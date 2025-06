Sadeco desiste por ahora de usar moscas soldado para generar fertilizantes de los residuos

La empresa municipal de limpieza de Córdoba, Sadeco, desiste de momento de usar moscas soldado en la futura planta de biodigestión aeróbica de biorresiduos porque, aunque dispone de financiación, aún no cuenta con el informe de impacto ambiental prescriptivo que se solicitó a la Junta de Andalucía en junio del 2023. De este modo, Sadeco seguirá adelante con la construcción de esta planta, que forma parte del proyecto Sadeco 5.0, para no perder la subvención de la Unión Europea (la actuación está financiada al 90% por los fondos Next Generation), pero por ahora seguirá haciendo el compostaje de residuos, es decir, como lo hace en la actualidad. Para ello, a fin de que la planta esté operativa en mayo de 2026, como requiere la subvención europea, Sadeco presentará un modificado del proyecto para de manera temporal hacer el compostaje tradicional.

Lo curioso de esta situación, advierte el portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, es que es la misma administración la que vehicula la financiación del proyecto, es decir, la Junta de Andalucía, la que no puede aportar ese informe medioambiental "por falta de medios", según ha explicado hoy en el consejo de administración la empresa municipal.

Sesión monográfica

Estas son algunas de las previsiones que ha podido conocer esta mañana el consejo de administración de Sadeco en una reunión monográfica sobre el proyecto de Sadeco 5.0., con una inversión global de 140 millones, en la que se ha repasado la marcha del resto de proyectos incluidos en esta ambiciosa iniciativa como la planta de tratamiento de plásticos mediante tecnología de pirólisis. En este caso, Sadeco ya dispone de la documentación para iniciar la licitación de esta obra, y la previsión es que salga a concurso y se firme el contrato en este 2025. por su parte, la tercera pata del proyecto, esto es, la planta de generación de biometano a partir de biorresiduos, está pendiente de aprobacion por parte de los servicios jurídicos de la empresa.

Licitación lista

Precisamente hace solo unos días Sadeco sacaba la licitación de la construcción de esta planta de biodigestión aeróbica de biorresiduos por cerca de 6 millones de euros. Se trata de una instalación de 4.000 metros cuadrados en el centro medioamietal de Sadeco, pensada para utilizar un proceso biológico aeróbico (con oxígeno) para tratar residuos orgánicos (biorresiduos) y transformarlos en un producto útil, como compost o abono. En este proceso, se quería aprovechar la actividad de microorganismos que requieren oxígeno para descomponer la materia orgánica en condiciones controladas como son larvas de insecto (moscas soldado) que transformarán la materia orgánica en fertilizante, una actividad pionera realizada en colaboración con la Oficina del Conocimiento de la Universidad de Córdoba,