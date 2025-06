Nieto ve "incomprensible" que el Gobierno agrupe la violencia sobre la mujer en Córdoba

El consejero de Justicia, José Antonio Nieto, ve "incomprensible" que el Ministerio de Justicia, "en una resolución de la semana pasada, a través de un decreto", decidiera "unilateralmente, en contra del criterio de la Consejería de Justicia, del presidente de la Audiencia Provincial y del fiscal jefe de Córdoba, agrupar en Córdoba capital los asuntos de violencia sobre la mujer de Pozoblanco y de Lucena".

En declaraciones a los periodistas este viernes en Córdoba, Nieto ha afirmado que dicha "integración nos parece que está cosida simplemente para conseguir unos números en el módulo que tiene que resolver ese juzgado de nueva creación" en la capital cordobesa, "que rompe absolutamente la lógica ordenación de los asuntos en la provincia de Córdoba, que genera un agravio incomprensible en Lucena y en la zona sur de Córdoba, y que ya es la gota que ha colmado el vaso en relación a la violencia de género en Andalucía para este consejero".

El sindicato CSIF, sin embargo, atribuyó el miércoles pasado esta decisión a la propia Consejería de Justicia. En un comunicado, rechazó "la decisión adoptada por la Consejería de Justicia de concentrar en Córdoba capital los casos de violencia de género correspondientes a los partidos judiciales de Lucena, Cabra y Pozoblanco". Su responsable de Justicia, Antonio González, advirtió de que "esta decisión del departamento del Gobierno andaluz encabezado por José Antonio Nieto, lejos de mejorar la eficiencia del sistema, puede suponer un importante retroceso en la lucha contra la violencia de género"

La Junta pide claridad al ministerio

Este viernes, Nieto ha informado de que la Junta ha exigido al Ministerio de Justicia "una respuesta clara en torno a qué criterio seguir con la comarcalización, sí o no, de la violencia de género en Andalucía", porque ya "nos creó un problema en Algeciras (Cádiz), con una decisión unilateral y exactamente igual que la que se ha tomado ahora".

De hecho, según ha argumentado el consejero, "se han ido tomando decisiones posteriores incomprensibles, como la creación de un juzgado en Dos Hermanas (Sevilla), que no era donde se necesitaba más, y ahora lo vuelve a hacer en el caso de Córdoba con la agrupación de Lucena" en la nueva sección de Córdoba capital.

Por ello, la Junta quiere que "el Ministerio nos diga si la comarcalización de los servicios de violencia sobre la mujer es buena o es mala. Si es buena, hagámoslo en todas las provincias y en todas las comarcas, y si no es buena, no lo hagamos en ninguna, porque no tiene sentido que a unos sitios les demos una solución y a otros sitios les demos justamente la contraria".

En el caso de que desde el Gobierno se apueste por la comarcalización, "lo lógico es que en Córdoba se hiciera una comarcalización que agrupara el norte de la provincia y otra que agrupara el sur, y para eso es fundamental que Lucena sea el lugar donde se agrupe todo ese servicio de la zona sur", ha detallado Nieto, en línea con las declaraciones realizadas en los últimos días por el presidente de la Audiencia provincial de Córdoba, Francisco de Paula Sánchez Zamorano.