La ‘brigada verde’ del bosque urbano de Córdoba

No son paisajistas ni se dedican a imaginar cómo deben ser los parques y jardines de Córdoba, pero tienen una media de edad de 54 años y más de veinte de experiencia en el cuidado de las zonas verdes de la ciudad así que son una voz autorizada para hablar del tema. El servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Córdoba se encarga de mantener más de 6 millones de metros cuadrados de zonas verdes, el equivalente a 1.200 estadios de fútbol, casi el doble de superficie que hace diez años. En 2023, Córdoba ya tenía el área metropolitana más verde de Andalucía y aunque entonces ocupaba el cuarto puesto nacional, es probable que haya avanzado alguna casilla si se tiene en cuenta que en el último año se plantaron 1..800 árboles nuevos, el triple de los 600 que se venían plantando de media. Deberían haber sido 300 más, pero uno de los contratos quedó desierto.

Viveros en las instalaciones de Parques y Jardines. / Manuel Murillo

Los datos los aportan Manuela Relaño, técnica de mantenimiento del departamento y Manuel Madruga, concejal de Infraestructuras del Ayuntamiento. Cuesta creer que una plantilla que es un 20% más pequeña que hace diez años esté al cargo de tan ingente superficie en un momento en el que el clima juega en contra y la población es cada vez más exigente con sus espacios públicos. Por más que haya zonas cuyo cuidado se haya subcontratado, «la gran debilidad del servicio de Parques y Jardines ha sido la falta de personal», afirma Madruga, algo que se está intentando paliar con la actualización de la maquinaria y la incorporación de savia nueva. En breve, se incorporarán 16 auxiliares, 4 oficiales y 2 podadores y ya está en marcha la OPE de 2025.

Aunque el riego de los jardines está automatizado en toda Córdoba, los jardineros públicos se encargan de regar el arbolado nuevo del viario entre abril y octubre, de los cortes de césped semanales, de plantar y replantar las flores de temporada o de la sustitución de los árboles que se van perdiendo.

Gran parte de los árboles que se plantan anualmente vienen a ocupar los huecos vacíos que tanto molestan a la ciudadanía y que tan huérfanos de sombra dejan a los vecinos de las zonas afectadas.

Según Manuela Relaño, el 75% de los árboles nuevos van a alcorques en las aceras y el 25% restante a zonas verdes. «La replantación de esos árboles se hace en función de las posibilidades de riego que tengamos», explica, «cuando se planta un árbol nuevo hay que regarlo de forma abundante semanalmente al menos durante tres o cuatro años si queremos que crezca, luego se deja de regar, por eso no se pueden plantar a demanda, sino que hay hacerlo de manera que sea posible diseñar recorridos de riego y optimizar los recursos humanos que tenemos».

La pérdida de esos árboles, que muchas veces se achaca a malas podas, tiene que ver a menudo con «el espacio insuficiente que se deja al árbol para respirar», explica, «hemos visto árboles que no prosperan en zonas nuevas porque no tienen suelo suficiente o por el lugar inadecuado en el que se plantan, que viene predeterminado por la obra y en la que Parques y Jardines no decide aunque luego se encargue del mantenimiento».

Elección siguiendo criterios de sostenibilidad

La especie elegida también es fundamental. Algarrobos, almezos, fresnos, melias, celtis australis son algunos de los árboles que más se están plantando en este momento siguiendo criterios de sostenibilidad que pronto quedarán reflejados en el Plan director del arbolado, que establecerá las proporciones de especies que se deben plantar en la ciudad, tanto en grandes parques como en aceras y zonas ajardinadas. También se invertirán 3,2 millones de euros en producir arbolado propio «En Córdoba, hay un 40% de naranjos, una especie que no se va a ampliar», por ejemplo. Los pinos se pueden plantar, «pero traen consigo la procesionaria y no podemos atacarla con productos fitosanitarios, así que genera problemas sobre todo a las mascotas».

Manuel Medina, con una planta donada a Parques y Jardines de Córdoba. / Manuel Murillo

El sistema de prueba/error permite ampliar el abanico de posibilidades. «Cada año, vamos probando especies nuevas para ver cómo funcionan, observamos cómo se adaptan al terreno». En todo caso, según Manuela Relaño, «no es tan importante el número de árboles como la cobertura de sombra que den». De hecho, lo inteligente sería plantar el mínimo de árboles a la vez que se multiplica la sombra gracias a la especie elegida y a la rapidez con que se consigue que el árbol crezca.

En Córdoba, el consumo de agua de riego también es determinante. Según los técnicos de Parques y Jardines, «se consume una media de 2 millones de metros cúbicos anuales entre agua captada y agua potable». De cara al futuro, «el objetivo es reducir al máximo el uso de agua potable, cuya prioridad es el consumo humano», recuerda Madruga. De momento, hay tres fuentes de suministro hídrico para el riego de la ciudad: el agua resultante de la limpieza de filtros de la Asomadilla, que se reutiliza en un área importante de la zona norte y hasta el Parque Cruz Conde, los pozos de agua subterránea y por último, el agua potable.

