Los tres mejores expedientes del MIR en Córdoba escogen el hospital Reina Sofía para formarse

Los nuevos especialistas internos residentes (EIR), entre ellos 107 médicos especialistas residentes (MIR) acaban de comenzar su preparación en el hospital universitario Reina Sofía. Este año el hospital tiene asignadas 134 plazas (107 para medicina, 16 enfermeras, seis de farmacia, 4 de psicología y una de radiofísica) y, como novedad, destaca que es el primer año que se oferta la especialidad de psiquiatría infantil y de la adolescencia, con la incorporación del primer residente. Esta nueva promoción formará parte de la familia del hospital Reina Sofía durante los próximos 4 y 5 años.

Entre estos nuevos médicos residentes se encuentran los tres que se acaban de colegiar en el Colegio de Médicos de Córdoba y que obtuvieron la mejor nota en el MIR de 2025, una prueba a la que se presentaron más de 15.000 aspirantes en toda España.

Curiosamente, ninguno de estos tres mejores residentes nació en Córdoba, aunque uno es medio cordobés por parte de madre. Sin embargo, todos han elegido el hospital Reina Sofía para recibir su formación, iniciando una etapa que, va a ser decisiva en su preparación como futuros especialistas.

El residente que se ha colegiado en Córdoba y obtuvo la mejor nota en el examen MIR de 2025 fue Andrés López Rodríguez, que se quedó en el puesto 174, de las algo más de 9.000 plazas ofertadas para toda España.

Andrés López, de Cádiz

Andrés López, que es natural de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), ha elegido la especialidad de Hematología. En su caso, además de que sacó una ventajosa nota en el MIR, que le permitía poder elegir entre cualquier hospital de Andalucía para especializarse en Hematología, también logró un premio extraordinario de Bachillerato en su provincia, así como varias matrículas de honor durante sus estudios de Medicina en la Universidad de Cádiz.

«Durante las jornadas que hubo en Cádiz para mostrar las especialidades médicas no me quedó claro si hacer allí la especialidad, por lo que, finalmente, me decanté por el hospital Reina Sofía, aunque también estaba la opción de Sevilla u otras provincias», señala Andrés López. Este joven se ha mudado a Córdoba para pasar los próximos 4 años formándose en el Reina Sofía, que es el tiempo que dura la formación en Hematología, aunque pronto podría ampliarse a 5 años. Por ahora, todos los residentes están recibiendo una formación general previa, «ya vendrá el tiempo de que nos den caña y de las guardias», remarca este gaditano.

Helena Vidarte, de Granada

La segunda y tercera mejor nota entre los nuevos residentes colegiados en Córdoba son la de la granadina Helena Vidarte Rebertos, que quedó en el puesto 237 en el examen MIR, y la del sevillano Manuel Antonio Latorre García, que obtuvo la posición 275. Los dos se han decantado por hacer la especialidad de Dermatología y Venerología en el hospital Reina Sofía, ocupando las dos únicas plazas de residencia que oferta este centro anualmente para la formación en esta especialidad. Dermatología, un año más, ha sido la especialidad que ha requerido a nivel nacional la nota más alta entre los aspirantes al examen MIR.

A Helena Vidarte, más que las medicina, siempre le ha gustado la biología y el estudio del cuerpo humano, pero una vez obtuvo en la selectividad la nota para poder entrar en Medicina, pues se decantó por estos estudios.

Posteriormente, cuando obtuvo la titulación de médica en la Universidad de Granada, escogió Dermatología porque, aunque también le gustaba Cirugía Plástica, no tenía claro ser cirujana al 100%. Sin embargo, «Dermatología es una especialidad que combina la clínica y la cirugía», destaca. Esta médica, que al igual que Andrés López también obtuvo un Premio extraordinario de Bachillerato, está deseando entrar en materia, ya que opina que podían haber realizado más prácticas durante la carrera. Helena no descarta incluso iniciar los estudios de doctorado, a la vez que asume que tendrá que hacer alguna rotación nacional e internacional, aunque quiere ir paso a paso, siguiendo el camino que les indiquen sus tutores, que son los doctores Juan Luis Sanz, Pedro Gómez y Miguel Juan Cencerrado.

Se da la circunstancia de que Pedro Gómez, que es especialista en Dermatología del hospital Reina Sofía, también fue reconocido por el Colegio de Médicos de Córdoba, en su caso en 2017, por ser el que obtuvo el mejor expediente MIR en Córdoba ese año.

Manuel Latorre, de Sevilla

Por su parte, el tercer residente excelente de Córdoba de 2025 es Manuel Antonio Latorre García, de Sevilla, aunque con madre cordobesa. Estudió Medicina en Sevilla, terminando la carrera con una nota de sobresaliente, y también acaba de comenzar como Helena Vidarte la especialidad de Dermatología en el Reina Sofía.

No fue hasta la ESO cuando este joven comenzó a sentir vocación por ser médico, unos estudios que también ha elegido su hermana pequeña, que aún está en la facultad. Latorre asegura que eligió el Reina Sofía para especializarse porque es centro de referencia en esta disciplina médica, al margen de lo unido que se encuentra a Córdoba por su vinculación familiar.

