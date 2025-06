Empleo y DGT presentan su acuerdo de colaboración en la comisión provincial de riesgos laborales de Córdoba.

El Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Córdoba, perteneciente a la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, ha celebrado hoy la segunda Comisión Provincial de Prevención de Riesgos Laborales correspondiente a 2025, presidida por la delegada con competencias en este ámbito, Mª Dolores Gálvez, y donde participan también CECO, CCOOUGT e Inspección de Trabajo, entre otros.

Entre los asuntos que se han abordado en esta reunión se encuentran: el informe de las actividades en materia de prevención de riesgos laborales de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, durante el primer trimestre del 2025; el avance estadístico de la siniestralidad laboral en el primer trimestre; el Plan de Actuación de los Técnicos Habilitados de la Junta de Andalucía para este año; o el acuerdo de colaboración entre la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo y la Dirección General de Tráfico (DGT), informa la Delegación de Gobierno de la Junta en Córdoba en una nota de prensa.

Referido a este último asunto, la responsable de Empleo ha explicado que el objetivo es “impulsar acciones conjuntas orientadas a mejorar la seguridad vial laboral en Andalucía y reducir la siniestralidad en carretera”. El acuerdo aborda tanto los accidentes ocurridos durante la jornada laboral (in misión) como los que se producen en los desplazamientos al o desde el trabajo (in itinere), que representan una parte significativa de la siniestralidad laboral”. Gálvez ha señalado que “de enero a abril de 2025 se han producido 388 accidentes en la provincia in itinere, lo que representa un 20 por ciento más que en el mismo periodo de 2024”.

Este protocolo de colaboración incluye actuaciones como seminarios, investigaciones conjuntas y asesoramiento técnico en movilidad segura, apoyándose en la experiencia de la DGT en el diseño de estrategias y planes de tráfico. El acuerdo se enmarca en la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo (EASST) 2024-2028, que contempla líneas de acción específicas para fomentar hábitos saludables en las empresas y mejorar la seguridad vial laboral, con campañas de sensibilización y apoyo a las pymes para implantar planes de movilidad segura.

Otra de las cuestiones que se han puesto de manifiesto en esta Comisión ha sido la relacionada con la jornada intensiva en verano. Tanto representantes institucionales como los agentes económicos y sociales han puesto de manifiesto la necesidad de recordar la obligación del cumplimiento de la jornada intensiva en los meses estivales por las altas temperaturas, “ya que las condiciones climatológicas y la presencia de focos de calor en el trabajo, pueden suponer un riesgo para la salud para las personas expuestas continuamente”, ha señalado la delegada de Empleo.

Entre las recomendaciones que se ofrecen están beber agua de forma periódica, rotación de puestos, descansos del personal, distribución del volumen de trabajo en horas de menor calor y el uso de cremas solares en trabajos a la intemperie.

Reconocimientos a María Isabel Leña y Francisco Carmona

Esta segunda Comisión Provincial del 2025 ha servido también para reconocer el trabajo realizado, en este organismo, por la subdirectora provincial de Incapacidad Permanente y Cesiones de Pensiones del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), María Isabel Leña, y el exsecretario general de Construcor, Francisco Carmona. Ambos han participado y contribuido en las decisiones de esta Comisión, en beneficio de la seguridad y la salud laboral de las personas trabajadoras de la provincia de Córdoba. La delegada de Empleo le ha entregado un obsequio en recordatorio de su labor y contribución en esta materia.