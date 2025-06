El Ayuntamiento de Córdoba cede a ATA por 20 años más el edificio del Granadal para que siga siendo la sede nacional de los autónomos

El Ayuntamiento de Córdoba ha vuelto a ceder el edificio del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec) del Granadal a la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) por otros 20 años más. El alcalde, José María Bellido, y el presidente de ATA, Lorenzo Amor, han rubricado hoy este acuerdo que prolonga una cesión que se firmó por primera vez en 2015 y que ahora actualiza sus condiciones con el pago, por parte de ATA, de un canon anual ligeramente inferior al anterior de 24.332,31 euros, a cambio de que la asociación se comprometa a hacer obras en el edificio por valor de 781.573,33 euros.

ATA tiene su sede en Córdoba desde el año de su nacimiento, en 1995, y en virtud de este convenio seguirá teniéndola, una circunstancia que han valorado de manera muy positiva el alcalde y la primera teniente de alcalde y presidente del Imdeec, Blanca Torrent. Además, se ha puesto en valor el hecho que los empleados de ATA en Córdoba han pasado de 34 en sus inicios a los 57 actuales, una cifra que esperan duplicar dentro de dos décadas. Por último, se ha señalado el peso de los autónomos en la economía española y de ATA en cuanto a representatividad en el sector (un 61% según datos del Ministerio de Trabajo).

Críticas de la oposición

La concesión demanial de este espacio municipal estuvo precedida por las críticas vertidas por el grupo municipal del PSOE, que la señaló como "un trato de favor" hacia esta asociación empresarial. La concejala del PSOE Mamen González, que se ha reiterado hoy en sus críticas ("ningún autónomo cuenta con un edificio de 1.000 metros cuadrados por 2.000 euros al mes"), lamentó en su momento que la cesión se hiciera a pesar de que ATA no fuera una asociación sin ánimo de lucro, un hecho que se corrigió en el expediente después de que el Pleno declarara ATA entidad de interés público. Además del PSOE, criticaron la cesión la Federación Al-Zahara y el Consejo del Movimiento Ciudadano, al entender que el espacio debía destinarse a otras utilidades y que debían planificarse las cesiones de espacios públicos.

El alcalde, José María Bellido, ha elevado hoy el tono para hacer frente a las acusaciones del PSOE, a quien acusa de practicar "el cinismo", lamentado que estos vean "la paja en el ojo ajeno" con un expediente administrativo como este, y "no la paja" después del "sainete impresentable" vivido ayer en referencia al episodio protagonizado por la exsocialista Leire Díaz y Víctor de Aldama.

Defensa de un expediente "impoluto"

El equipo de gobierno defiende la legalidad del expediente, que el alcalde ha tildado de "impoluto" y ha explicado que la ley les hubiera permitido hacer una cesión gratuita por 75 años. Asimismo, valoran que las obras que hará ATA incrementarán el valor patrimonial del edificio municipal y mejorarán la eficiencia del inmueble. Asimismo, puntualizan que no se está cediendo el edificio, sino el uso de una parte del mismo, y reseñan que para el Imdeec y para Córdoba es "un orgullo" que la sede nacional de ATA esté aquí.

El alcalde, por su parte, ha asegurado que al corazón de la economía española lo representa esta asociación "que es de Córdoba y nació aquí" y que no hay "ninguna otra de ese tamaño que tenga su sede en una capital de provincia". Además, ha recordado que solo desde el punto de vista práctico es bueno ceder un inmueble que supuso una importante inversión pública y que, antes de ATA, estaba vacío y sin uso. "No hay alternativa más eficiente que esta". En última instancia, ha defendido que es una apuesta del gobierno por la colaboración público privada y ha recordado que las formaciones que ahora lo critican, como el PSOE, no cambiaron la cesión cuando estuvieron gobernando.

Agradecimiento de ATA

Lorenzo Amor, por su parte, ha agradecido al Ayuntamiento la cesión hasta a quienes votaron en contra de ella, y ha deseado que quienes le sucedan mantengan en Córdoba la sede nacional de la asociación.

Por último, Amor ha aprovechado la ocasión para sacar pecho de las cifras de autónomos que son las mejores de la serie histórica en Córdoba (29.808), en la provincia (54.806) y Andalucía (590.456).