Nieto afirma que Montero "está en medio de la trama" del PSOE y tiene que dar explicaciones

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha afirmado este viernes que la vicepresidenta primera del Gobierno de España y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en su condición de vicesecretaria general del PSOE, "está en medio de la trama" de supuesta corrupción de su partido, situada "en el entorno en el que todo se salpica", tras conocerse el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre presuntas comisiones en contratos que afecta ya ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

En este sentido y en declaraciones a los periodistas en Córdoba, Nieto ha dicho que, sobre todo ello, "estamos esperando que haya una explicación clara, nítida o una asunción de responsabilidades, pero lo que está claro es que el papel que ha ido asumiendo y la actividad que ha ido desarrollando la señora Montero no la habilita para venir aquí, a Andalucía, a liderar ninguna alternativa ni a generar ninguna esperanza en el pueblo andaluz", en su condición de secretaria general del PSOE-A.

A este respecto, Nieto ha recordado que cuando Montero "se fue" de Andalucía, para formar parte del Gobierno de España, "lo que dejó atrás fue mucho fango también, en torno a los ERE, en torno a la FAFE, y en torno a toda esa actividad que ya está investigada y sentenciada", de forma que "muchas personas han quedado condenadas" y "estaban sentadas en el mismo Consejo de Gobierno en el que ella se sentaba".

La cuestión, respecto a lo ahora conocido a través del mencionado informe de la UCO, según ha señalado Nieto, es que "la número dos" del PSOE, que "es María Jesús Montero", también es "la gran ausente de todo este proceso, la persona que estaba entre el presidente Sánchez y Santos Cerdán" y que "ayer estaba absolutamente desorientada, absolutamente fuera de sitio".

En cualquier caso, según ha subrayado, Montero "tendrá que dar una explicación y nos tendrá que decir qué papel ha tenido, si ella tampoco se ha enterado de nada, y a qué se dedicaba, si no se enteraba de nada", preguntándose también Nieto, "si no se enteraba" de lo que hacía quien estaba "inmediatamente debajo de ella en la dirección del PSOE, que no ocurrirá en el Ministerio de Hacienda, donde, por cierto, también hay contactos bastante preocupantes con miembros de esa red criminal que se puso de manifiesto en el informe de la UCO".

De hecho, según ha indicado Nieto, "uno de ellos, una persona que venía tocada por el acontecimiento desastroso de Aznarcóllar, que se puso al frente de la SEPI, que tuvo que dimitir de la SEPI y que fue a trabajar a una de las empresas que estaba en la trama Navarra, que ayer se puso de manifiesto en el informe de la UCO".

"Maquillaje casi perfecto"

En cuanto a la comparecencia de este jueves ante los medios de Pedro Sánchez, el consejero de Justicia andaluz ha opinado que "de ayer lo único que sacamos fue una magnífica puesta en escena, un maquillaje casi perfecto del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, unas disculpas que sonaron a excusas", junto a "una dimisión que estaba descontada y otra dimisión que debería haberse producido", pero que no tuvo lugar, es decir, que "Sánchez perdió la oportunidad de haber presentado su dimisión asumiendo la responsabilidad de haber elegido, primero a Ábalos, y segundo a Santos Cerdán, para dirigir su partido".

Sin embargo, según ha lamentado Nieto, "la única cosa que ofreció fue hacer una auditoría externa de las cuentas del PSOE, y yo ahí sí le quiero hacer una recomendación al señor Sánchez, que no se gaste el dinero, que no haga ningún esfuerzo, porque es probable que esa auditoría externa la encargue el juez y se la haga la Guardia Civil a través de la UCO dentro de poco", y como resultado de ello "lo que probablemente sí que ganen los españoles es una información veraz, que a lo mejor pone de manifiesto que ha habido una financiación ilegal del PSOE en todo ese proceso".

El hecho, según ha concluido, es que "desgraciadamente vivimos una época muy dura, en la que la imagen de España se está viendo muy deteriorada", como ya le ocurrió "anteriormente" a "la imagen de Andalucía", cuanto estaba el PSOE-A en el Gobierno andaluz, "pero ahora, afortunadamente, hay un cordón de seguridad y un cordón de salubridad en Despeñaperros, que hace que en Andalucía hoy se pueda hablar de otra cosa".

"Ayer lo pudimos ver en el debate que lideró el presidente Juanma Moreno", de forma que, mientras "en otros sitios se habla de corrupción, aquí acabó el día de ayer con una reunión de altísimo nivel con el vicepresidente chino hablando de inversiones y de desarrollo en Andalucía. Esa es la diferencia entre lo que ocurre en España con el Gobierno de Sánchez y lo que ocurre en Andalucía con el Gobierno de Juanma Moreno", ha concluido.