La Junta esperará al dictamen de Cultura para determinar la afección de los restos a la ronda Norte

La Junta de Andalucía aún no cuenta con el dictamen final de Cultura sobre los restos arqueológicos hallados entre la avenida de la Arruzafilla y el parque de Canal, en parte del tramo donde debe ejecutarse la primera fase de la ronda Norte de Córdoba. Según explicaron a este periódico los catedráticos de Arqueología de la Universidad de Córdoba (UCO) Ángel Ventura y Carlos Márquez, esos hallazgos apuntan a un complejo religioso de culto cristiano de época mozárabe, que parte de la reconstrucción de otro edificio anterior, visigodo, y la hipótesis de estos expertos es que se trate la basílica de Santa Eulalia. Será Cultura la que determine, basándose en los estudios realizados, qué ocurrirá con estos restos, cuyo valor ya se intuye, cuanto menos, muy interesante.

De momento, no se sabe o, al menos la Junta de Andalucía no avanza, cuándo podría estar ese informe de Cultura. De dicho informe dependerá la ejecución de esa primera fase de la ronda Norte, una infraestructura viaria que lleva anunciándose años y que, todo apuntaba, al menos hasta el hallazgo de estos restos, iba a empezar a construirse este mismo ejercicio. Es más, la Consejería de Fomento tiene activos dos contratos en torno a la carretera. Uno es el de las obras propiamente dichas, licitado por más de 38 millones de euros y al que se han presentado más de una veintena de empresas. El otro es mucho menos abultado, de en torno a un millón de euros, y tiene que ver con el control y la seguridad de los trabajos. Los dos salieron a licitación a finales del año pasado, uno en noviembre y otro en diciembre, pero ambos se encuentran en evaluación seis meses después, es decir, que no se han adjudicado todavía.

Las obras

Fue la propia consejera de Fomento, Rocío Díaz, quien dijo en febrero de este año que las obras de la ronda iban a empezar en el segundo semestre del ejercicio. Ahora, todo puede estar condicionado a los restos arqueológicos que se han encontrado, es decir, que la obra podría no comenzar en este 2025. Todo dependerá, y hacia eso apuntan fuentes de Fomento a CÓRDOBA, de los informes técnicos que se hagan.

Lo mismo señalan desde la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), que se encargó de contratar esta fase de las catas arqueológicas en la zona. En este sentido, lo que indican es que los resultados de todo lo encontrado se están evaluando y que todavía no existe un informe definitivo que determine cómo proceder con la futura obra.

Restos hallados durante las excavaciones de la ronda Norte. / A. J. González

Los hallazgos

Según detallan Ángel Ventura y Carlos Márquez, lo encontrado podría conformar un complejo integrado por varios edificios de culto cristiano dedicado a Santa Eulalia, que en origen sería visigodo (siglo V o principios del siglo VI) y que se reconstruyó en el siglo VIII, por lo que los restos conservados son mozárabes, es decir, datados en la Córdoba que ya estaba bajo dominio musulmán, entre 784 y 785.

