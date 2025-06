El Ayuntamiento asume el retraso de la ronda Norte por los restos pero garantiza que el trazado no se acercará a las viviendas

El Ayuntamiento de Córdoba asume ya como seguro el retraso de la ronda Norte por la aparición de restos arqueológicos que podrían corresponder con una basílica visigoda dedicada a la mártir Santa Eulalia, fechada en el siglo VIII. Pese a ello, el alcalde de la ciudad, José María Bellido, garantiza que, aunque pudieran ocasionarse cambios en el trazado de la vía, -una de las posibilidades que aparece en el futuro de este proyecto que acomete la Junta de Andalucía-, en ningún momento "se acercaría a las viviendas".

La Consejería de Fomento tenía previsto comenzar las obras de esta infraestructura viaria que lleva anunciándose años en el segundo semestre de 2025. "El retraso es seguro, indudable", afirma el regidor que, de momento, está a la espera del informe definitivo que debe realizar la empresa contratada por la Gerencia de Urbanismo, Salsum, sobre las catas arqueológicas realizadas entre las glorietas del Hipercor y del Carrefour Sierra.

Informe de Cultura

En segundo lugar, el Ayuntamiento tendrá que someter el informe sobre el hallazgo al criterio del Servicio de Arqueología de la Junta de Andalucía, que es quien tiene la última palabra sobre el tratamiento que deben recibir los restos. "El planteamiento es respetar lo que se nos diga y ver qué alternativas hay -indica Bellido-. Sí digo una cosa: no va a haber nunca una alternativa que suponga volver a acercar el trazado a las viviendas, porque es lo que ha dado origen a este proyecto". En este sentido, el regidor garantiza que aunque esa fuera una alternativa técnicamente viable, no se llevaría a cabo entre otras cosas por criterios políticos y porque ha habido "un proceso de participación muy largo" para respaldar este proyecto de construcción. "La decisión política no va a traicionar lo que le hemos dicho a los vecinos", añade el alcalde consciente de que el proyecto de ronda Norte no satisface completamente a los vecinos que viven más cerca de la avenida de la Arruzafilla.

Cabe recordar que los residentes que viven más cerca del tramo que se va a construir, entre las rotondas del Hipercor y el Carrefour Sierra, exigieron que toda la carretera fuera soterrada, algo que, finalmente, no se ha recogido en el proyecto de la Junta, que solo soterrará la primera de las rotondas.

Zona excavada en la avenida de la Arruzafilla, donde irá la ronda Norte / N. SANTOS / N. SANTOS

Los restos

Los catedráticos de Arqueología de la Universidad de Córdoba Ángel Ventura y Carlos Márquez apuntan que lo hallado en las catas de la ronda Norte es un complejo religioso integrado por varios edificios de culto cristiano dedicado a Santa Eulalia, que en origen sería visigodo (siglo V o principios del siglo VI) y que se reconstruyó en el siglo VIII, por lo que los restos conservados son mozárabes, es decir, datados en la Córdoba que ya estaba bajo dominio musulmán, entre 784 y 785.

Qué hacer con los restos

En todo caso, el alcalde recuerda que hay muchas opciones para conservar los restos arqueológicos, desde conservarlo todo después de estudiarse y catalogarse, tapándolo y haciendo por encima la carretera, hasta extraer alguno de esos hallazgos y reubicarlos en el desarrollo de la ronda, como se ha hecho en otras ocasiones. Para integrar parte de estos restos si fuera posible, apunta Bellido, "tenemos al lado un parque que es fantástico".

Otra alternativa para sortear los restos del complejo religioso sería cambiar parte del trazado, desviarlo o superar los restos pasando por encima de ellos. "Estoy convencido de que hay alternativas, siendo respetuosos con el legado patrimonial, respetando lo que nos diga Cultura y buscando una solución que permita que se respeten los restos que se integren si es lo que procede y que se haga la ronda", ha concluido diciendo.

