«A los trabajos de urbanización interior de la Base le quedan 10 o 15 días»

-¿Cómo va el proceso de urbanización del polígono empresarial de La Rinconada?

-Las obras han sido licitadas ya y creemos que el día 9 o 10 de la semana que viene saldrán en el BOP, que marca la fecha de inicio de los tiempos. Las empresas tienen un mes para presentar sus ofertas y luego ya se iniciará la evaluación. Es un proceso similar al de una contratación pública, pero aquí no aparece en la Plataforma de Contratación porque el 51% del terreno es privado. Eso sí, le damos un carácter con temas administrativos propios de la empresa pública porque el presidente de la junta de compensación es el alcalde de Córdoba y el vicepresidente es el viceconsejero de Fomento. Además, AVRA paga aproximadamente el 70% de la obra.

-¿Cómo va la negociación con Transportes para el enlace necesario?

-El ministerio debe entregar todavía el informe positivo del enlace con la carretera. El otro día tuvimos una reunión en Madrid y estuvimos viendo algunas cositas que habían comentado y que, aparentemente, se han resuelto. Hay que reenviar la propuesta con algunas aclaraciones y que ya nos den el visto bueno definitivo.

-El proyecto de urbanización no es el único que se hará en la zona.

-El proyecto que sale ahora a licitación vale 38 millones de euros, y es la urbanización del propio polígono empresarial. Aparte, hemos hecho otros proyectos que van anexos a este, digamos que la actuación completa se ha dividido en pedazos, también para dar oportunidad a más empresas para que liciten por ellos. En total son seis proyectos que se van a licitar de manera independiente. El primero, el de más entidad, es el de la urbanización de los terrenos, que tiene prevista una duración de 36 meses, aunque intentaremos que dure menos. El segundo es el que está todavía pendiente del visto bueno del Ministerio de Transportes y ese vale 7,6 millones. El tercero es una subestación de 80 megavatios que se licitará por ocho millones. El cuarto sería el proyecto de abastecimiento y saneamiento, la instalación de las tuberías, que eso llegará hasta Alcolea y que costará otros ocho millones. Los dos últimos son la construcción de un depósito que se va a colocar en un cerro enfrente de la Base, que son 3,5 millones, y una depuradora que va a dar servicio no solo a la urbanización, sino al polígono del Aceite y al Cerro de los Ángeles, que costará otros 3,5 millones.

-¿Se ejecutarán todos en paralelo?

-Eso es, la urbanización será el que más tarde, por eso se ha licitado lo primero. Eso sí, las obras de urbanización no podrán comenzar hasta que no tengamos el informe positivo de Transportes para el enlace, pero eso no quita que podamos sacarlo a licitación. Esperamos adjudicar la en septiembre.

-La urbanización, además, es clave porque también servirá para dar servicios a la Base.

-Efectivamente, Defensa lo que está haciendo allí ahora es el movimiento de tierra y el proyecto de urbanización interior, es decir, que se está preparando todo para que cuando nosotros hagamos nuestra obra, por decirlo de alguna de alguna forma, Defensa se puede enchufar.

Luis García de Viguera. / Manuel Murillo

-Eso implica también trabajar a destajo para acompasar los trabajos con Defensa.

-Hay que tener en cuenta que Defensa va a sacar dentro de muy poco la construcción de los edificios. Mientras que ellos construyen, nosotros tenemos que urbanizar porque a finales de 2028 o para el primer trimestre de 2029 todo tiene que estar terminado.

-¿Qué tipo de empresas prevé que se instalen allí?

-De actividad industrial, todas las que quieran, exceptuando las de grado 3 que para hacerse una idea serían los altos hornos de Vizcaya. A partir de ahí, se podrá instalar cualquier tipo de terciario, por ejemplo hostelería, hasta equipamientos deportivos. Exceptuando el residencial, todo lo demás se puede instalar. Además, urbanísticamente, la normativa para construir es muy sencilla. En mi opinión, no creo que allí se vayan a instalar solo empresas vinculadas a la defensa, solo hay que ver que una de las confirmadas para ponerse allí es Todolivo. Y a eso hay que añadir que quien se instale va a tener toda la seguridad del mundo, porque tiene al lado al Ministerio de Defensa, allí no le van a robar.

-¿Confía en que el parque se llene?

-Se va a llenar, lo que pasa que, actualmente, el dinero es muy cobarde y quien pasó la crisis pues ya no se fía. Pero se está viendo que la Base Logística es una realidad y eso anima a las empresas.

-Redactó el plan parcial de La Rinconada hace dos décadas, ¿cree que se habría ejecutado de no haber sido por la Base?

-Creo que no, se había quedado totalmente olvidado, a pesar de que muchas grandes empresas no se quedaban en Córdoba porque no había suelo disponible de este tipo.

-¿Hay espacios productivos de este estilo, vinculados a Defensa y de estas dimensiones, en Andalucía?

-Vinculados al Ejército de Tierra desde luego que no, no he visto nada parecido. Esto es un golpe de timón que ha dado Defensa y que se va a quedar en Córdoba.

-¿Conoce a qué nivel marchan las obras de urbanización de la Base que ejecuta Defensa?

-A los trabajos de urbanización interior prácticamente le quedan 10 o 15 días. El mes que viene, supongo, habrá aquí un acto público donde se entregarán las llaves, cortarán las cintas y ese tipo de cosas.

Suscríbete para seguir leyendo