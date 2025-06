El socialista cordobés Cristian Corvillo, en las conversaciones entre Santos Cerdán y Koldo: "Lo está jodiendo en Córdoba"

El nombre del socialista cordobés Cristian Corvillo, que ya antes había sido señalado hasta en dos ocasiones en la investigación del caso Koldo, vuelve a aparecer ahora en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que ha acabado con la carrera política de Santos Cerdán, el secretario de Organización del PSOE, que este jueves ha dimitido de todos sus cargos en el partido y como diputado en el Congreso.

En concreto, el nombre del socialista cordobés aparece en este último informe al menos en tres ocasiones. Y en todas como parte de las conversaciones entre Cerdán y Koldo, o de Koldo con Ábalos. Una de ellas, a través de mensajes de Whatsapp, es puesta por los investigadores como ejemplo de la buena relación entre Santos Cerdán y Koldo.

El intercambio de mensajes tuvo lugar el 26 de abril de 2021. El informe de la UCO, al que ha tenido acceso este periódico, señala que en esta conversación "Santos alertó a Koldo de que una persona a la que se refirió como Cristian había hablado mal de él y había dicho que Santos y Ábalos estaban enfrentados". Así se lee en la página 354 de las 490 del informe, en la que los investigadores anotan al margen: "Se entiende que se refiere a Cristian Abel Corvillo Aguilar [...], dada su relación con Ábalos y Córdoba".

El informe continúa explicando que "Koldo aprovechó esta circunstancia para defender a Santos y ofrecerle solucionar el problema con Cristian Corvillo [aquí el informe lo cita expresamente incluyendo el apellido]".

Además, en la misma conversación, "Koldo realizó un comentario de especial relevancia al agradecerle a Santos el hecho de tener todo pagado gracias a él, por traerle a Madrid y haberle dado la oportunidad".

"Cristian lo está jodiendo en Córdoba"

A continuación, el informe reproduce la conversación, que sigue este orden:

"Sé que eres amigo de Cristian, pero que no se equivoque, que tenga cuidado lo que habla de mí", escribe Santos Cerdán. A lo que Koldo responde: "No me creo que se meta contigo. Yo le dije mil veces lo que eres para mí y, la verdad, estoy un poco cansado. Yo creo que es buena persona, pero todo el mundo me jode o me habla ahora. Mañana solo me hablarán los de siempre, que entre ellos estás tú. Y la verdad, solo quiero hacer mi trabajo e irme con mi hija. Ahorro lo que pueda y me voy".

Continúa Koldo en otro mensaje: "Si se mete contigo está cometiendo un grave error, se está metiendo conmigo".

Y sigue, para agradecer a Santos Cerdán lo que le debe: "Santi, con todo el respeto, es de bien nacidos el ser agradecido, y no se te olvide que tengo todo pagado gracias a ti". A lo que añade: "Por traerme aquí".

Cerdán le contesta: "Pues lo está haciendo [se refiere a Cristian Corvillo], además diciendo que Ábalos y yo estamos en guerra y que él representa a Ábalos en Córdoba".

"No hace falta que me lo agradezcas, te lo has ganado", dice el siguiente mensaje de Santos Cerdán.

"Lo siento, pero no opino lo mismo, sin tu oportunidad no lo podría hacer", dice Koldo.

"Nos estamos jugando mucho en Andalucía y Cristian lo está jodiendo en Córdoba", concluye Cerdán.

"Pues se le parte la cara y solucionado", zanja Koldo.

Extracto del informe de la UCO en que aparece el nombre de Cristian Corvillo en una conversación entre Santos Cerdán y Koldo. / CÓRDOBA

Para los investigadores, el socialista cordobés Cristian Corvillo no era un desconocido. Aunque su aparición en este informe es circunstancial, como parte de las conversaciones entre Cerdán y Koldo, la presunta relación de Corvillo con la trama no es algo nuevo.

