Alfonso, Miguel y Beatriz, los tres estudiantes con las mejores notas de Selectividad en Córdoba.

Alfonso, Miguel y Beatriz, dos jóvenes de Cabra y uno de la capital. Un futuro ingeniero informático, un médico y una ingeniera aeroespacial. Son los perfiles de los tres estudiantes que han logrado las mejores calificaciones en la Selectividad 2025 en Córdoba. Los tres confiaban en obtener buenos resultados, pero ninguno imaginaba alcanzar notas tan altas. Entre la alegría, el alivio y los nervios, comparten cómo vivieron el momento en que conocieron sus notas y hablan sobre sus planes de futuro.

Alfonso Mª de Ligorio Soldado: liberación y un futuro por resolver

La mejor nota de la Selectividad 2025 en Córdoba la ha conseguido Alfonso María de Ligorio Soldado, alumno del IES Felipe Solís de Cabra, con un espectacular 13,925. Para él, conocer el resultado ha supuesto una auténtica “liberación”. Confiesa que pasó la mañana “muy nervioso” y que incluso tardó 45 minutos en atreverse a consultar la nota, mientras sus amigos ya comentaban las suyas. “Fue mi madre la que me las fue diciendo, examen por examen. Cuando las oí, no me lo podía creer”, recuerda.

Con esta calificación, Alfonso se siente orgulloso de poder elegir libremente su futuro académico, aunque todavía no tiene del todo claro cuál será. Baraja opciones como un doble grado en Ingeniería Informática con Matemáticas o ADE, o incluso Matemáticas con Física. Lo que sí tiene claro es que es “de ciencias puras”.

Alfonso Mª de Ligorio Soldado / CÓRDOBA

Agradece especialmente el apoyo recibido por parte de su familia, amigos y profesores, en particular estos últimos, por acompañarlo tanto durante la Selectividad como a lo largo de todo el Bachillerato. Reconoce que el salto de primero a segundo curso fue duro, con momentos de bajón y frustración cuando las cosas no salían como esperaba. Sin embargo, asegura que antes de enfrentarse a los exámenes se sentía bastante tranquilo porque “siempre hay más oportunidades”.

Mientras decide qué carrera estudiar, ya piensa en disfrutar de un verano lleno de planes con sus amigos: “Nos vamos a ir de conciertos, casas rurales, fiesta... vamos a disfrutar bien”, dice entre risas.

Miguel Muñoz: “Me podría haber preparado un poco más”

La segunda mejor nota de la PAU en Córdoba ha sido para Miguel Muñoz, estudiante del IES Gran Capitán, que ha logrado un 13,901. Esta calificación le permitirá cumplir su objetivo: estudiar Medicina en la Universidad de Córdoba. Aunque salió de los exámenes “muy contento” y convencido de que podría acceder a la carrera, asegura que no esperaba una nota tan alta, aunque lamenta no haberlo hecho mejor en Lengua.

Antes de conocer las calificaciones, admite que estaba algo nervioso, pero que su familia lo estaba “bastante más”. Su principal duda era si lograría la nota necesaria para quedarse en Córdoba o si tendría que marcharse a estudiar fuera. Por eso, al conocer el resultado, sintió un gran alivio. “El año ha sido intenso, pero no imposible”, valora. “Se vende como algo peor de lo que es”, aunque reconoce haber pasado más de una noche estudiando sin dormir.

Miguel Muñoz, frente al IES Gran Capitán. / CÓRDOBA

Entre risas, Miguel admite que “podría haberse preparado un poco más” para la PAU. Comenzó a estudiar en serio solo dos semanas antes, mientras que otros compañeros lo hicieron con un mes de antelación. “Salí algunos días con mis amigos, incluso fui un día a la Feria. Pensé que me iba a pillar el toro”, confiesa.

Antes de disfrutar del verano —en el que planea ir a la playa con amigos y viajar con su familia a Stuttgart (Alemania)—, aún tiene un reto por delante: los Premios Extraordinarios de Bachillerato, a los que se presenta el próximo 17 de junio. “Toca dar un último repaso”, afirma con una sonrisa.

Beatriz Valverde: “Estoy más aliviada que contenta”

Beatriz Valverde ha conseguido la tercera mejor nota de la Selectividad en Córdoba, con un impresionante 13,894. Estudiante del IES Aguilar y Eslava de Cabra, reconoce entre risas -aún con cierto nerviosismo- que se siente “más aliviada que contenta”. Su sueño es estudiar Ingeniería Aeroespacial en la Universidad de Sevilla, una meta que, gracias a esta calificación, sabe que podrá alcanzar. “Me atraen mucho la física y las matemáticas. Desde hace tiempo tengo claro que quiero dedicarme a esto”, afirma con convicción.

Beatriz cuenta que salió de los exámenes de la PAU “contenta”, aunque confiesa que “la prueba de inglés se me atragantó un poco”. Aun así, nunca imaginó que acabaría obteniendo una nota tan alta. “Para nada me esperaba esta nota”, admite, visiblemente sorprendida y emocionada.

Beatriz Valverde. / CÓRDOBA

Para ella, tanto el Bachillerato como la Selectividad han supuesto un verdadero reto. Sin embargo, destaca el papel fundamental que ha jugado su gran pasión: la música. Este mismo miércoles se ha graduado en piano, tras compaginar durante años el conservatorio con los estudios del instituto. “Me ha ayudado a organizarme y ser constante”, explica, sin renunciar por ello a disfrutar del tiempo libre. “Siempre he pensado que hay tiempo para todo”, añade con una sonrisa.

Ahora, Beatriz se prepara para lo que describe como “el mejor verano de mi vida”, en el que, por fin, podrá dejar de lado los libros y centrarse en “disfrutar y viajar mucho con mis amigas y la familia”. Uno de los destinos más esperados es Disneyland París, un viaje que, tras este logro académico, afrontará con más ilusión que nunca.