Paqui Suárez, presidenta de Autismo Córdoba: "Córdoba debe contar con una residencia y centro de día de autismo, qué menos"

Autismo Córdoba cumple en este año 2025 tres décadas de dedicación a las personas con trastorno del espectro del autismo (TEA) y a sus familias. En 1997 esta entidad comenzó a prestar los primeros servicios por parte de personal especializado, ante el desconocimiento que existía sobre un trastorno, que en la actualidad se diagnostica en uno de cada 70-100 recién nacidos, y ante la falta de atención experta que recibían estas personas. En la provincia cordobesa se estima que en el momento presente puede haber entre 7.000 u 8.000 personas con TEA. En 2013 la asociación empezó un programa de atención a adultos y desde 2015 se convirtió en centro referente en la atención infantil temprana de autismo, mediante un servicio concertado con la sanidad pública andaluza.

-¿Cuántas familias forman parte en estos momentos de Autismo Córdoba?

-En los comienzos éramos pocas familias y ahora somos unas 300 las que formamos parte de la misma, debido a que cada vez más niños son diagnosticados con este trastorno.

-Uno de los objetivos prioritarios de la asociación es poder contar con un centro de recursos en la capital, en un terreno que cedió a su entidad el Ayuntamiento de Córdoba. El problema es poder financiar una obra tan costosa. ¿Por la falta de fondos aún no se ha podido iniciar la construcción y se encuentran ahora mismo en una sede provisional en Rabanales?

-Sí, este es el motivo por el que vamos a tener que estar un tiempo en esta sede provisional en la capital, porque no es fácil poder comenzar una obra de estas características, si no que se cuenta con una financiación solvente, a pesar de que no dejamos de trabajar ni de buscar ayuda. Más pronto que tarde la provincia de Córdoba deber contar con una residencia y un centro de día para autismo, qué menos, porque cada vez tenemos más adultos que necesitan esos recursos. Por otro lado, en la provincia disponemos de otra sede en el área norte, en Alcaracejos, y de un tercer centro que cubre el área sur, en Lucena.

-¿Los locales de los que dispone Autismo Córdoba en Lucena y Alcaracejos son también alquilados, como el de la capital?

-El centro de Autismo Córdoba en Lucena sí está en un local alquilado, pero el de Alcaracejos es un espacio cedido por el Ayuntamiento de esta localidad. Seguimos con el objetivo de tratar de ampliar nuestros servicios en la provincia. Hace unos días celebramos una jornada de puertas abiertas para mostrar a los vecinos de Lucena y alrededores que hemos puesto en marcha una sala multisensorial, que es un espacio específico para trabajar con los usuarios con autismo mejoras en el ámbito de los sentidos, equilibrio, psicomotricidad. Este servicio está teniendo mucha aceptación y, antes de que empezara a funcionar, ya había demanda, por lo que a la terapeuta que teníamos contratada le hemos ampliado el horario. En Lucena contamos también con servicio de psicología y de trabajadora social para asesorar a las familias. En el caso de Alcaracejos, gracias a la generosidad del alcalde, contamos con la cesión de un espacio para la asociación, en el que una terapeuta trabaja con los chicos y con las familias. Está funcionando bastante bien, la aceptación está siendo muy positiva y, además, el alcalde de Alcaracejos, haciendo gala de una gran generosidad, nos está montando una sala multisensorial, que como ya he dicho antes ayuda mucho al desarrollo cognitivo de quienes se benefician de esta prestación.

Paqui Suárez, presidenta de Autismo Córdoba / Ramón Azañón

-¿Autismo Córdoba está preparando alguna programación especial por su 30 aniversario?

-Tuvimos en abril la cuarta edición de nuestra carrera solidaria #Somos azul, hace unas semanas celebramos un senderismo solidario, entre otros eventos en la capital y provincia, y para después del verano queremos organizar una gala por nuestro 30 aniversario, aunque está todavía por concretar. Nos gustaría contar con este evento u otro para entregar unos reconocimientos a personas y entidades que nos apoyan.

«En Secundaria y FP no existen los suficientes apoyos para los alumnos que llegan a esas etapas»

-Autismo Córdoba, junto a otras entidades del tercer sector, viene reivindicando a la Junta de Andalucía recibir más financiación para prestar la atención temprana que el Gobierno regional tiene concertada con asociaciones como la suya, ya que es centro referente en la asistencia de niños diagnosticados con TEA. El Ejecutivo autonómico acaba de aprobar una subida de esa ayuda. ¿Es suficiente?

-Mejor que nada siempre es, aunque el incremento sigue sin compensar, porque es una subida de 2 euros por hora y, al menos debería haber aumentado 5 euros, por lo que no sabemos si volverá a impugnarse el decreto de la Junta por parte de las entidades perjudicadas.

-¿Qué principales problemas plantean las familias de personas con TEA?

-En el ámbito de la educación, el nuevo delegado de Desarrollo Educativo y FP se ha comprometido a que el próximo curso seguirán aumentando el número de aulas específicas de autismo en los centros educativos, y somos conscientes de que se está haciendo un esfuerzo en ese sentido, pero siguen faltando profesionales para atender las muchas necesidades educativas especiales que hay en los centros, sobre todo en Secundaria, Bachillerato y FP, donde no existen los suficientes apoyos para los alumnos que llegan a esas etapas ni está claramente regulada esa línea de apoyos. Por otro lado, con la financiación del Ayuntamiento de Córdoba y el Imdeec, más la colaboración de MetalCórdoba, hemos concluido un curso especializado en cuadros eléctricos y automatización, que ha tenido una buena aceptación. En lo que respecta a la atención sanitaria, las familias requieren de una atención más continuada y, quizás, menos medicalizada, a la vez que necesitamos ser asistidos por más profesionales especializados.

-¿Cómo recibió la noticia de que Autismo Córdoba recibirá un premio Cordobés del Año?

-Nos ha emocionado muchísimo. Es un impulso para seguir trabajando y nos hace pensar que algo estamos haciendo bien.

