El PSOE denuncia la "falta de respuestas" del PP a la "crisis habitacional" de los jóvenes en Córdoba

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Ángel Ortiz ha denunciado la "falta de respuestas" del PP tanto a nivel local como regional ante la "crisis habitacional que padece la juventud cordobesa", lo que ha apoyado con datos relativos al “precio desbocado” del alquiler de vivienda en Córdoba capital. En concreto, la subida entre mayo de 2024 y mayo de 2025 ha sido del 11,7%, según el último Índice Inmobiliario de Fotocasa. Córdoba es ya la segunda provincia andaluza con mayor incremento interanual, solo por detrás de Málaga. En la capital, el metro cuadrado se paga a 9,22 euros, lo que supone un incremento del 9,9% en solo un año.

Esta tendencia se traslada con "más crudeza" al alquiler de habitaciones para estudiantes y jóvenes trabajadores, cuyo coste medio ya se sitúa en 280 euros mensuales, un 12% más que hace un año. A pesar del crecimiento de la oferta, que ha subido un 83% en Córdoba, “los precios no dejan de aumentar ante la inacción de las administraciones gobernadas por el PP”, ha denunciado Ángel Ortiz.

“La juventud cordobesa vive atrapada entre precios desorbitados y la pasividad de las instituciones que deberían protegerla”, ha exclamado Ortiz, que ha criticado tanto la parálisis de Vimcorsa como la ineficacia del Gobierno andaluz de Juanma Moreno para dar respuesta a un problema que afecta de lleno al derecho a la vivienda.

“Bellido le pedía a los Reyes Magos vivienda para 2025, pero han pasado seis meses y no han hecho absolutamente nada. El famoso Plan VIVES, que prometía más de 600 viviendas, solo prevé entregar poco más de 60 apartamentos en 2027. Y para colmo, lo que iba a ser vivienda para jóvenes, ahora puede ser compartida con mayores. ¿Éste es el modelo del PP? ¿El ‘plan vive con tus padres’?”, ha criticado Ortiz con dureza.

El concejal socialista Ángel Ortiz en rueda de prensa. / Córdoba

Exigen un cambio de rumbo

El PSOE exige un cambio de rumbo inmediato: “Córdoba no puede seguir perdiendo talento joven porque sus instituciones no sean capaces de garantizar una vivienda digna y asequible. Mientras los precios suben, Vimcorsa sigue sin construir, la Junta no ejecuta ayudas y el PP se limita a prometer planes vacíos”, ha declarado el edil socialista.

Desde el grupo municipal socialista se han propuesto varias medidas urgentes y viables. En primer lugar, priorizar la gestión de VPO sostenible, así como acelerar la construcción de apartamentos públicos para jóvenes, sin renunciar al modelo intergeneracional, pero con prioridad clara hacia la emancipación juvenil, y no como excusa para no construir más vivienda.

El edil ha recordado también que Córdoba fue una de las ciudades donde más creció la oferta de habitaciones (un 83% más, según Idealista), pero donde la demanda cayó un 3% el año pasado. “Eso significa que los precios suben incluso cuando hay más oferta, porque nadie regula, nadie planifica y nadie protege a quien lo necesita: la juventud trabajadora y estudiante”, ha advertido.

Además, el PSOE también ha insistido en la necesidad de crear una residencia pública de estudiantes al considerarla como una “necesidad urgente en una ciudad universitaria como Córdoba”.

En Andalucía

En el ámbito andaluz, Ortiz ha reclamado a Moreno que agilice el plan de ayudas directas al alquiler joven, que financia el Gobierno de España, con gestión ágil y sin trabas burocráticas. “La Junta ha fracasado incluso en lo mínimo: ejecutar las ayudas estatales sin retrasos ni recortes”, ha lamentado.

Como propuesta estructural, el concejal ha reivindicado la puesta en marcha en Córdoba del programa 'Mi Casa Ya', enfocado en facilitar el acceso a la vivienda mediante subsidios a la compra de vivienda de interés social, con fórmulas de alquiler con opción a compra o préstamos subsidiados. “Es un modelo que apuesta por dar a los jóvenes una alternativa real y estable de futuro, frente al inmovilismo del PP que solo les ofrece precariedad o dependencia familiar”, ha concluido.

El PSOE presenta una hoja de ruta "progresista, seria y comprometida" con la juventud cordobesa. “Si el PP no quiere o no sabe hacer política útil, que se aparte. La juventud no puede esperar más”, ha sentenciado Ángel Ortiz.