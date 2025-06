Tres personas solicitaron la eutanasia en Córdoba durante el año 2024

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento este miércoles de la memoria anual sobre la aplicación de la Ley de Regulación de la Eutanasia (Ley Orgánica 3/2021) a lo largo de 2024 en Andalucía, que recoge que 28 personas, de un total de 72 solicitantes, recibieron la prestación de ayuda necesaria para morir el año pasado. El informe, elaborado por la Comisión de Garantía y Evaluación para la prestación de ayuda para morir de Andalucía, dependiente de la Consejería de Salud y Consumo, detalla que 50 de las 72 solicitudes dieron lugar a la apertura de expediente por la Comisión.

Según ha recogido la Junta en una nota, de las 22 restantes, 13 no dieron lugar por fallecimiento antes del inicio de la tramitación del expediente, cuatro por desistimientos previos al inicio del proceso ante la comisión, cuatro solicitudes han tenido informe desfavorable por parte del médico responsable, que no han sido objeto de reclamación; y una solicitud, presentada en 2024, no tenía toda la documentación para su tramitación.

En cuanto a las prestaciones realizadas, una se realizó en Almería, otra en Cádiz, cuatro en Granada, dos en Huelva, 15 en Málaga y cinco en Sevilla. Las 50 solicitudes restantes dieron lugar a la apertura del expediente por parte de la comisión, de las que 28 tuvieron resolución favorable y se completó la prestación; nueve fallecieron durante la tramitación del expediente y 13 expedientes tuvieron resolución desfavorable. De estas 50 solicitudes, 32 fueron presentadas por hombres y 18 por mujeres.

Tres solicitudes en Córdoba

Por provincias se presentaron tres en Almería, tres en Cádiz, tres en Córdoba, siete en Granada, tres en Huelva, 23 en Málaga, ocho en Sevilla y ninguna en Jaén. Los tres grandes grupos de enfermedades o padecimientos crónicos que conducen a solicitar la ayuda médica a morir son en primer lugar los procesos neurodegenerativos, con 21 expedientes, seguido por procesos oncológicos con 16 expedientes y los procesos pluripatológicos/crónicos complejos con diez expedientes.

Así, el 94% de las solicitudes se inician en el ámbito de Atención Primaria por la proximidad al paciente, la familia y el hogar familiar. Y no se ha presentado ninguna revocación tras la firma del consentimiento informado por parte del paciente, según ha indicado la Junta.

Por otro lado, el número de prestaciones en las que se realizaron donaciones de órganos fueron cinco, lo que ha dado lugar a la donación de un total de 18 órganos: diez riñones, cinco hígados, dos pulmones y un páncreas. En cuanto al número de reclamaciones presentadas ante la comisión, fueron 13, de las que tres fueron resueltas favorablemente, nueve desfavorablemente y en un caso se ha acordado retrotraer las actuaciones, no pronunciándose sobre la prestación.

Tres eutanasias en Córdoba desde 2021

Asimismo, ha señalado que desde noviembre de 2021, cuando se creó el registro, hasta diciembre de 2024, 1.608 profesionales sanitarios se han acogido a la objeción de conciencia. Desde que entró en vigor la Ley de Regulación de la Eutanasia, 209 personas han solicitado la prestación, de las que 81 la recibieron; se han tramitado 142 expedientes y no se inició la tramitación de 67 solicitudes.

Por provincias, en total acumulado de personas que recibieron la prestación de ayuda necesaria para morir es de seis personas en Almería, nueve en Cádiz, tres en Córdoba, diez en Granada, seis en Huelva, dos en Jaén, 31 en Málaga y 14 en Sevilla.