Lourdes Morales niega que los fallos en la nueva administración electrónica generen caos y parálisis en el Ayuntamiento

La responsable de Modernización Digital en el Ayuntamiento de Córdoba, Lourdes Morales, ha comparecido este jueves en el Pleno ordinario del mes de junio para dar explicaciones sobre los fallos de la administración electrónica durante la implantación de la nueva plataforma digital, que empezó el 31 de marzo, y tras las denuncias por parte de la oposición, que ha vuelto a pedir hoy la dimisión de la concejala. Los sindicatos han irrumpido en la sesión con carteles que pedían también su cese por "bloquear" el Ayuntamiento y han interrumpido varias veces la comparecencia.

Ha sido la propia edil la que ha solicitado comparecer por este motivo de manera "voluntaria", si bien antes los grupos municipales de PSOE y Hacemos Córdoba habían exigido explicaciones a Morales en varias ocasiones. En un clima bronco en el salón de plenos, con los sindicatos y la oposición pidiendo su dimisión, Morales ha defendido que "por primera vez" el Ayuntamiento cuenta con un sistema electrónico propio, que ha sido posible "gracias a la apuesta de este equipo de gobierno". En seis años "hemos pasado del carrito lleno de papeles" de los antiguos mandatos a tener "un software propio y del siglo 21", que está convencida de que será "beneficioso" para el funcionamiento del Consistorio.

El nuevo sistema, hasta ahora, ha costado 210.225 euros y quedan dos facturas del mismo importe, ha defendido la concejala. La responsable del área ha criticado que la oposición haya hablado "de caos y de parálisis", una realidad que ha negado, y ha defendido que los cordobeses han presentado 20.329 solicitudes por sede electrónica, con varias formaciones a los trabajadores y extendiendo la capacitación a la ciudadanía. Ha admitido que ha habido problemas, "los propios de la instalación de un sistema tan complejo", pero asegura que "la viabilidad, seguridad y permanencia está garantizada con un Ayuntamiento digital". Según Morales, solo se han registrado 467 incidencias, casi ninguna en los últimos días.

Más allá de las consideraciones políticas, Lourdes Morales echa en falta, por parte de la oposición, "consideraciones técnicas", y los ha acusado de tener argumentos "pobres", antes de volver a poner sobre la mesa una serie de datos para defender su gestión y "desmentir bulos". Asimismo, ha defendido haber respondido todas las preguntas hechas durante los últimos plenos y aseguró que "nadie" le ha preguntado por el sistema más allá de en comparecencias públicas.

Los sindicatos presentes la han acusado de "reírse" de ellos tras defender su gestión en un discurso que se ha alargado porque ha tenido que ser interrumpida varias veces por el alcalde, José María Bellido, para pedir orden en el salón de plenos.

Vuelven a pedir su dimisión

Para el portavoz de Hacemos Córdoba, Juan Hidalgo, el nuevo modelo ha sido “una chapuza de manual” que arrancó en marzo “sin preparación previa de los trabajadores, siendo un quebradero de cabeza ya no solo para ellos sino para la ciudadanía en general”. Por todo ello han vuelto a pedir la dimisión o el relevo de la concejala responsable “porque la realidad sigue siendo la misma”. La concejala Irene Ruiz ha afirmado que la realidad de esta implantación es "caótica" y criticó que Lourdes Morales "niegue" la realidad y "cuestione" el trabajo de los trabajadores públicos, mientras le ha pedido "ser un poquito más humilde y ser capaz de reconocer un mínimo error". Asimismo, ha criticado que se ha hecho el trabajo sin periodo de convivencia entre las dos plataformas.

Desde el PSOE han criticado duramente a Morales y su gestión por las “familias vulnerables que no han podido tramitar sus ayudas en Servicios Sociales, autónomos y empresas que no han podido tramitar licencias, estudiantes que no han podido pedir becas” y, en definitiva, cordobeses que no han podido hacer ningún trámite electrónico. En este sentido, Lourdes Morales afirma que están funcionando con normalidad.

La concejala del PSOE Mamen González lo ha calificado como “el caos más absoluto” y como una “decisión política” la de “cambiar a las bravas el sistema”, lo que asegura “ha tenido consecuencias graves”. Entre ellos, que los cordobeses “hemos perdido todos los trámites que hemos hecho a lo largo de nuestra vida, cualquier certificado o trámite, no tenemos acceso a la carpeta ciudadana”. En este sentido, Lourdes Morales ha asegurado que los datos no están perdidos, aunque los sindicatos le han increpado para que les diga dónde están.

Asimismo, ha calificado de “intolerables” las condiciones laborales de los trabajadores durante el proceso y la afectación al correcto funcionamiento de la actividad política, porque los grupos municipales “no hemos recibido expedientes y mociones por problemas con el correo electrónico”. Las incidencias “continúan” y la plataforma sigue sin funcionar correctamente, una "crisis sin precedentes" en al Ayuntamiento, según Mamen González, que ha pedido a Lourdes Morales que dimita o el alcalde la cese porque “no está capacitada para desarrollar la labor que tiene encomendada, hay razones suficientes para que se vaya”. González ha acusado a la concejala de venir al Pleno "a mentir" y además de pedirle asumir responsabilidades políticas, también le exigió pedir perdón.

La portavoz de Vox, Paula Badanelli, ha asegurado que el PP "no es capaz de reconocer ni el más mínimo error" y la ha acusado de "falta de humildad" por no admitir que algo ha fallado en la implantación del sistema. Le ha dicho a la concejala que "nos ha llevado al abismo" y que "o no trabaja aquí o se está riendo en nuestra cara, porque antes esto existía y esto funcionaba". Para Badanelli, el "intento" de Lourdes Morales por la modernización "ha sido un absoluto fracaso".