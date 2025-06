Piden ocho años de internamiento en un centro terapéutico para el menor que apuñaló mortalmente a otro en El Arenal

La Fiscalía de Córdoba ha solicitado una medida de ocho años de internamiento terapéutico en un centro especializado en salud mental para el menor que el pasado 1 de febrero apuñaló mortalmente a otro joven en la zona de El Arenal. Según ha informado Radio Córdoba, la acusación exige que el internamiento se realice en régimen cerrado, además de imponer una condena de cinco años de libertad vigilada con asistencia educativa.

Según detalla el mencionado medio, el objetivo de esta medida es “proporcionarle un entorno estructurado y controlado que permita una intervención integral con el menor”, con el fin de “estabilizar su comportamiento e interiorizar normas adecuadas de conducta”. El Ministerio Público sostiene que el joven presenta un “trastorno”, aunque este no afecta a su capacidad de comprender la ilicitud de sus actos ni a la de actuar conforme a ese entendimiento.

Zona de El Arenal donde se produjo el apuñalamiento mortal, acordonada por la Policía. / A. J. GONZÁLEZ

Los hechos

El trágico suceso tuvo lugar el 1 de febrero. El acusado, acompañado de otro menor —que finalmente fue eximido de responsabilidad penal por la Fiscalía de Menores—, se acercó a un grupo de jóvenes donde se encontraba la víctima con la intención de pedirles alcohol. El grupo accedió a darles una copa, pero cuando solicitaron una segunda, esta fue denegada y Alejandro, la víctima, se percató de que les habían sustraído una botella. Al reclamarla, recibió una puñalada en el abdomen.

De acuerdo con los primeros interrogatorios, el menor que acompañaba al agresor reaccionó con sorpresa y miedo al ver lo ocurrido, exclamando: “¿Qué has hecho, loco?”. Según el fiscal, este testigo se mostró “muy asustado”, ya que no esperaba que su compañero atacara con una navaja y, de hecho, desconocía que la llevara encima. En su declaración, añadió que no creyó que la herida fuera mortal hasta que, a la mañana siguiente, se enteró del fallecimiento de la víctima.

Homenaje al menor asesinado en El Arenal. / A. J. González

Todos los testigos corroboraron esta versión, subrayando que hubo un único agresor.

Huida y situación actual

El menor acusado cometió el crimen aprovechando una salida del centro tutelado de la Junta de Andalucía en el que residía. Sobre él había una orden de búsqueda de la Policía Nacional. Anteriormente, había estado internado en un centro de reforma de menores, del que fue liberado en diciembre.

Desde el pasado mes de febrero, y como medida cautelar propuesta por la Fiscalía de Menores, el joven permanece ingresado en otro centro especializado.