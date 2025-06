El fisioterapeuta cordobés Yaco Climent: "Los niños suelen sufrir problemas en los pies y columna que no se detectan porque aguantan mucho el dolor"

El cordobés Yaco Climent Carmona es el director y fisioterapeuta de Clínicas Vitalys Center. Estudió fisioterapia en Granada y cuando terminó decidió abrir su primer centro en Motril en 1999, luego un segundo en Córdoba en 2022 y el tercero en Málaga en 2024.

¿Qué tipo de asistencia prestan en sus centros de fisioterapia y qué los distingue?

Nuestras clínicas son unos centros tecnológicos de fisioterapia avanzada. La metodología que empleamos y los recursos de que disponemos apenas existen en 10 o 12 centros en España Lo que he creado es un nuevo método, basado en lo más importante, que es el equipo humano. Cuando empecé a ejercer mi profesión me di cuenta de que por fuera se trabaja muy bien, de que hay que trabajar con la terapia manual, pero también con la tecnología y la readaptación funcional con el movimiento, más el equipo humano. Esos son los cuatro pilares. Con esos elementos lo que hacemos es utilizar cómo, cuando, de qué forma, con qué intensidad, con qué frecuencia, en qué momento hay que dar exactamente a cada persona justo lo que necesita en realidad. La fisioterapia es un grado universitario que fue aprobado apenas hace 40 años en España, frente a una ciencia, como la medicina, que tiene miles de años de vigencia. El fisioterapeuta no es el que da un masaje con aceite en una camilla, esa no es la realidad.

El fisioterapeuta Yaco Climent, con un paciente. / RAMÓN AZAÑÓN

¿Por qué es importante recibir asistencia de fisioterapia con asiduidad?

En las revisiones anuales de los coches hay veces que todo está en orden, pero en otras ocasiones hay que cambiar piezas. El cuerpo humano es el mejor coche que existe en el mundo y también hay que invertir en su cuidado y revisión. Estamos acostumbrados a aguantar los dolores, pero cuando notemos un dolor no debemos dejar que el problema se haga cada vez más grande. En nuestros centros somos expertos en artrosis, columna, hernia de disco, estenosis de canal, artrosis de columna y rodilla, neuropatías, en problemas de dolor crónico. Si tienes un problema de ese tipo, tienes que saber que se ha encendido la avería del motor de tu cuerpo. Nuestros padres no sabían que existía la fisioterapia, ni que tenían derecho a invertir en ese cuidado. Nos han inculcado que no debemos pagar más de 30 o 40 euros en el fisio, pero sí en gastar mucho dinero en un coche. En Vitalys ponemos a disposición de nuestros usuarios financiación para sus tratamientos y, por otro lado, vamos a poner en marcha nuestra propia obra social, con una oenegé que ofrece atención de fisioterapia en África, en honor de mi padre, que era una persona que donaba y era muy especial.

¿Cómo ayuda la fisioterapia a mejorar la calidad de vida?

Los profesionales de la fisioterapia podemos relajar la musculatura y quitar la tensión, podemos trabajar por fuera, devolviendo al cuerpo su movimiento natural y estimular las células, aumentando su metabolismo, que es su capacidad de regeneración. Con el método Vitalys lo único que pretendemos es ayudar y estar al servicio de la vida, tratar, en la medida de lo posible, de aportar una asistencia diferente a personas que, por ejemplo, acuden a nuestros centros porque presentan muchas dificultades para poder andar y algún médico les ha dicho que ya no se pueden operar. Tenemos pacientes que invierten como mucho 50 o 100 euros en acudir a nuestras clínicas porque les duele el cuello y ponemos a su servicio toda nuestra tecnología, como la tecarterapia (con equipos como el indiba); un láser de alta potencia, que acaba de incorporar el Atlético de Madrid; con ecografías; electrolisis, que es una técnica poco invasiva que administra corriente en la lesión, por citar algunos de nuestros equipos. Pero también podemos tratar lesiones muy serias, que puedan suponer que los pacientes lleguen a gastar unos mil euros. Tenemos clientes que se desplazan a nuestros centros, aunque no vivan en las ciudades donde están nuestras clínicas, se alquilan un alojamiento y así pueden ser tratados por nuestro equipo humano el tiempo que necesiten.

En todos los barrios existen ahora clínicas de fisioterapia. ¿Estima que hay demasiada oferta o siguen haciendo falta más?

Hacen falta porque hay muchas personas que necesitan esta asistencia, al igual que también hay muchas clínicas dentales. Si nos duele la boca vamos al dentista, pues lo mismo cuando nos duele la espalda o una rodilla hay que ir al fisio.

¿A cuántos usuarios atienden sus clínicas aproximadamente y qué perfil tienen?

A entre diez y doce mil pacientes. El perfil de paciente que tratamos es muy diverso, personas que nos derivan otros compañeros fisioterapeutas, pacientes desahuciados de la sanidad pública y privada que presentan dolor que no remite, por poner algunos ejemplos.

El director de Vitalys Center, Yaco Climent. / RAMÓN AZAÑÓN

¿Vería razonable que la sanidad pública concertara con clínicas privadas la atención de fisioterapia?

Eso sería lo ideal, porque los centros privados de fisioterapia cuentan con tecnología que, como en nuestro caso, puede valer hasta 160.000 euros y puede contribuir a aportar una asistencia muy adecuada. Por ejemplo, en Vitalys Center disponemos también de podología, que incluye el estudio de la pisada.

¿Desde la infancia ya sería conveniente acudir al fisioterapeuta?

Sí, porque los niños suelen sufrir problemas en los pies y en la columna que no se detectan porque aguantan mucho el dolor y, a lo mejor, piensan que las molestias lumbares son normales, pero no deben tener dolor a esa edad. Hay niños que a lo mejor sí dicen que le duele la espalda y los padres piensan que es de la mochila del colegio o instituto. También hay que estar pendiente de chicas, que cuando comienzan con la regla, refieren también problemas lumbares o niños que usan plantillas en los pies desde pequeños y puede ser que el origen esté en un problema en la región lumbar, que se instala en los pies y los altera. Por eso, sería conveniente que los fisioterapeutas hiciéramos revisiones de los niños en los colegios, para revisar las columnas de los chicos, ya que hay muchas escoliosis, problemas en las rodillas y en los pies.

