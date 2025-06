La federación de Servicios Públicos de UGT-Córdoba elige a Aurelio Carrillo como nuevo secretario

UGT Servicios Públicos (UGT SP) de Córdoba celebró este sábado su II Congreso Provincial en el Palacio de Congresos, con la asistencia de representantes de la federación a nivel provincial, regional y nacional, así como con la presencia del consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto. La ocasión lo requería, ya que el que hasta hoy ha sido el secretario general de Córdoba, Isaías Ortega, abandonaba el cargo tras más de 23 años dirigiendo la mayor de las federaciones ugetistas en Córdoba al llegar a su jubilación.

Isaías Ortega resaltó que UGT SP Córdoba es la más representativa en la provincia en las administraciones públicas “llegando, incluso, a una representación del 46 % de las personas trabajadoras en el ámbito de lo local, algo que, teniendo en cuenta que hay 26 organizaciones sindicales que se presentan a estas elecciones obteniendo representación, es todo un logro”. Ortega hizo un repaso por la situación actual que viven los servicios públicos en la provincia, y destacó “la preocupación que existe en el ámbito de la sanidad pública, así como, en general la falta de financiación y de profesionales”, y recordó “la situación que viven las trabajadoras de Ayuda a Domicilio, un sector muy feminizado y poco reconocido, esenciales pero invisibles para las administraciones, con una serie de problemáticas que abordamos en el congreso en el que mostramos todo nuestro apoyo hacia ellas”. Finalmente, el hasta hoy secretario de UGT SP Córdoba recordó “la defensa que el sindicato hace de la necesidad de rebajar las ratios en los centros de enseñanza, aprovechando la bajada de la natalidad sin disminuir las aulas o el profesorado”.

Valoraciones

Por su parte, el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública subrayó lo importante que era estar en esta despedida de Isaías Ortega, sobre el que indicó que “ha sido el secretario general de una gran federación, un gran sindicato, y ha sido un gran sindicalista y un gran amigo, al que conozco desde hace mucho tiempo, con el que he discutido muchas veces sobre la administración pública, con mucho diálogo en la búsqueda del acuerdo, dejando un enorme legado en todo el sindicato en Córdoba, no sólo en Servicios Públicos, por lo que para mí era necesario estar hoy aquí. Gracias a Isaías Ortega aprendí a reconocer y valorar el papel de los sindicatos, que es un papel fundamental que, en demasiadas ocasiones, e independientemente del color político de las instituciones, no se aprecia ni valora”.

Entre los asistentes al acto estuvo la secretaria general federal de UGT SP, la cordobesa Isabel Araque, que hizo una lectura crítica de la situación sociopolítica de estos momentos, especialmente en aquello que se refiere al surgimiento de movimientos de extrema derecha “que ya están triunfando en otros países de Europa” y que calificó como “enemigos de las personas trabajadoras y de sus derechos laborales, de todo lo que significa y ejemplifica España en el progreso en derechos e igualdad”. Araque hizo, asimismo, un recorrido en su relación personal con Isaías Ortega, al que “culpó” de ser responsable de que ella estuviera dirigiendo ahora la federación a nivel nacional “porque me convenció para entrar en la ejecutiva en su momento, hizo lo posible para que fuese secretaria general de UGT en Córdoba y confió en mí en todo momento”.

Tras la lectura y aprobación por unanimidad de los diversos informes de gestión de la comisión ejecutiva saliente, se procedió a la votación en urna de la única candidatura presentada para renovar este órgano, y que está liderada por el hasta ahora secretario de Organización de la federación en Córdoba, Aurelio Carrillo. El recuento de los votos dio como resultado un apoyo del 97,64% de los delegados al congreso, con tan sólo tres votos en blanco. Natural de Luque, Aurelio Carrillo es funcionario de Andalucía Emprende.

Ejecutiva

Respecto a la ejecutiva, se verá reforzada con la entrada en Organización de Paco Gómez, hasta ahora responsable en la sección sindical de la Delegación de Educación de la Junta en Córdoba. Carrillo contará con una secretaria ejecutiva, María Teresa Barrón. Mamen Rojas seguirá en Administración y asumirá, asimismo, Formación, mientras que Mari Carmen Donoso entrará como responsable de la secretaría de Igualdad y Gestión Sindical. Habrá una vicesecretaría general de Política Social en la que estará al frente Lourdes Muñoz-Torreño, que hasta el momento ocupaba la secretaría de Local, que ahora dirigirá Francisco Téllez. Otro secretario que abandona la ejecutiva por jubilación es Manuel Jiménez, que hasta ahora llevaba la secretaría de Administración Local y Sector Público Andaluz, Javier Portales. Repiten en sus respectivos puestos Juan Carlos Varo, en Enseñanza, Mari Carmen Heredia en Sanidad y Servicios Sociosanitarios, y Federico Bernabé en AGE y Postal.

El Congreso fue clausurado por el secretario de UGT Servicios Públicos Andalucía, Antonio Tirado.