Las compras y la fiesta toman las calles del centro de Córdoba en la Shopping Night

El buen ambiente, la música y las ganas de comprar -o la excusa para ello- invaden el centro de Córdoba en la edición número 12 de la Shopping Night, un evento más que arraigado y que forma ya parte indisoluble del calendario cordobés. Los comercios locales tienen la oportunidad de dinamizar la zona y ofrecen descuentos y promociones para intentar cerrar con buenos números la temporada antes de que llegue el verano y, quizás más importante que eso, dan a conocer sus marcas entre los vecinos y disfrutan de una noche con mucha bulla, música y actividades que no se repetirán hasta el año que viene.

La noche ha empezado pronto, a las 19.00 horas ya había música en el escenario dispuesto en la plaza de las Tendillas con la actuación del grupo musical Olivetti Versiones, encargados de poner el ambiente festivo. Los comercios ya lucían sus mejores galas en una sana competición por atraer la mayor cantidad de clientes. El objetivo también es pasarlo bien y participar en una actividad que se realiza en comunidad y a la que acuden miles de personas, más de 150.000 el año pasado.

Hay comercios que no se lo pierden y participan año tras año porque entienden que es una manera más de dinamizar el sector, aunque sus ventas no dependan del todo de ello. Otros participan por el FOMO, por el temor a perderse de algo y para no quedarse atrás y poder disfrutar también de la música y las actividades. Es casi como una jornada de convivencia, donde acuden los más y los menos compradores, una fiesta más y una excusa para no irse a dormir pronto.

Más de 300 establecimientos del centro de Córdoba abren sus puertas con un horario ampliado, de 21.00 horas y hasta la medianoche, y ofrecen descuentos exclusivos que oscilan entre el 10% y el 80%, además de regalos, sorpresas, ambiente para las compras y música. El baile también tiene cabida, ya no solo en las calles, sino también en el escenario con la presentación del grupo cordobés Oro y Plata. Mientras, la fiesta no para y un pasacalle animado por la Charanga del Capitán Topacio recorre todos los rincones del centro.

Concierto en las Tendillas durante la Shopping Night. / A. J. González

Música y ambiente

Como es habitual, hay calles que explotan en ambiente y ganas de fiesta y compras. Cruz Conde suele ser la principal, por donde turistas y cordobeses transcurren para ubicarse un poco en el espacio y, a partir de ella, pasear por la calle Barqueros o la calle Morería sirve para deleitarse con las pequeñas tiendas -la mayoría de ropa y de cercanía- de esa zona, mirando más allá de las grandes firmas. De hecho, la edición de este año rinde homenaje al colectivo de comerciantes locales bajo el lema Héroes del Comercio. En el escenario hay tributo a Héroes del Silencio a cargo de El Despertar del Silencio.

El presidente de Centro Córdoba, Manuel Blasco, ha destacado el esfuerzo realizado para que el evento sea más vistoso y ha incidido en el tributo que se le quiere dar al comercio de cercanía y a todos los clientes de este tipo de establecimientos comerciales. En esta línea, los comerciantes han comentado que la Shopping Night 2025 cuenta también con acciones promocionales como el reparto de merchandising y regalos a lo largo de la noche, promociones y propuestas gastronómicas especiales a cargo de la hostelería de la zona, que suele aprovechar mucho los días como estos por la gran afluencia de personas.

Las actuaciones musicales finalizarán con la presencia del dj de Los 40 Principales, Dani Moreno El Gallo, a partir de las 23.30 horas.