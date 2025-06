«Los barrios más pobres de Córdoba se están convirtiendo en guetos»

-Hemos llegado al ecuador del mandato, ¿qué balance hace de la gestión realizada por el PP?

-Creo que es una gestión nula, con un electoralismo permanente. Demuestra una enorme incompetencia como equipo. Los servicios municipales no solamente se han deteriorado, sino que cada día se externalizan más servicios, y hay una política clara de aumento de los convenios de las subvenciones directas, crear un clientelismo político y un beneficio a sus amiguetes. Y la pérdida de subvenciones y de recursos, porque aquí se nada en la abundancia acumulando remanentes de 250 millones de euros en el Ayuntamiento y los organismos autónomos. Este Ayuntamiento no es como el de Isa Ambrosio a la que le tocaron los recortes de Montoro.

-¿Qué alcalde tiene Córdoba y qué alcalde necesitaría?

-Un ayuntamiento es un prestador de servicios y un alcalde se tiene que volcar en la mejora de la calidad de esos servicios públicos. Este alcalde se dedica a mantenerse en el poder, es su objetivo, porque vive de esto. Y para eso utiliza la técnica del electoralismo. No encuentro a nadie que me diga que los servicios en Córdoba van a mejor. Un alcalde debe dedicarse a ver cómo se puede mejorar la ciudad y a atender a la gente, a escuchar las quejas y a darles solución. Lo demás es todo politiqueo barato. De cuatro mociones que tienen en los plenos todo es hablar de Pedro Sánchez, ni una moción es para hablar de Córdoba.

-¿Qué es lo que necesita la ciudad con más urgencia?

-Vivienda, no tengo la menor duda. Cada día se va a agravar más el problema, no solo por los pisos turísticos, que, por cierto, lo que han hecho es una chapuza porque solo afecta a las viviendas y no a los apartamentos. Y tenemos Vimcorsa con cero promociones en marcha. El PP ha roto la política de vivienda, porque vivienda hay, pero el problema es que hay muchos que no pueden acceder a ese mercado. Antes había una política de distribuir para quienes no podían acceder a ese mercado libre, pero han destruido tanto la de la Junta, que no hace vivienda, como la de Vimcorsa, y esto es intencionado. Ellos dicen, hay viviendas, claro que hay viviendas, pero no hay viviendas para las 7.000 familias que están en el registro de demandantes, porque no pueden acceder a esos precios. Además, hay que abordar el problema de los ascensores porque hay 50.000 personas mayores atrapadas en sus pisos. Y luego la rehabilitación del casco histórico, con un millón de metros cuadrados de suelo vacante.

-¿Qué plan impulsado por el gobierno local continuarían si gobernasen?

-¿Cómo no vamos a hacer nosotros el Pabellón de la Juventud? Es prioritario. ¿El Córdoba Arena? No, nosotros queremos hacer un auditorio de música pero en Miraflores. ¿El Plan Vives? No, porque es un plan de alojamientos que son poco más que albergues. Eso no es una vivienda. Luego los grandes proyectos de ciudad están en el PGOU. No son ni del PP ni del PSOE. La cuestión es saberlos ejecutar.

Antonio Hurtado, portavoz del PSOE, junto al Ayuntamiento de Córdoba. / Manuel Murillo

-¿Cuál es el modelo de ciudad que propone el PSOE?

-La política de vivienda es una política prioritaria, con una empresa constructora que se implique en la construcción de pisos. Vemos muy necesario recuperar la calidad de los servicios municipales, porque somos prestadores de servicios: la limpieza es prioritaria, la mejora del transporte es prioritaria, el tratar de evitar lo que está ocurriendo en Emacsa, que por primera vez ha dado pérdidas. Implicarnos también en materia de seguridad a través de la colaboración con la Subdelegación del Gobierno. Y nos preocupa mucho el equilibrio territorial porque los cinco barrios más pobres de España que están en Córdoba van a peor. Se están convirtiendo en guetos, ahí hay que hacer mucho. Aquí había un plan Integra en Sadeco que sacaba a más de 400 familias de esa situación de pobreza. La mejor política social es dar empleo a la gente y en Palmeras, Moreras o la calle Torremolinos hay que dar empleo y formación a mucha gente joven para que salga de esa situación de pobreza. En definitiva hacer una ciudad más equilibrada.

-¿Qué nota le pondría al alcalde?

-Un 1,5.

-¿Y a la oposición?

-En el trabajo se demuestra también, lo mismo que el deterioro de los servicios públicos. Todos los días se ve quien trabaja y quien no.

