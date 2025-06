"El sarampión en personas vulnerables puede llegar a ser mortal"

La doctora Inmaculada Salcedo Leal, jefa de Medicina Preventiva y Salud Pública del hospital universitario Reina Sofía, está al frente de un servicio que monitoriza las 24 horas del día y todo el año cualquier enfermedad e infección que pueda afectar a la salud global de la ciudadanía. Un servicio que realiza a su vez labores de prevención frente a estas patologías. Salcedo fue la portavoz del Grupo Asesor del Coronavirus en Andalucía, que tuvo activo la Junta de Andalucía durante toda la pandemia. Los profesionales de este equipo son los encargados de vigilar los casos de gripe, covid y de otros muchos virus, como son el virus del Nilo o la viruela del mono. Además, Medicina Preventiva y Salud Pública ahora también está efectuando un especial seguimiento sobre el sarampión, cuyos brotes han afectado hasta el 1 de junio a 84 personas en Andalucía, de las que un 30% ha requerido ingreso hospitalario, sumando 12 brotes en total. En España, se han anotado 303 casos de sarampión (de los que 93 son casos importados, 84 relacionados con caso importado y 126 de origen desconocido).

-¿Por qué están aumentando tanto los casos de sarampión si en Andalucía y en España hay una alta cobertura vacunal frente a esta enfermedad?

-El sarampión era una enfermedad que tendría que estar prácticamente erradicada porque la vacuna es muy eficaz, pero está habiendo un repunte de casos, en su mayoría casos importados, por la existencia de focos de población sin vacunar, que están afectando a diferentes naciones del mundo. Así, en Marruecos, un importante brote de sarampión que comenzó en octubre de 2023 ha dejado hasta el momento más de 40.000 casos notificados, incluidas 150 muertes, mientras que en Europa también está habiendo incidencia, por ejemplo, en Austria (95 casos), Bélgica (95), Francia (427), Alemania (148), Italia (227), Países Bajos (375), Polonia (46), Portugal (19) o Rumanía, con datos de esta semana. Por su parte, Estados Unidos ha notificado 1.001 casos confirmados de sarampión, incluyendo tres muertes. La Organización Mundial de la Salud (OMS) evalúa el riesgo de Marruecos como medio. Por eso, no existen restricciones de viaje ni comercio en Marruecos, debido a este brote de sarampión, pero sí recomiendan, tanto el Ministerio de Sanidad como la Consejería de Salud de Andalucía, la vacunación en caso de ir a este país u a otros con muchos casos de sarampión, si quien viaja no está vacunado del sarampión o cree que no ha pasado la enfermedad, ya que si se contagia puede expandir luego la infección cuando regrese a España.

Profesionales del Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública del hospital Reina Sofía, con Inmaculada Salcedo en el centro. / CÓRDOBA

-¿Qué puede ocurrir si una persona contrae el sarampión porque no se había vacunado o no había padecido aún la dolencia?

-El sarampión es una enfermedad muy contagiosa y las personas que no están vacunadas pueden estar muy desprotegidas frente a esta infección. El sarampión en personas vulnerables o inmunodeprimidas, sin inmunidad previa, puede llegar a ser mortal. Córdoba, que tiene una cobertura vacunal altísima, es la única provincia de Andalucía que, hasta el momento, no ha registrado ningún caso en relación con el actual repunte de sarampión, siendo Málaga, la que más afectados acumula hasta la actualidad, 48. Hemos analizado algunos casos sospechosos de sarampión en Córdoba, pero no se ha confirmado ninguno y la mayoría eran personas vacunadas. Ante la extensión de los brotes que hay, la OMS está insistiendo en implantar la vacunación frente al sarampión. La Consejería de Salud de Andalucía recomienda que los adultos que vayan a viajar a países donde hay brotes de sarampión que se vacunen previamente de la triple vírica (que protege frente al sarampión, rubéola y parotiditis) si creen que no pasaron la enfermedad o no se vacunaron en su día. Deben acudir al centro de salud para que su médico de cabecera pueda derivarle a la consulta de vacunas donde le inocularán la triple vírica si no hay contraindicación médica. Además, en el caso de los niños, se puede adelantar la primera dosis de la triple vírica a los lactantes de 6 a 11 meses e inocular la segunda dosis a los 15 meses, en lugar de poner la primera dosis a los 12 meses y la segunda a los 3 años, como establece el calendario vacunal, si van a viajar a naciones con alta endemia de sarampión.

La jefa de Medicina Preventiva y Salud Pública del hospital Reina Sofía, Inmaculada Salcedo. / VÍCTOR CASTRO

-¿Qué le diría a esas personas que rechazan vacunarse del sarampión, sin haber pasado la enfermedad, o que deciden no vacunar a sus hijos?

-Pues que si decidieran no vacunarse estas personas o no vacunar a sus hijos tampoco, por ejemplo, de la polio, pues a lo mejor estarían en una silla de ruedas como muchas personas que sufren poliomelitis y no tuvieron oportunidad en su día de prevenir esta enfermedad, que como el sarampión u otras dolencias graves, están incluidas afortunadamente desde hace años dentro del calendario vacunal. Si finalmente estas personas que no se vacunan contraen una infección que les obligue a ingresar en un hospital, pues tendrán que recibir medicamentos que no dejan de ser un tratamiento con los pros y contras que pueda tener una vacuna.

-Cambiado de tema, la OMS ha señalado recientemente que existe una nueva variante del covid, llamada NB.1.8.1, que está incrementando la incidencia. ¿Este auge de casos se está reflejando en Córdoba o en España?

--No especialmente, porque la vacuna frente al covid que recibieron pacientes vulnerables el pasado otoño protege también frente a las nuevas variantes. Los pacientes con covid que acaban necesitando ingreso son personas vulnerables, con alguna inmunodepresión o patologías previas, algo que también puede ocurrir si contraen la gripe u otra infección.

-Este viernes, la Consejería de Salud informó que, de momento, no se ha detectado la circulación del virus del Nilo en Andalucía. ¿Cuántos casos hubo el pasado año de infección de este tipo en Córdoba?

-En Córdoba hubo el año pasado un caso de virus del Nilo, otros dos probables y una sospecha y este año seguimos a diario trabajando, junto con epidemiólogos y otros especialistas, en la vigilancia de este virus.