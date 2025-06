Córdoba, epicentro del bienestar europeo con el evento final del proyecto IN-HABIT que ha renaturalizado Las Palmeras

Tras cinco años de investigación, acción local y colaboración internacional, Córdoba se convirtió estos días en el epicentro del bienestar europeo gracias al proyecto IN-HABIT (INclusive Health And wellBeing In small and medium size ciTies), financiado por el programa Horizonte 2020 de la Unión Europea. Durante dos días se ha celebrado el evento final del proyecto en Córdoba, ciudad anfitriona y coordinadora a nivel europeo a través de la Universidad de Córdoba.

“Es un orgullo acoger el evento final de este proyecto europeo, que ha unido personas, lugares y posibilidades; y que ha sembrado las bases del legado de IN-HABIT. Este proyecto demuestra que con otras prácticas se pueden mejorar las ciudades”, destacó el rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo, durante la sesión de bienvenida del segundo día en el Rectorado de la Universidad de Córdoba.

El evento, titulado Personas, Espacios, Posibilidades: El legado de IN-HABIT, ha reunido a socios internacionales del proyecto; representantes institucionales de Córdoba, como el rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo; y la teniente de alcalde, Eva Contador; comunidades locales; y responsables políticos europeos, como el alcalde de Lucca, Enrico Torrini; en dos días de actividades, visitas, talleres y celebración colectiva en los espacios de la ciudad transformados por el proyecto.

Durante la primera jornada, María José Polo, vicerrectora de Política Científica, y María del Mar Delgado, coordinadora del proyecto IN-HABIT, dieron la bienvenida a las personas asistentes y ofrecieron una visión general de los cinco años de trabajo del proyecto. “Estoy convencida de que IN-HABIT va a continuar, porque hemos echado raíces muy profundas; nuestras semillas seguirán creciendo”, señaló María del Mar Delgado, coordinadora del proyecto, al presentar los logros.

La sesión matinal concluyó con las denominadas “píldoras científicas”, presentadas por investigadores e investigadoras de las cuatro ciudades piloto (Córdoba, Lucca, Riga y Nitra). Posteriormente, los participantes visitaron las Soluciones Visionarias e Integradas (VIS) desarrolladas en el barrio de Las Palmeras, donde pudieron conocer de cerca los espacios cocreados con la comunidad: patios renaturalizados, el mural más grande de Córdoba, el merendero vecinal Cantarranas y otras intervenciones urbanas impulsadas desde el proyecto. En total, se han invertido más de 350.000 euros en el barrio.

En el evento, se ha contado con seis personas con síndrome de Down, de la Asociación Down Córdoba, para acoger y guiar a los asistentes. Un grupo piloto de 20 personas ha participado en el proceso de formación, prácticas y seguimiento diseñado para afrontar los retos reales de un gran evento.

La segunda jornada transcurrió en el Rectorado de la Universidad de Córdoba, con la bienvenida oficial de los representantes institucionales, sesiones para compartir testimonios de las personas que han participado en el proyecto, y mesas redondas con representantes europeos. “Lo más importante de IN-HABIT es que todo ha sido codiseñado y cocreado con las personas. La voz era la de ellos, las decisiones las tomaban ellos”, afirma María del Mar Delgado, coordinadora del proyecto.

Los datos del proyecto

El proyecto ha logrado renaturalizar más de 1.200 metros cuadrados de espacios públicos en el barrio de Las Palmeras, plantando más de 300 árboles u construyendo el Merendero Vecinal Cantarranas, un nuevo espacio de encuentro comunitario. Además, se creó el mural urbano más grande de Córdoba (400 metros cuadrados) gracias al artista colombiano Wilson Niño Vargas y a la participación vecinal.

Hasta 2.500 personas se han visto implicadas en actividades deportivas y culturales, con especial participación de mujeres en riesgo de exclusión. Otras 1.251 personas se han sumado a juegos de comportamiento (Behavioural Games). Se han realizado 342 encuestas ciudadanas durante eventos emblemáticos como el Perol Gourmet y la inauguración del Merendero Cantarranas.

Además, se han creado 31 empleos y una experiencia inmersiva innovadora de capacitación para el empleo de personas adultas con síndrome de Down. También destacan acciones como la instalación de 24 sensores en patios cordobeses para la monitorización del bienestar urbano y la renaturalización de la casa-albergue de Cáritas con un huerto urbano, un jardín terapéutico y un patio sostenible.