En octubre de 2024, la UCO lo vinculó en otro informe con la compra de un chalet para Ábalos en la Línea de la Concepción. En aquel informe, los investigadores advertían de que Corvillo estaba "muy próximo y "a las órdenes" del empresario imputado Víctor de Aldama, de Koldo García y el propio Ábalos. Y aquella no era la primera vez que sonaba su nombre vinculado al caso Koldo. La primera vez fue en marzo de 2024, cuando el juez citaba en un auto a Cristian Abel Corvillo Aguilar, y a su hermano, Rubén Jonás, apuntando que "podrían compartir intereses societarios con (Víctor de) Aldama y sus socios, a la par que prácticamente todos ellos habrían coincidido con Koldo”.

La aparición del nombre de Cristian Corvillo en una conversación por Whatsapp entre Cerdán y Koldo es la más relevante, si bien hay otras tres referencias al cordobés en el informe. En la página 231, como parte del extracto de un audio del que "se desprende -señala el informe- que Koldo habría recibido de forma periódica una cantidad mensual [...] y que parte del monto habría sido destinado a satisfacer una pensión cuyo obligado era Ábalos, quedando lo restante en beneficio del propio Koldo".

Extracto del audio 7 del informe:

Ábalos: ¿Has puesto el modo avión?

Koldo: Yo ya lo he puesto el modo avión.

K: Vale... te lo digo para que tengas conocimiento de causa, porque yo no quiero problemas con nadie. El tema de la pensión, vale, yo ya no puedo hacer más. ¿Por qué motivo? Porque yo cobraba mil cien euros de Pepe, ¿vale? Y no me, y ya no me los pagan.

A: ¿Ah no?

K: No me los pagan. Entonces, yo ya con eso pagaba tu pensión y me quedaba con cuatrocientos euros, ¿vale? Te lo digo para que lo sepas, y yo tanto (ininteligible). He hablado con nuestro amigo Cristian, ¿vale? Se supone que va a subir a Madrid, si os veis...

Página 231 con el extracto de uno de los audios donde aparece el nombre del socialista cordobés Cristian Corvillo. / CÓRDOBA

"Lo de Cristian y lo del perro yo te lo arreglaré"

Más adelante, en otro extracto del mismo audio (página 389 del informe), Koldo insiste a Ábalos en que necesita reunirse con Santos para que pida a Óscar Puente, recién nombrado entonces ministro de Transportes, que "le consiguiese dos obras de las que sacar rédito económico personal". De nuevo aparece el nombre del socialista cordobés:

K: [...] Yo te quiero pedir el favor, lo de Cristian y lo del perro yo te lo arreglaré, te doy mi palabra que de alguna forma yo (ininteligible). Le voy a intentar pedir a Santos que me dé dos obras, si me da dos obras de treinta y cinco, yo ahí consigo medio kilo fácil, y se lo voy a pedir directamente y sé a quién".

Páginas 389 del informe de la UCO, con el extracto de uno de los audios donde aparece el nombre de Cristian Corvillo. / CÓRDOBA

Afiliado al PSOE en los 2000

Cristian Corvillo se afilió al PSOE a principios de los 2000 y fue uno de los primeros valedores del sanchismo en la provincia de Córdoba. En las últimas elecciones municipales, las de mayo del 2023, apoyó la candidatura de Carmen Campos en las primarias socialistas frente a la liderada por Antonio Hurtado en la capital cordobesa. Entre otros cargos, ha sido vicesecretario de la agrupación del PSOE en Ciudad Jardín.

Cuando en marzo pasado su nombre apareció por primera vez en un auto judicial por el caso Koldo, no fue sancionado por su partido, que sí elevó a la sede central una pregunta sobre esta causa.

Natural de Peñarroya-Pueblonuevo, es administrador único de la empresa Grupo Egisse Servicios Asistenciales S.L., que presta servicios diversos como formación, vigilancia, limpieza y ayuda a domicilio.