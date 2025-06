Última jornada de la Selectividad en Córdoba: "Lo voy a intentar hasta entrar en la carrera que quiero"

Tercera y última jornada de la la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), anteriormente conocida como PEvAU y antigua Selectividad, en Córdoba. Última oportunidad para 4.619 estudiantes que luchan para hacerse un hueco en la Universidad de Córdoba y poder cursar la carrera de sus sueños. Los nervios, la incertidumbre y la ilusión que les ha acompañado los últimos días –o meses– llegan hasta hoy y se convierten, para algunos, en alivio y espera para conocer los resultados finales, que se publicarán el próximo jueves 12 de junio.

En esta última jornada los alumnos se examinan de materias como Historia de la Música y la Danza, Geografía, Diseño, Dibujo Técnico II, Biología, Lengua Extranjera (fase de admisión), Técnicas de Expresión, Gráfico-Plástica, Literatura Dramática, Química, Historia del Arte, Fundamentos Artísticos, Geología y Ciencias Ambientales y Tecnología e Ingeniería II. Parece que lo peor ya ha pasado, con el primer día de las materias obligatorias y el segundo con un reto difícil, como es el examen de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales. Ahora solo queda hacer un último esfuerzo y confiar.

Los alumnos han vuelto a las 22 sedes dispuestas en Córdoba para examinarse. Alicia Chamorro, del instituto Medina Azahara, resume la experiencia diciendo que los examenes "no han ido mal, pero es verdad que los nervios hacen que no vayan tan bien como esperas". Para ella, el de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales, que ha tenido críticas por su dificultad, "no era excesivamente complicado, pero con los nervios lías unas cosas con otras, yo lo he intentado salvar". Quiere estudiar una de las carreras con la nota de corte más alta, Bioquímica (11,4), y espera tener los puntos para lograrlo.

Varios alumnos en la Facultad de Medicina y Enfermería. / Manuel Murillo

Elena Giménez afirma que "se está notando la disminución de la optatividad y la dificultad de los examenes ha aumentado un poco". Para ella, son "los nervios" los que "dificultan la concentración" y pueden jugarte una mala pasada. Aún así, piensa que hay que "darlo todo porque el último examen -Química- me puntúa más y me juego todo". A Elena le gustaría estudiar Medicina, la carrara con la nota de corte más alta de toda la UCO, un 13,3.

Sergio Posadas, del colegio Trinidad, asegura que "no he estudiado mucho", pero Biología le ha parecido fácil, más que Inglés, Lengua o Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales que "ha sido una masacre, nadie sabía hacerlo, eran preguntas muy complicadas". Confía en el resultado que le dé el examen de Química, tras el varapalo de Inglés y Matemáticas, para entrar a Fisioterapia. Sergio lo tiene claro, si esta vez no entra, lo va a volver a intentar "hasta que entre a la carrera que quiero".