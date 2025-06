Las asociaciones atienden a unas 60 personas sin hogar por el calor en Córdoba

El calor ha llegado a Córdoba para quedarse. Sobrevivir a las altas temperaturas se ha vuelto una misión cada vez más complicada para quienes viven en la calle y la cronificación de la pobreza en la ciudad hace que entre 50 y 60 personas sin hogar que hay contabilizadas en la capital cordobesa no consigan salir de su situación. La Red Cohabita los atiende durante todo el año con reparto de alimento, ropa, higiene, información y acompañamiento. Sin embargo, los días más duros del invierno, y ahora los del verano, invitan a extremar la precaución con los más vulnerables y estar, si cabe, más vigilantes.

El Ayuntamiento de Córdoba ofrece desde el 1 de junio refugio climático para diez personas durante la tarde, cuando los termómetros superan los 40 grados, pero a partir de las 20.00 horas hay que abandonar la casa de acogida municipal y volver a la calle a ver dónde pasar la noche, muchas de ellas tropicales o tórridas.

El equipo de voluntarios de Cruz Roja sale tres veces a la semana, martes, jueves y sábado, a recorrer varios puntos de la ciudad y darle a las personas sin hogar bocadillos, gazpacho, cola cao o leche, un kit de aseo una vez al mes y zapatillas y ropa cuando hay disponibilidad. Además, en verano también ofrecen botellas de agua fresquita. El principal objetivo es mantenerlos hidratados y evitar que sufran una descompensación en la calle.

La casa de acogida Madre del Redentor, gestionada por Cáritas, aloja a 40 personas sin hogar, pero el dispositivo que tienen para acoger a más personas en el centro de baja exigencia durante las olas de frío no está preparado para el calor, por lo que no se habilitan las camas extras para pasar las noches. La entidad también atiende directamente en la calle con la unidad móvil a una media de entre 50 y 70 personas, que suelen fluctuar. Eso sí, «hay una cronificación de personas sin hogar de en torno a 50», explica el director de la casa de acogida, José Luis Rodríguez.

Piden más recursos

No se puede hablar de qué es lo que más demanda este colectivo de personas en los meses de calor porque, igual que en cualquier otra época, deberían estar en una vivienda y esa es la demanda más importante. «Deberíamos contar con más espacios habilitados para ellos, disponemos de muy pocas plazas y es muy probable que en un futuro no muy lejano se tenga que ampliar», agrega Rodríguez, que informa de que están evaluando ya un proyecto de ampliación por la cantidad de personas demandando ser acogidas. Piden seguir contando con recursos alojativos y un parque de vivienda de carácter social para que la solución no sea temporal.

Otros colectivos como Fundación Prolibertas también usan sus recursos para acoger a estas personas durante todo el año. En su centro de día siguen dando los mismos servicios en verano, sin disminución, a pesar de las dificultades económicas que está atravesando la entidad, que hacen que los viernes tengan que cerrar antes. El centro de día de Sagunto cierra a las 18.00 horas. Además, sus usuarios tienen entrada gratuita dos días a la semana en la piscina de la Fuensanta en julio y agosto.

Otras entidades también acogen a personas sin hogar durante las tardes, como Inserta Andalucía o Proyecto Hombre, que ofrecen alimentación, higiene y un lugar para el descanso.

