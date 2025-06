María de Lourdes Gil Morillo-Velarde, graduada en Ingeniería Agroalimentaria por la UCO, recibe una beca internacional

Una alumna de la Universidad de Córdoba (UCO) ha sido seleccionada en la séptima edición del programa Movers by FUE, una iniciativa de la Fundación Universidad-Empresa en colaboración con la Fundación Rafael del Pino que reconoce la excelencia académica y el desempeño en prácticas profesionales. Se trata de María de Lourdes Gil Morillo-Velarde, graduada en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, que ha sido seleccionada en su periodo de prácticas en la empresa Penibética de Cervezas y Bebidas.

Este año, un total de 16 titulados universitarios han sido seleccionados entre más de 2.000 candidatos por su rendimiento académico y su desempeño en prácticas profesionales para disfrutar de una experiencia única de formación y desarrollo internacional. Estas becas no solo son un premio al talento, sino una clara apuesta por reforzar la conexión entre el entorno empresarial y la formación superior, informa la UCO en una nota de prensa.

Los premiados de esta esta edición proceden de siete comunidades autónomas y dos países y todos ellos, menos uno, han cursado sus estudios en universidades públicas. Sus carreras abarcan desde Ingenierías hasta Relaciones Internacionales, reflejando la diversidad y talento de los participantes.

BBVA, Telefónica, Janssen-Cilag, Alstom Transporte, Huawei, MasOrange, GlaxoSmithKline, Securitas Direct, Amadeus, Mahou San Miguel, Endesa y Airbus han sido el entorno formativo en el que estos jóvenes han puesto en práctica sus conocimientos, aportando soluciones innovadoras y demostrando capacidades de liderazgo.

Esta semana, los 16 premiados comenzarán un itinerario internacional de una semana por Boston y Nueva York, donde visitarán centros de referencia mundial como Harvard, el MIT, la Universidad de Columbia o Microsoft, dentro del programa Call4Talent.

El programa comenzó el pasado viernes 6 de junio, con una cena de bienvenida en el Palacio de Santoña de Madrid. El sábado, los Movers comenzaron con una formación exclusiva en innovación y liderazgo en las instalaciones de la Fundación Rafael del Pino, seguida de una comida en la Fundación Universidad-Empresa.

Tras estas formaciones el grupo ha iniciado su viaje a EE.UU con un recorrido excepcional basado en el liderazgo y la innovación, conocido como Call4Talent, diseñado por la Fundación Rafael del Pino y financiado por la FUE. Los Movers recorrerán algunos de los centros de innovación, investigación y liderazgo más destacados del mundo. En Boston y Cambridge, visitarán la sede central de Liberty Mutual Insurance, el estudio de arquitectura y urbanismo Sasaki, el grupo de sistemas cuánticos del MIT, la Harvard Medical School, el Wyss Institute, la empresa biotecnológica Externa Biosciences, el Real Colegio Complutense en Harvard, el campus de Harvard Yard, el Science and Engineering Complex, y las instalaciones de MIT Sloan School of Management. Posteriormente, en Nueva York, conocerán la sede de la ONU, el despacho jurídico Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP, el New York City Hall, el nuevo campus de la Universidad de Columbia y el Heilbrunn Center, así como las oficinas de Microsoft y la empresa de productos gastronómicos Despaña Brand Foods. A su regreso a Madrid, el programa concluirá con una sesión final para poner en común la experiencia vivida y reflexionar sobre el aprendizaje adquirido.

Además de la formación académica y profesional, los Movers tendrán la oportunidad de ser apadrinados por antiguos ganadores del programa, así como por Becarios de Excelencia Rafael del Pino, quienes les guiarán y apoyarán durante todo el proceso. Este aspecto, unido al programa exclusivo sobre liderazgo Call4Talent, que forma parte de la beca Movers by FUE, elaborado por la Fundación Rafael del Pino, asegura una experiencia enriquecedora y transformadora para todos los participantes.