cloaca de época romana que todavía funcionaba, lo que supuso a la empresa municipal ahorrarse una buena cantidad de dinero. Esto último es, sin duda, el caso que mejor muestra cómo la Córdoba actual está conectada con su pasado a través de un hilo que se sitúa bajo sus pies, siendo, por tanto, la base de su presente.

